Правда ли, что в СССР ели черную икру ложками? 

В прошлом веке простым советским гражданам была доступна черная икра. Кто бы мог подумать, что спустя время она превратится в невероятную роскошь для избранных.

Сегодня черная икра считается дорогим деликатесом, который может себе позволить далеко не каждый. А в известном советском фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» (1969) главный герой нехотя ел черную икру столовой ложкой из огромной миски. Еще и возмущался, что не может есть ее, «проклятую», каждый день, так она ему надоела. Действие фильма происходило на берегу Каспийского моря, где добывалось 90% всей черной икры в СССР.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (1969) Владимир Мотыль/Киностудии «Ленфильм», «Мосфильм», Экспериментальное творческое объединение Владимир Мотыль/Киностудии «Ленфильм», «Мосфильм», Экспериментальное творческое объединение

Но дело было даже не в близости к месту промысла, а в том, что с середины 1920-х и вплоть до начала 1980-х черная икра была в СССР в изобилии. Все благодаря осетровым породам рыб, которых расплодилось великое множество. В конце 1929 года СССР экспортировал примерно 800 тонн черной икры и получил за нее 1 млрд долларов по современному курсу. Черная икра входила в десятку ключевых статей советского экспорта.

Икра осетровая Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Обычный советский человек мог без ущерба для зарплаты купить банку черной икры. Причем не обязательно маленькую. В магазинах икра продавалась на развес, многие вспоминают трехлитровые банки с черной икрой, которые приносили домой родители.

Советские педиатры советовали есть икру маленьким детям для профилактики анемии, как ценный источник железа и микроэлементов. Во время Великой Отечественной войны и позже ее добавляли в пайки подводникам, летчикам и полярникам.

Расфасовка икры. Икорный цех Каспийского икорно-балычного производственного объединения Иван Захарченко/Sputnik Иван Захарченко/Sputnik

Цена на черную икру в советское время была вполне подъемной. В 1950-е она стоила всего в два раза дороже, чем красная икра. А в конце 1970-х маленькая банка черной икры стоила 4,5 рубля – как бутылка водки.

Икорное изобилие закончилось в 1980-х. Браконьерство, уменьшение численности осетровых рыб и последующий запрет на промысел сделали ее практически недоступной для большинства россиян.

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