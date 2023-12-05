Почему город называется Гусь? И почему их целых два?

В России есть два населенных пункта с таким названием – Гусь-Хрустальный и Гусь-Железный. Один во Владимирской области, другой в Рязанской. Рассказываем, что их связывает.

Дело в речке

Река Гусь в поселке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области Dr Jorgen Dr Jorgen

Объясняется все просто: оба они стоят на реке Гусь, левом притоке Оки. Она совсем небольшая – ширина водного потока не превышает 10 метров, а глубина – не более полутора. Откуда взялось название, точно неизвестно. Некоторые ученые считают, что оно финно-угорского происхождения. Кстати, по течению реки расположены еще три поселения с птичьими названиями: Гусевский, Гусь-Парахино и Гусевской Погост.

Гуси – ровесники

JackF/Getty Images JackF/Getty Images

Между Хрустальным и Железным – около ста километров. Оба города появились почти одновременно. В 1756 году купцы Мальцовы купили село Никулино, стоящее на реке Гусь, чтобы перенести туда из Москвы свою стекольную мануфактуру. Вокруг производства вырос поселок, который и получил название Гусь-Хрустальный. Напоминанием о бурном прошлом города сегодня служат аккуратные краснокирпичные здания, деревянные одноэтажные дома и храм Георгия Победоносца, построенный по проекту известного зодчего Леонтия Бенуа. Сегодня в нем располагается музей хрустальной мануфактуры. Кстати, Гусевской хрустальный завод работает и сейчас.

Станислав Красильников/TASS Станислав Красильников/TASS

В 1758 году промышленники Андрей и Иван Баташевы купили село Веркутец для строительства железоделательного завода и через год уже провели первую плавку. Андрей Баташев, выстроив усадьбу, в 1783 году перебрался сюда жить. В XIX веке производство пришло в упадок: запасы руды истощились. Сейчас о бурном прошлом Гусь-Железного напоминают лишь плотина на реке и огромный Троицкий храм в необычном псевдоготическом стиле. Из городка он превратился в поселок, где проживают меньше 2 тыс. человек.

Гусевцы или гусевчане?

Местные жительницы во время отдыха в центре города Гусь-Хрустальный Руслан Кривобок/Sputnik Руслан Кривобок/Sputnik

В Гусь-Хрустальном живут гусевцы, а в Гусь-Железном – железогусевцы. Перепутать сложно, но можно.

Гербовая птица

Общественное достояние Общественное достояние

Не обошлось без птички и на гербах двух Гусей. У Хрустального на красно-синем поле размещен взлетающий гусь. А у Железного по синему полю летит гусь с золотыми глазами в короне.



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