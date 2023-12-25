Сколько в России Эрмитажей?

Название происходит от дворца Малый Эрмитаж, построенного по заказу Екатерины Великой. Там императрица хранила свою коллекцию произведений искусства. Позднее оно распространилось на весь комплекс зданий на Дворцовой площади, которые вошли в состав музея.
Впрочем, название «Эрмитаж» носит много объектов по всей стране. Подсчитать их все не представляется возможным – то и дело где-то появится очередное кафе «Эрмитаж». Так что перечислим самые известные.
Музей «Государственный Эрмитаж» состоит из комплекса одноименных зданий, среди которых Большой (Старый) Эрмитаж, Малый Эрмитаж и Новый Эрмитаж. А еще у него есть своя гостиница под тем же названием и Эрмитажный театр.
Павильоны под названием «Эрмитаж» есть в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» и в Екатерининском парке, который относится к музею-заповеднику «Царское Село» в Пушкине.
Павильон «Эрмитаж» в ПетергофеИгорь Гордеев (CC BY-SA 4.0)
Павильон «Эрмитаж» в Екатерининском паркеAlex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)
Также в Пушкине есть исторический павильон «Эрмитажная кухня».
Пушкин. Эрмитажная кухняИгорь Гордеев (CC BY-SA 4.0)
Кроме того, в Северной столице в 2000 году основали радиостанцию «Эрмитаж», где можно услышать передачи о главном музее вместе с джазовыми и блюзовыми композициями.
Именно так называется сад в центре столицы и расположенный в нем театр. Сад открылся в 1894 году под названием «Новый Эрмитаж».
Сад «Эрмитаж»Airrainbow (CC BY-SA 4.0)
А еще павильон «Эрмитаж» – действительно уединенный – есть в музее-усадьбе Кусково.
«Эрмитаж» в КусковоLudvig14 (CC BY-SA 3.0)
Кстати, в Москве до революции 1917 года был ресторан «Эрмитаж», в котором шефствовал повар Люсьен Оливье, создатель культового новогоднего салата.
Здание ресторана «Эрмитаж», примерно 1900–1901 гг.Общественное достояние
На территории музея-заповедника «Казанский кремль» в 2005 году открыли выставочное пространство «Эрмитаж-Казань» – первое представительство петербургского музея. А еще в городе есть одноименный парк близ площади Тукая.
«Эрмитаж-Казань»Максим Боговид/Sputnik
С 2010 года тут работает выставочный центр «Эрмитаж-Выборг», который входит в структуру петербургского Эрмитажа.
«Эрмитаж-Выборг»АЯЗай (CC BY-SA 3.0)
В 2019 году на базе омского музея им. М. А. Врубеля открылся «Эрмитаж-Сибирь» – третье представительство петербургского Эрмитажа.
«Эрмитаж-Сибирь» в ОмскеАлексей Мальгавко/Sputnik
В столице Урала есть еще один спутник «Государственного Эрмитажа» – культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Он открылся в 2021 году и одновременно является частью Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
«Эрмитаж-Урал» в ЕкатеринбургеПавел Лисицын/Sputnik
Свой Эрмитаж имеется в столице русских оружейников – это театр русской драмы, получивший название в 2010 году.
Тульский театр «Эрмитаж»Celest (CC BY-SA 4.0)
Свой Эрмитаж был даже в Ставропольском крае. В 1908 году тут построили одноименную гостиницу, но проработала она меньше десяти лет.
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