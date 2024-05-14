Где, кроме Камчатки, в России можно увидеть гейзеры (ФОТО)

Ленинградская область

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Чтобы увидеть гейзеры, достаточно купить билет на скоростной поезд «Сапсан» из Москвы в Петербург. Никаких шуток: Гатчинское чудо существует, бурлит и переливается на солнце. Дело было так: вдоль реки Парицы бурили скважины, искали новые источники водоснабжения Петербурга. А потом просто забыли о них. Но вода сумела напомнить о себе: в районе деревни Корпиково забили шесть родников. Есть и другая версия их происхождения, связанная с подземными газохранилищами, которые якобы и заставляют воду фонтанировать. Впрочем, при виде бьющих посреди леса гейзеров все теории отходят на второй план – уж больно эффектно они выглядят. Кстати, у некоторых из них есть имена — Пень, Фонтан, Малыш.

Забайкальский край

Евгений Епанчинцев/Sputnik Евгений Епанчинцев/Sputnik

Местное гейзерное поле открыли в начале 1980-х годов: местный народ эвенки рассказывали, что в горах Удокана есть ямы с лечебной водой, а кое-где она бьет фонтаном из-под земли. Каларский гейзер находится недалеко от вулкана Чепе, в бассейне реки Эймнах. Он совсем невелик, да и вода здесь не обжигающе горячая, а почти что комнатной температуры - 13-19 градусов в зависимости от участка, где выходит источник. Примечательно это место и травертиновой ванной глубиной полметра, где вода прогревается до 18 градусов, а также невысоким конусом, откуда выходит бурлящая вода.

Нижегородская область

Татинецкий гейзер найти непросто, особенно зимой. Он расположен в долине ручья Низина фонтанов, между селами Слопинец и Татинец. На машине к нему не подъехать – нужно идти по извилистой тропе. Но только представьте: вдруг среди заснеженных деревьев открывается ледяное «крыло» застывшего гейзера, на самом верху которого бьет вода. Тут, конечно, не обошлось без участия человека: много лет назад местные жители решили забрать в трубы несколько источников – и получился необычный гейзер. Чем суровей зима, тем больше он вздымается вверх, и может достигать пяти метров.

Мурманская область

Елена Скворцова Елена Скворцова

Впервые увидев бирюзовые гейзеры можно подумать, что оказался в Нарнии. Но нет – это долина озера Малый Вудъявр недалеко от Кировска. Из скважин поднимается невероятно чистая вода, которая, застывая в морозы, превращается в глыбы голубого льда причудливых форм.

Башкирия

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Еще один «вход» в Нарнию находится на берегу руки Ай. В 1960-х здесь искали бокситовую руду, а наткнулись на артезианской источник. В теплую погоду он бьет на 5,5 метров вверх, а зимой превращается в ледяную скульптуру, созданную природой. Говорят, у смельчаков, которые пройдут под струями фонтана, исполнится заветное желание. Но таких немного – вода здесь обжигающе ледяная, всего плюс семь градусов.

Бурятия

Денис Слепцов/TASS Денис Слепцов/TASS

У села Сухая, в сосновом лесу, находится радоновый источник Загза. Когда-то здесь было болото: характерный сероводородный запах натолкнул на мысль, что где-то в толще породы скрывается нефть. Но когда стали бурить скважину, на уровне 278,2 метров забил фонтан горячей воды и газа. Температура воды в источнике Загза - 50-52 градуса. Она помогает при заболеваниях нервной системы. Купание можно совместить с медитацией с видом на Байкал.

Челябинская область

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

В национальном парке «Зюраткуль» в 20 км от Сатки бьет Фонтан. Именно так, с большой буквы: воды артезианского источника поднимаются на высоту семь метров. Его обнаружили случайно в 1976 году: геологи искали железную руду, а нашли воду. Зимой Фонтан выглядит впечатляюще: его поток застывает на высоте 14 метров, превращаясь в ледяную гору.

Свердловская область

Существует легенда, что лошади хана Кадыма не знали равных по своей выносливости. Их секрет заключался в особенном источнике: на водопой скакунов приводили к теплому Кодинскому ключу. В конце 1940-х в деревне Кодинке недалеко от Каменск-Уральского даже хотели построить санаторий, но идея быстро увяла. Но сам радоновый источник существует и сегодня: вода, прогретая до 17,5-18 градусов, пробивается через камни.

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