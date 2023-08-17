Что наши космонавты говорили об инопланетянах и Боге?

«Может быть, это было НЛО. Но мистикой это быть не могло, ведь двое людей наблюдали это явление» – Владимир Коваленок

В мае 1981 года Владимир Коваленок на борту космической станции «Салют-6» увидел в иллюминатор странный объект величиной с палец. «Меня удивило, что он летел по орбите», – говорил он. Это было нечто, имевшее форму челнока или дыни. У объекта был полупрозрачный конус спереди, похожий на футляр. Он подозвал своего коллегу Виктора Савиных, который также это увидел, однако ничего сфотографировать они не успели: когда Савиных пошел за фотоаппаратом, «палец» взорвался и оставил после себя клубы дыма.

Художник-фантаст А. Соколов. «Старт с астероида», 1971/Sputnik Художник-фантаст А. Соколов. «Старт с астероида», 1971/Sputnik

«Он разделился на два куска, соединенных между собой. Это было похоже на гантели. Я сразу доложил об этом на Землю», – вспоминал космонавт. Сам Коваленок утверждает, что не может точно сказать, было ли это НЛО. «Но мистикой это быть не могло, ведь двое людей наблюдали это явление», – полагал он.

По возвращению на Землю космонавт узнал, «что в этот день специалисты центра, который фиксирует радиацию, зарегистрировали большой радиоактивный выброс».

«Некоторые кометы не что иное, как корабли-разведчики из других солнечных систем» – Алексей Леонов

Картина «Мир двойной звезды» народного художника РСФСР Андрея Соколова, 1966 Павел Балабанов/Sputnik Павел Балабанов/Sputnik

Известный советский космонавт, наряду с Гагариным побывавший в космосе одним из первых, утверждал, что существование внеземной формы жизни хотя бы косвенно доказывает существование комет.

«Всякий раз, находясь рядом с Солнцем, кометы расходуют значительную часть своего вещества на образование хвоста. Получается, зная массу кометы и массу хвоста, легко вычислить время ее жизни. За это время комета должна сжечь саму себя. Но комета, исчезнув, нарушая логику, снова и снова появляется в небе. Очевидно, где-то в космической дороге кометы претерпевают неизвестные нам изменения, пока их нет 100, 200, 300 лет», – рассуждал Алексей Леонов.

Космонавт задавался вопросом, откуда они вообще берутся. Если кометы родились вместе с Солнечной системой (возраст которой не менее 4,5 млрд лет), то уже давно должны были сгореть. Есть несколько научных версий, почему этого не происходит, но Леонов выделил еще одну: «Некоторые кометы не что иное, как корабли-разведчики из других солнечных систем. И эта версия имеет право на жизнь».

«Я инопланетян не видел, хотя верю, что они есть» – Антон Шкаплеров

Картина «В гостях у «братьев» по разуму» народного художника РСФСР Андрея Соколова, 1966 Павел Балабанов/Sputnik Павел Балабанов/Sputnik

Космонавт Антон Шкаплеров был на МКС целых четыре раза, три раза выходил в открытый космос. Он считает, что мы не можем быть одни в таком безграничном пространстве, как Вселенная, хотя и не видели «доказательств».

«Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть. Не можем мы в таком безграничном пространстве, как Вселенная, быть только одни», – рассказал Шкаплеров.

«Не знаю насчет инопланетян, но со следами иных цивилизаций мы точно столкнемся» – Юрий Глазков

1971 г. Картина художника А. Соколова «Мираж Плутона» Созинов Виталий/TASS Созинов Виталий/TASS

Еще один из советских первопроходцев космоса Юрий Глазков говорил, что инопланетяне не просто существуют, а уже успели оставить свой след в нашей Солнечной системе, и это Плутон.

Он верил, что 74 млн лет назад между Марсом и Юпитером была планета, которая затем была уничтожена. «Об этом свидетельствует состав метеоритов, упавших на Землю, – говорит Глазков. – Есть гипотеза, что эволюция на этой планете достигла своих высших форм. Однако планета взорвалась, а ее цивилизация навсегда растворилась в бескрайних просторах Вселенной».

«Можно ли предположить, что существуют инопланетные цивилизации? Конечно, можно!» – Евгений Хрунов

Художник Алексей Антонов. «Космические пришельцы, НЛО, или Мы живем на пороге контактов», 1991/Sputnik Художник Алексей Антонов. «Космические пришельцы, НЛО, или Мы живем на пороге контактов», 1991/Sputnik

Дублер Алексея Леонова хоть и пробыл в космосе в общей сложности всего сутки, но с большим воодушевлением рассказывал о внеземной жизни.

«Можно ли предположить существование инопланетных цивилизаций? Конечно, можно. Пока не доказана исключительность Земли, такое предположение должно иметь право на существование. Иначе придется поверить в сверхъестественный замысел. Что же касается НЛО, то их отрицать нельзя, их видели тысячи людей. Можно предположить, что они вызываются оптическими эффектами, но некоторые их свойства просто поражают воображение. Например, возможность на большой скорости изменить курс на 90 градусов», – рассуждал космонавт.