Что такое молочная кухня и как она появилась в России?

Если у вас родился ребенок, то молоко, каши, творожки, смеси для детского питания и другие продукты и сегодня можно получать бесплатно. Правда, не во всех регионах страны.

В российском законодательстве нет понятия молочной кухни, но есть гарантия питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет. Изначально молочные кухни зародились еще в начале XX века в Санкт-Петербурге, но именно в советские годы они были буквально в каждом поселке. Сегодня в России нет такой централизованной системы, и молочные кухни остались не везде. Тем не менее во многих регионах страны можно до сих пор получить бесплатные молочные продуктовые наборы либо денежную компенсацию.

«Капля молока»

Первая молочная кухня была открыта в 1901 году при городском приюте в Санкт-Петербурге. Попадали туда не только беспризорники, но и незаконнорожденные дети, и младенцы, чьи матери умерли (их можно было забрать обратно в семью по достижении одного года). Чтобы снизить крайне высокую в то время смертность младенцев, особенно недоношенных, в приюте организовали дополнительный прикорм.

Молочная кухня, 1937 Череповецкое музейное объединение Череповецкое музейное объединение

Сначала детям давали сцеженное молоко кормилиц, а затем постепенно начинали кормить и обычным коровьим.

Чуть позднее, в 1904 году, открывается станция для приготовления детского молока, откуда его развозили по аптекам. Получить его могли матери по справке от врача. Эта система получила название «капля молока».

Армянская ССР. Медсестра Джульетта Аракелян развозит по домам детское питание (для многодетных матерей), 1987 Рубен Мангасарян/Sputnik Рубен Мангасарян/Sputnik

В 1912 году и при Московском воспитательном доме была открыта «молочная комната». Ежедневно там готовили свыше 2000 баночек молока, а в 1916 году даже до 4000. Все же в стране работало около 40 «молочных комнат», что, конечно, было очень мало.

Уже после революции 1917 года практику молочного прикорма стали активно развивать на государственном уровне.

Система молочно-раздаточных пунктов

В ранние советские годы государство боролось с недоеданием как взрослых, так и детей, а особенно младенцев. Молочные кухни стали организовывать при приютах (после революционных событий в стране было много беспризорников), а также больницах.

Очередь за детским питанием на молочно-раздаточной кухне, Москва, 1992 Сергей Калачев/TASS Сергей Калачев/TASS

Дети получали от государства молоко, кефир, творог.

В период блокады Ленинграда во время Второй мировой дети независимо от возраста прикреплялись к молочной кухне при поликлинике, где они могли получать молоко, каши и смеси.

Уже после Великой Отечественной войны (Второй мировой для иностранцев) молочные кухни стали распространяться по всему Союзу. В 1966 году Министерство здравоохранения СССР утвердило создание молочных кухонь для новорожденных. Изначально бесплатное питание полагалось лишь для многодетных семей, но затем оно стало доступно всем детям до одного года.

Получение молочной смеси, Рязань Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Главной особенностью таких пунктов было то, что все готовили там же и выдавали по рецептам, которые нужно было получать каждый месяц строго в определенные дни, а потом еще стоять в очереди за продуктами. Работала кухня только утром, с 7.00 до 11.00. Там раздавали продукты, которые привозили непосредственно с молочных заводов. Сроки хранения были очень маленькими, один-два дня. Употреблять консерванты в детских молочных продуктах было не положено. Молоко и кефир отдавали в стеклянных бутылках, которые нужно было возвращать обратно на следующий день.

Продукция на молочных кухнях не продавалась, ее можно было получить только по назначению врача. Рецепт, выписанный врачом, раз в месяц необходимо было сдавать в пункт выдачи.

Где есть молочные кухни сегодня

Сегодня они есть не во всех регионах. Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан», обеспечение «полноценным питанием» беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет через специальные пункты питания регулируется в каждом регионе по-своему.

Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Так, в Москве работает более 250 молочно-раздаточных пунктов. Там больше ничего не готовят, там просто раздают молочные смеси, фруктовые пюре, каши, соки от разных производителей. Свои наборы есть для детей (до трех лет либо до семи лет, если семья многодетная), для беременных женщин и кормящих матерей. Например, матерям в набор могут добавить витамины, младенцам – молочные смеси, а детям от года до трех – творог и кефир. Чтобы регулярно получать продукты, нужно всего один раз получить заключение врача, а далее каждый месяц заказывать продукты онлайн. Набор на месяц весит примерно 10 кг.

А вот в Башкирии и Нижнем Новгороде молочная кухня полагается только малообеспеченным семьям. Наборы скромнее, но тоже включают в себя и сухие смеси, и молочные продукты, и каши. В них входят и специализированные смеси, если их пропишет врач. В Екатеринбурге бесплатные молочные продукты полагаются только до восьми месяцев, а до трех лет – только малоимущим семьям.

В Тюмени вообще не осталось молочных кухонь, но малоимущие семьи могут получить единовременную выплату на питание в размере 10 тыс. рублей (около 100 долларов).

В Московской области тоже нет молочных кухонь, но можно оформить денежное пособие (максимально – 1000 рублей в месяц, или 10 долларов).

В Самаре нет бесплатных продуктов или выплат, но есть молочные кухни, где можно купить детские молочные наборы по средним для региона ценам. Их производят там же из натурального молока. Похожая система есть и в Ростове-на-Дону.

Молочные кухни – это только одна из социальных мер поддержки семей с детьми в России. Про другие расскажем в следующей статье.

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