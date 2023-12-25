Сколько в России Эрмитажей?

Слово «эрмитаж» переводится с французского как «место затворничества». Но так уж сложилось, что в первую очередь оно ассоциируется с главным музеем России – роскошным и отнюдь не уединенным дворцом, расположенным в центре Санкт-Петербурга.

Название происходит от дворца Малый Эрмитаж, построенного по заказу Екатерины Великой. Там императрица хранила свою коллекцию произведений искусства. Позднее оно распространилось на весь комплекс зданий на Дворцовой площади, которые вошли в состав музея.

Впрочем, название «Эрмитаж» носит много объектов по всей стране. Подсчитать их все не представляется возможным – то и дело где-то появится очередное кафе «Эрмитаж». Так что перечислим самые известные.

Санкт-Петербург

Музей «Государственный Эрмитаж» состоит из комплекса одноименных зданий, среди которых Большой (Старый) Эрмитаж, Малый Эрмитаж и Новый Эрмитаж. А еще у него есть своя гостиница под тем же названием и Эрмитажный театр.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Maksim Konstantinov/Global Look Press

Павильоны под названием «Эрмитаж» есть в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» и в Екатерининском парке, который относится к музею-заповеднику «Царское Село» в Пушкине.

Павильон «Эрмитаж» в Петергофе Игорь Гордеев (CC BY-SA 4.0) Игорь Гордеев (CC BY-SA 4.0)

Павильон «Эрмитаж» в Екатерининском парке Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Также в Пушкине есть исторический павильон «Эрмитажная кухня».

Пушкин. Эрмитажная кухня Игорь Гордеев (CC BY-SA 4.0) Игорь Гордеев (CC BY-SA 4.0)

Кроме того, в Северной столице в 2000 году основали радиостанцию «Эрмитаж», где можно услышать передачи о главном музее вместе с джазовыми и блюзовыми композициями.

Москва

Именно так называется сад в центре столицы и расположенный в нем театр. Сад открылся в 1894 году под названием «Новый Эрмитаж».

Сад «Эрмитаж» Airrainbow (CC BY-SA 4.0) Airrainbow (CC BY-SA 4.0)

А еще павильон «Эрмитаж» – действительно уединенный – есть в музее-усадьбе Кусково.

«Эрмитаж» в Кусково Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Кстати, в Москве до революции 1917 года был ресторан «Эрмитаж», в котором шефствовал повар Люсьен Оливье, создатель культового новогоднего салата.

Здание ресторана «Эрмитаж», примерно 1900–1901 гг. Общественное достояние Общественное достояние

Казань

На территории музея-заповедника «Казанский кремль» в 2005 году открыли выставочное пространство «Эрмитаж-Казань» – первое представительство петербургского музея. А еще в городе есть одноименный парк близ площади Тукая.

«Эрмитаж-Казань» Максим Боговид/Sputnik Максим Боговид/Sputnik

Выборг

С 2010 года тут работает выставочный центр «Эрмитаж-Выборг», который входит в структуру петербургского Эрмитажа.

«Эрмитаж-Выборг» АЯЗай (CC BY-SA 3.0) АЯЗай (CC BY-SA 3.0)

Омск

В 2019 году на базе омского музея им. М. А. Врубеля открылся «Эрмитаж-Сибирь» – третье представительство петербургского Эрмитажа.

«Эрмитаж-Сибирь» в Омске Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Екатеринбург

В столице Урала есть еще один спутник «Государственного Эрмитажа» – культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Он открылся в 2021 году и одновременно является частью Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

«Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге Павел Лисицын/Sputnik Павел Лисицын/Sputnik

Тула

Свой Эрмитаж имеется в столице русских оружейников – это театр русской драмы, получивший название в 2010 году.

Тульский театр «Эрмитаж» Celest (CC BY-SA 4.0) Celest (CC BY-SA 4.0)

Пятигорск

Свой Эрмитаж был даже в Ставропольском крае. В 1908 году тут построили одноименную гостиницу, но проработала она меньше десяти лет.

Общественное достояние Общественное достояние

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