Как кагор из Франции стал главным церковным вином в России

Во время причастия напиток почти мгновенно придавал силы истощенному постом организму верующего. И, что было важно, чудесный темно-красный цвет не исчезал даже при разведении водой.

Вино с насыщенным сладким, фруктовым вкусом с ягодными и шоколадными нотками – так описывают эксперты кагор. Это совсем не аскетичное вино было выбрано православными, чтобы стать при освящении на литургии кровью Христовой.

Причащение красным вином упоминалось еще в русских летописях XIII века, однако, по всей видимости, это могли быть разные вина. Почему же спустя столетия выбор церкви пал на кагор?

Во время божественной литургии на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

По церковным правилам для причастия можно использовать только некислое виноградное вино, которое при этом не содержит сахар или экстракт трав. Кагор за счет использования сортов винограда с высоким показателем сахаристости для этих целей подошел как нельзя лучше.

Сладкое вино выбрали для причастия из практических соображений – младенцы во время причастия меньше выплевывали его рефлекторно. Кроме того, кагор даже после сильного разбавления водой остается темно-красным.

История кагора во Франции

Слово «кагор» пришло в русский язык из Франции. Впервые кагор изготовили в небольшом французском городке Каор (Cahor), который находится в 160 км от Бордо, известного своей любовью к виноделию. В XVII–XVIII веках в Каоре высадили несколько сортов винограда, которые не пользовались особой популярностью в Бордо: «мальбек», «мерло» и «таннат». Производство вина из этих сортов винограда позволяло Каору продавать вино, не конкурируя с Бордо.

Вино из Каора со временем стали называть по месту производства каором (или кагором на русский манер). Причем из-за насыщенного рубинового цвета его даже называли не красным, а черным вином. При этом его изготавливали по классической технологии – путем ферментации раздавленного темного винограда. Особенность кагора в том, что его производят из ограниченного числа сортов хорошо созревшего винограда с содержанием сахара не менее 180 граммов на литр сусла.

Звездным часом местного вина стала свадьба европейских наследников Алиенор Аквитанской и Генриха Плантагенета, где его подавали к трапезе, а также случившееся позже избрание папой Иоанна XXII, уроженца Каора. Он активно пропагандировал вино из родных мест как лучшее для мессы.

Папа Иоанн XXII, 1679 г. Scuola Grande dei Carmini/Общественное достояние Scuola Grande dei Carmini/Общественное достояние

В начале XX века местные лозы пострадали от вредителей, и большинство виноградников погибло. Только спустя полвека производство удалось восстановить, в 1971 году была зарегистрирована торговая марка «Кагор».

Согласно французской системе Контроля подлинности происхождения, французы называют кагором только красное вино, произведенное в Каоре, не менее чем на 70% из винограда сорта «мальбек», на 30% – из сортов «мерло» и «таннат».

Как кагор появился в России

В одном из храмов Новодевичьего монастыря Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

В России долгое время для церковных нужд привозили вина из Греции, Италии и Франции. По одной из легенд, российскому императору Петру I посоветовали французский кагор в качестве лекарства от язвы желудка. Вино императору понравилось, и несколько столетий его активно поставляли в Россию, но транспортировка вина стоила недешево.

В 1706 году Петр I издал указ о разведении виноградников на юге страны (в долине реки Дон) и для развития винного дела пригласил иностранных специалистов. Церковь использовала и местные вина, и привезенные. В 1733 году Святой синод (высший орган управления Русской церковью в 1721–1917 годах) ввел правило использования церковного кагора в религиозных ритуалах.

После того как во Франции производство кагора остановилось в XX веке, российское вино оказалось особенно востребованным. Датой появления российского кагора принято считать 1902 год.

Выпуск кагора на Московском межреспубликанском винодельческом заводе Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

В России кагор стали изготавливать из сортов винограда «каберне» и «саперави», но по иной технологии. Сначала мезгу – раздробленные ягоды – нагревают, а потом охлаждают, благодаря чему все вещества переходят в сусло – виноградный сок. После его сбраживания в него добавляют виноградный спирт и сгущенный виноградный сироп. Затем вино выдерживается в бочках в течение нескольких лет. Вина, приготовленные по такому рецепту, отличаются бархатистым вкусом с ароматом черной смородины. Некоторые ценители улавливают в них нотки шоколада.

С чем пить кагор

В православной церкви на литургии именно кагор в чаше для причастия символизирует кровь Христа, а освященный хлеб – тело Христово. Теплая вода с добавлением кагора называется «теплота» и пьется причастившимися сразу после причастия и заедается просфорой.

Вне церкви стоит обратить внимание на то, что кагор – сладкое крепленое вино, поэтому оно подходит к несладким десертам, фруктам, сухофруктам и шоколаду или в качестве дижестива (напитка, который подают после еды для лучшего усвоения продуктов). Также кагор гармонирует с мясными и овощными блюдами.

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