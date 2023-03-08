Как русские императрицы тайно выходили замуж

Есть по крайней мере две легенды о том, как царицы секретно венчались со своими фаворитами. Почему они не могли открыто заявить о своих отношениях и кем были их тайные мужья?

Елизавета Петровна

Дочь Петра I обладала нравом легким, а поведением – почти фривольным. Она любила веселье, роскошь, дорогие и откровенные наряды. И ее нередко видели в компании самых разных молодых людей. Петр I не успел выдать дочь замуж (получил отказ на предложение, например, от будущего французского короля Людовика XV).

«Портрет императрицы Елизаветы Петровны», 1757, Виргилиус Эриксен ГМЗ «Царское Село» ГМЗ «Царское Село»

У нее почти не было шансов взойти на престол – она стояла в очереди после своего племянника Петра II, старшей сестры Анны и их потомков. И все же для царевен, как она, свадьба была в первую очередь политическим актом. И Елизавета с ранней юности поняла, что за ее романтическими отношениями пристально следят.

Когда на престол взошел юноша-император Петр II, Елизавета с ним заметно сблизилась. Ходили слухи, что Петр II даже влюблен в свою молодую тетку, во всяком случае, они проводили очень много времени вместе, ездили на охоту и пикники. Есть версия, что их даже хотели поженить, но церковь не согласилась бы на венчание столь близких родственников.

Портрет Петра II, 1800, неизвестный художник Эрмитаж Эрмитаж

Знатных вельмож Меншиковых и Долгоруковых, которые по сути правили за Петра II, плели интриги и конкурировали за влияние, испугала близость юноши с Елизаветой. Они боялись ее влияния на него и, как следствие, потери власти и намеревались выгодно женить юного Петра на одной из своих дочерей. Однако Петр рано умер, так и не женившись.

Первые же неудачные замужества Елизаветы случились еще при нем. Сначала у нее были отношения с генерал-майором Александром Бутурлиным, а затем с камер-юнкером Семеном Нарышкиным. Обоих Петр II высылал и подвергал опале. То ли потому, что ревновал Елизавету, то ли под влиянием своих советников.

После преждевременной кончины юного Петра II на престол вне очереди посадили Анну Иоанновну, племянницу Петра I. Во время ее правления к Елизавете сватались иностранные принцы, но, чувствуя конкуренцию, Анна всем отказывала. И оставила Елизавету, которой было уже под 30, незамужней.

Следующей большой любовью Елизаветы был Алексей Разумовский, выходец из запорожских казаков. Говорили, что он был чуть ли не самым красивым мужчиной во всей Российской империи. Разумовский помог Елизавете совершить дворцовый переворот и взойти на престол, после чего получил от императрицы высокие звания и графский титул.

Граф А. Г. Разумовский (CC BY-SA 4.0) (CC BY-SA 4.0)

Именно с ним, как гласит легенда, Елизавета тайно обвенчалась в подмосковном селе Перово в 1742 году. В церкви еще долго хранились «улики» – специальные ритуальные ткани-покрова, якобы вышитые самой Елизаветой. Потом она выкупила все село и построила там для Разумовского дворец.

Открывать публике свой брак Елизавета не видела смысла – ей было уже за 30, а свадьба с человеком из не слишком знатного рода могла возмутить аристократов. К тому же Разумовский мог тоже иметь притязания на власть.

Считалось, что при Елизавете фаворитизм впервые достиг беспрецедентно больших масштабов: Разумовский обладал неограниченной властью, сильно влияя на императрицу и ее решения.

Помимо легенды о тайной свадьбе Елизаветы ходили и другие – об их детях с Разумовским. И хотя официально у императрицы никогда не было наследников, современники упоминали, что, возможно, у пары были сын и дочь.

Считалось, что дочь, известная как княжна Тараканова, была насильно пострижена в монахини и жила в Ивановском монастыре Москвы до самой смерти. Было и много самозванцев, позже выдававших себя за детей Елизаветы и Разумовского.

