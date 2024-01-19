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Как кагор из Франции стал главным церковным вином в России

Тексты
Мария Бунина
Кагор – одно из немногих вин, которое даже после разбавления водой остается темно-красным

Кагор – одно из немногих вин, которое даже после разбавления водой остается темно-красным

Legion Media
Во время причастия напиток почти мгновенно придавал силы истощенному постом организму верующего. И, что было важно, чудесный темно-красный цвет не исчезал даже при разведении водой.

Вино с насыщенным сладким, фруктовым вкусом с ягодными и шоколадными нотками – так описывают эксперты кагор. Это совсем не аскетичное вино было выбрано православными, чтобы стать при освящении на литургии кровью Христовой. 

Причащение красным вином упоминалось еще в русских летописях XIII века, однако, по всей видимости, это могли быть разные вина. Почему же спустя столетия выбор церкви пал на кагор?

Во время божественной литургии на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского

Во время божественной литургии на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского

Михаил Терещенко/TASS

По церковным правилам для причастия можно использовать только некислое виноградное вино, которое при этом не содержит сахар или экстракт трав. Кагор за счет использования сортов винограда с высоким показателем сахаристости для этих целей подошел как нельзя лучше. 

Сладкое вино выбрали для причастия из практических соображений – младенцы во время причастия меньше выплевывали его рефлекторно. Кроме того, кагор даже после сильного разбавления водой остается темно-красным. 

История кагора во Франции

Слово «кагор» пришло в русский язык из Франции. Впервые кагор изготовили в небольшом французском городке Каор (Cahor), который находится в 160 км от Бордо, известного своей любовью к виноделию. В XVII–XVIII веках в Каоре высадили несколько сортов винограда, которые не пользовались особой популярностью в Бордо: «мальбек», «мерло» и «таннат». Производство вина из этих сортов винограда позволяло Каору продавать вино, не конкурируя с Бордо. 

Вино из Каора со временем стали называть по месту производства каором (или кагором на русский манер). Причем из-за насыщенного рубинового цвета его даже называли не красным, а черным вином. При этом его изготавливали по классической технологии – путем ферментации раздавленного темного винограда. Особенность кагора в том, что его производят из ограниченного числа сортов хорошо созревшего винограда с содержанием сахара не менее 180 граммов на литр сусла. 

Звездным часом местного вина стала свадьба европейских наследников Алиенор Аквитанской и Генриха Плантагенета, где его подавали к трапезе, а также случившееся позже избрание папой Иоанна XXII, уроженца Каора. Он активно пропагандировал вино из родных мест как лучшее для мессы. 

Папа Иоанн XXII, 1679 г.

Папа Иоанн XXII, 1679 г.

Scuola Grande dei Carmini/Общественное достояние

В начале XX века местные лозы пострадали от вредителей, и большинство виноградников погибло. Только спустя полвека производство удалось восстановить, в 1971 году была зарегистрирована торговая марка «Кагор». 

Согласно французской системе Контроля подлинности происхождения, французы называют кагором только красное вино, произведенное в Каоре, не менее чем на 70% из винограда сорта «мальбек», на 30% – из сортов «мерло» и «таннат».  

Как кагор появился в России

В одном из храмов Новодевичьего монастыря

В одном из храмов Новодевичьего монастыря

Илья Питалев/Sputnik

В России долгое время для церковных нужд привозили вина из Греции, Италии и Франции. По одной из легенд, российскому императору Петру I посоветовали французский кагор в качестве лекарства от язвы желудка. Вино императору понравилось, и несколько столетий его активно поставляли в Россию, но транспортировка вина стоила недешево. 

В 1706 году Петр I издал указ о разведении виноградников на юге страны (в долине реки Дон) и для развития винного дела пригласил иностранных специалистов. Церковь использовала и местные вина, и привезенные. В 1733 году Святой синод (высший орган управления Русской церковью в 1721–1917 годах) ввел правило использования церковного кагора в религиозных ритуалах.

После того как во Франции производство кагора остановилось в XX веке, российское вино оказалось особенно востребованным. Датой появления российского кагора принято считать 1902 год. 

Выпуск кагора на Московском межреспубликанском винодельческом заводе

Выпуск кагора на Московском межреспубликанском винодельческом заводе

Дмитрий Коробейников/Sputnik

В России кагор стали изготавливать из сортов винограда «каберне» и «саперави», но по иной технологии. Сначала мезгу – раздробленные ягоды – нагревают, а потом охлаждают, благодаря чему все вещества переходят в сусло – виноградный сок. После его сбраживания в него добавляют виноградный спирт и сгущенный виноградный сироп. Затем вино выдерживается в бочках в течение нескольких лет. Вина, приготовленные по такому рецепту, отличаются бархатистым вкусом с ароматом черной смородины. Некоторые ценители улавливают в них нотки шоколада. 

С чем пить кагор

В православной церкви на литургии именно кагор в чаше для причастия символизирует кровь Христа, а освященный хлеб – тело Христово. Теплая вода с добавлением кагора называется «теплота» и пьется причастившимися сразу после причастия и заедается просфорой. 

Вне церкви стоит обратить внимание на то, что кагор – сладкое крепленое вино, поэтому оно подходит к несладким десертам, фруктам, сухофруктам и шоколаду или в качестве дижестива (напитка, который подают после еды для лучшего усвоения продуктов). Также кагор гармонирует с мясными и овощными блюдами. 

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