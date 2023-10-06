7 самых аномальных мест России

1. Курская магнитная аномалия

Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

Место, где нельзя доверять компасу, находится на пересечении трех областей: Курской, Белгородской и Орловской. Курская магнитная аномалия – это зона одних из самых больших в мире запасов железной руды. И именно из-за этого стрелка компаса здесь крутится как ненормальная.

Карьер действующий, но сюда можно прийти на экскурсию в составе группы (кроме времени, когда проводят взрывные работы). Лучшие виды на карьер – с верхней смотровой площадки!

2. Молёбский треугольник

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Деревня Молёбка в Пермском крае привлекает уфологов и туристов с 1980-х годов, некоторые даже считают, что здесь находится что-то вроде космодрома для НЛО. А как иначе объяснить круги на траве на поляне Ужасов или небольшие пирамиды?

Одно место даже с иронией называют телефонной будкой. Только здесь, на территории около 4 кв. м, отлично ловит сигнал мобильного телефона.

3. Страна городов

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Возможно, вы слышали про древний город Аркаим в Челябинской области. Открыли его в конце 1980-х, когда собирались строить водохранилище в этом районе. Раскопки показали, что поселение относится к XX–XII векам до нашей эры, то есть оно ровесник египетских пирамид. В нем было более 60 домов, канализация и металлургическая печь. Свое название Аркаим («хребет») получил от советских археологов по имени ближайшей сопки. По мнению ученых, город просуществовал около 200 лет, а затем жители его покинули, но перед этим сожгли.

Помимо Аркаима археологи нашли еще два десятка похожих на него поселений неподалеку, в радиусе 350 км. Они назвали эти места Страной городов. Сегодня эти места притягивают мистиков разного рода, которые приходят зарядиться энергией. Но, возможно, именно для этого эти города и были построены.

Ученые считают, что в Стране городов не жили, а приезжали сюда для совершения обрядов, проведения коллективных праздников, а также для изготовления бронзовых предметов. Некоторые люди, которые оказываются в Стране городов, отмечают беспричинную тревогу, повышенное давление и температуру.

4. Танцующий лес

benkrut/Getty Images benkrut/Getty Images

В национальном парке «Куршская коса» недалеко от Калининграда можно увидеть загадочный лес. Стволы сосен закручиваются в спирали и кольца. И если вы думаете, что это какой-то очень старый лес, то ничего подобного. Деревья посадили только в 1960-х годах, чтобы укрепить песчаную почву. «Танцует» не весь лес, а лишь его часть.

Конечно, про этот лес ходит немало легенд, вроде того, что это врата в мир духов. Но ботаники называют причиной «танцев» сильное геомагнитное поле и вредителей-гусениц, которые любят молодые сосновые побеги, а также глиняное основание под песчаными дюнами, которое движется и не дает расти дереву ровно.

5. Озеро Имандра

Фата-моргана над Имандрой Валерий Демин/VK Валерий Демин/VK

В Мурманской области, в городе Апатиты, есть арктическое озеро Имандра. Примечательно оно тем, что именно в этом районе люди наблюдают арктические миражи. То есть они видят очертания деревьев, какие-то здания, возвышенности, но это только оптические иллюзии. Все дело в том, что Имандра находится в окружении сопок и над ним проходит холодный и плотный воздух, который работает как линза. Поэтому мираж может быть как прямым, так и перевернутым.

6. Бросненское чудовище

Наверное, в каждой стране есть свое лох-несское чудовище, так вот в России подводный монстр живет в Тверской области, в озере Бросно. По крайней мере, если верить местным жителям и случайным очевидцам. Якобы на озере то и дело происходит движение, бурление и всплывают пузырьки. Ученые, правда, считают, что пузырьки образуются из-за сероводорода в почве. Но это не объясняет всех странностей. Например, чешуйчатой головы, которую «видели» неоднократно в озере.

7. Гора Воттоваара

Игорь Подгорный/Sputnik Игорь Подгорный/Sputnik

Невысокая, менее 500 метров, гора Воттоваара находится в центральной части Карелии, где мало населенных пунктов. До ближайшего поселка – не менее 30 км по озерам и болотам. Местные жители считают Воттоваару средоточием духов и стараются обходить эти места стороной. Наверху практически ничего не растет за исключением скрюченных сосен и берез, но при этом есть порядка 1600 валунов, сложенных в определенном порядке. Археологи считают, что здесь могло быть ритуальное место саамов или других древних народов.

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