Одну из таких «дочерей» арестовали и заточили в Петропавловскую крепость по приказу Екатерины II. Официально же Елизавета так и была незамужней дамой до конца своих дней.

«Княжна Тараканова», 1864, Константин Флавицкий Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Уже у 40-летней императрицы появился еще один молодой фаворит, граф Иван Шувалов, который стал при ней просветителем, основал Московский университет и Академию художеств. Однако до самой смерти она была близка с Разумовским.

Екатерина II

Портрет Екатерины II, 1794, Дмитрий Левицкий Новгородский музей-заповедник Новгородский музей-заповедник

Список реальных и предполагаемых фаворитов Екатерины насчитывает около двух десятков мужчин. Любвеобильность императрицы породила слухи о каком-то невероятном разврате, который творился при дворе.

Екатерина II была женой Петра III, наследника Елизаветы Петровны, которого та сама выбрала. Петр III был сыном ее старшей сестры Анны и внуком Петра I. Таким образом Елизавета пыталась наладить нарушенное престолонаследие.

Петр вырос в Германии и ни Россией, ни властью (ни женой-немкой) не интересовался. И все же у царской пары родился наследник, будущий император Павел I (столь же непопулярный, как и его отец). А позже родилась еще дочь, умершая во младенчестве. Петр III принял ребенка, но сам открыто сомневался в своем отцовстве. По самой распространенной версии, дочь Екатерина родила от своего любовника, будущего польского короля Станислава Понятовского.

Коронационный портрет императора Петра III, 1761, Лукас Конрад Пфандцельт Эрмитаж Эрмитаж

Петр III прослыл странным и проводил крайне непопулярную политику, поэтому Екатерина, заручившись поддержкой знати и особенно своего фаворита Григория Орлова, в 1762 году совершила дворцовый переворот.

Портрет Григория Орлова, 1762, Федор Рокотов Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Петра арестовали, и вскоре он умер при невыясненных обстоятельствах. Воспользовавшись прецедентом, когда Екатерина I стала императрицей после кончины своего мужа Петра I, Екатерина II заняла трон после своего.

Интересно, что всего за несколько месяцев до вступления на престол Екатерина (втайне от мужа) родила ребенка от Григория Орлова. Внебрачного сына, известного как Алексей Бобринский, императрица, однако, особенно не прятала, покупала ему имения и дворцы. А брат Павел I позже даже даровал ему графский титул.

Портрет Алексея Григорьевича Бобринского в маскарадном костюме, 1782, неизвестный художник Эрмитаж Эрмитаж

Григорий Орлов был фаворитом Екатерины больше десяти лет, и императрица даже хотела выйти за него замуж после восшествия на престол, но ее отговорили. Позже у нее появились другие любовники, и Орлова отлучили от дворца.

Следующим фаворитом и, по всей видимости, большой любовью Екатерины был князь Григорий Потемкин. Он был на десять лет младше императрицы, присоединял для нее новые земли к Российской империи.

Портрет Григория Потемкина-Таврического, Иоганн Баптист Лампи Старший

Их тайное венчание состоялось в 1774 или 1775 году. Многие современники считали, что свадьба не была слухом, а действительно имела место. Потемкин обладал огромным влиянием и властью, из-за которых они часто ссорились с императрицей. Она понимала, что он не может претендовать на власть, поэтому, несмотря на открытость их любовной связи, своим мужем его не объявляла.

Были слухи, что Екатерина даже родила от Потемкина дочь, некую Елизавету Темкину, которую он представлял своей воспитанницей. Однако многие историки считают, что Темкина вряд ли была дочерью Екатерины, которой к тому моменту было уже больше 45 лет.

Кадр из сериала Филип Мартин/HBO, 2019 Филип Мартин/HBO, 2019

Об отношениях Потемкина и Екатерины HBO сняли весьма правдоподобный сериал «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в главной роли.

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