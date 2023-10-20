10 самых больших озер России (ФОТО)

Ладожское озеро по площади превосходит Черногорию, а Каспийское море - это не море, а самое крупное озеро в мире.

В России 2 миллиона озер, большая часть из которых расположена в Сибири и на севере европейской части страны. Какие из них самые большие по площади?

1. Каспийское море (371 000 км²)

Елена Афонина/TASS Елена Афонина/TASS

Хотя Каспий и называется морем, на самом деле, это замкнутый водоем, просто очень большой, величиной с Германию. Ученые считают, что тысячи лет назад Каспийское море и Черное были одним водоемом. Вода в Каспийском море на самом деле соленая, да и его дно имеет океаническое происхождение. Тем не менее, рыба здесь водится только речная, а большая часть воды приходит из реки Волги.

На берегах Каспийского моря расположены пять государств: Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан. Здесь же разрабатываются месторождения нефти и газа. Кстати, большая часть черной икры тоже добывается на Каспии.

2. Озеро Байкал (31 500 км²)

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Самое глубокое озеро в мире - его глубина достигает 1,6 км! Озеро Байкал в Сибири - это одно из самых известных природных чудес мира. В нем содержится пятая часть всех запасов пресной воды на земле, а еще его населяют сотни растений и животных, которых больше не встретишь нигде. Например, байкальская нерпа (единственная в мире пресноводная нерпа) и байкальский осетр.

В южной части озера Байкал проходит очень живописная железная дорога.

3. Ладожское озеро (17 703 км²)

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Ладожское озеро - самое большое в Европе. На его берегах расположены города Карелии и Ленинградской области: Сортавала, Приозерск, Шлиссельбург. Здесь же находится известный Валаамский монастырь на одноименных островах. В Ладожском озере берет свое начало река Нева.

Часть озера занимает национальный парк Ладожские шхеры - это сотни островов, каналов и бухт, затерянных в густых карельских лесах. Это одно из самых любимых туристами и местными жителями мест для рыбалки и сплавов на байдарках.

4. Онежское озеро (9 616 км²)

Holger Leue/Getty Images Holger Leue/Getty Images

Еще одно озеро Карелии, Онежское, тоже считается крупнейшим в стране. На этом озере расположена столица Карелии, город Петрозаводск, а также промышленные города Кондопога и Медвежьегорск. Здесь более полутора тысяч островов, самый известный из которых - Кижи, музей деревянного зодчества под открытым небом.

Через Беломоро-Балтийский канал Онега соединена с Белым морем.

С 1972 года на озере проводится крупнейший в стране чемпионат по парусному спорту, Онежская парусная регата.

5. Озеро Таймыр (4 560 км²)

Тундровик (CC BY-SA) Тундровик (CC BY-SA)

Полуостров Таймыр на севере Красноярского края - одно из самых труднодоступных мест страны, где лишь несколько населенных пунктов, которые отделяют сотни километров безлюдной тундры. В одном из таких отдаленных мест, у гор Бырранга, находится огромное заполярное озеро Таймыр.

Вода в нем не просто холодная, а представляет собой самый настоящий лед с сентября по июль, промерзая до дна. Только 73 дня в году на Таймыре озеро свободно ото льда. И здесь есть жизнь! В озере водятся арктические рыбы муксун, голец, сиг.

Полуостров Таймыр - это край озер и гор без вершин. На одном из самых красивых и таинственных озер Таймыра нам удалось побывать летом.

6. Озеро Ханка (4 560 км²)

Legion Media Legion Media

Озеро Ханка в Приморье, на границе с Китаем - это одно из тех редких мест, где можно встретить амурского лесного кота. Кроме того, озеро Ханка - это очень популярное место у жителей Дальнего Востока для отдыха, рыбалки и наблюдений за редкими и красивыми птицами.

7. Чудско-Псковское озеро (3 555 км²)

NASA NASA

Это не одно озеро, а целый озерный комплекс! Иногда его называют Псковским морем за размеры. Часть озера находится в Эстонии, а часть - в России.

Известно оно и как историческое место: в 1242 году на льду Чудского озера произошла битва русских войск Александра Невского с рыцарями Тевтонского ордена - Ледовое побоище.

8. Озеро Убсу-Нур (3 350 км²)

Dr. Králík (CC BY-SA) Dr. Králík (CC BY-SA)

Озеро Убсу-Нур расположено на границе Монголии и России, в республике Тыве, на юге Сибири. Бассейн этого озера включен в лист Всемирного наследия ЮНЕСКО. На этих территориях были найдены многочисленные культурные памятники древних народов: петроглифы, рунические надписи, курганы. При этом сейчас здесь практически никто не живет.

9. Озеро Чаны (1 990 км²)

Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Самое большое озеро в Западной Сибири - Чаны, расположенное в Новосибирской области. На нем порядка 70 островов с уникальными ландшафтами, где живет редкие животные. У местных жителей есть легенда о гигантском чудовище, которое пожирает людей, если те оказываются в воде. При этом озеро довольно мелкое, средняя глубина всего 2 метра.

Впервые это озеро описал ученый Петр Симон Паллас во время своей экспедиции по Сибири в 1786 году (тот самый, по имени которого назван Палласов кот, то есть манул)

10. Белое озеро (1 290 км²)

Svetlana Sukhorukova / 500px/Getty Images Svetlana Sukhorukova / 500px/Getty Images

Красивейшее озеро Русского Севера находится в Вологодской области. Люди постоянно живут на его берегах как минимум с IX века, используя его и для водоснабжения, и как торговые пути. Здесь находятся старинные поселения Белозерск, Крохино и множество других. Белым его называли из-за белой глина на дне. Оно практически идеально круглое.