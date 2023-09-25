10 мест из мира Гарри Поттера в России

Ни одна сцена поттерианы не снималась в России. А могла бы. Здесь есть и старинные замки, и таинственные комнаты, и колоритные магазинчики, и живописные пейзажи точь-в-точь как в легендарном фильме.

1. Неоготический собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии

Реж. Крис Коламбус, 2002/Warner Bros. Pictures; Legion Media Реж. Крис Коламбус, 2002/Warner Bros. Pictures; Legion Media

Каждый новый учебный год Поттера и его друзей начинался с путешествия на поезде, отходящего с платформы 9 3/4 на вокзале Кингс-Кросс. Но зрителям больше запомнился фасад неоготического Сент-Панкраса и его башенки из красного кирпича, над которыми пролетали Гарри и Рон в одном из фильмов.

Почти идентично выглядит неоготический собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской в Москве.

Ажурные шпили, классические стрельчатые окна, высокие своды собора – многое в его облике напоминает о Туманном Альбионе.

2. Пудлинговый виадук

Реж. Крис Коламбус, 2002/Warner Bros. Pictures; Legion Media Реж. Крис Коламбус, 2002/Warner Bros. Pictures; Legion Media

Один из самых запоминающихся видов в поттериане – виадук Гленфиннан, по которому проходит «Хогвартс-экспресс» на пути в школу волшебства.

Похожий мост находится в Свердловской области. Виадук с железной дорогой построили в 1916 году рядом с поселком Пудлинговый. Несмотря на то что ему уже больше ста лет, виадук действующий. Подойти близко к нему нельзя, но можно полюбоваться издалека: подняться на один из соседних холмов и впечатлиться перспективой.

3. Поезд «Рускеальский экспресс»

Реж. Крис Коламбус, 2001/Warner Bros. Pictures; Петр Ковалев/TASS Реж. Крис Коламбус, 2001/Warner Bros. Pictures; Петр Ковалев/TASS

Местный «Хогвартс-экспресс» в России тоже есть. Это ретропоезд «Рускеальский экспресс», который курсирует в Карелии между городом Сортавала и горным парком «Рускеала».

Реж. Дэвид Йейтс, 2009/Warner Bros. Pictures; Legion Media Реж. Дэвид Йейтс, 2009/Warner Bros. Pictures; Legion Media

Благодаря тому, что поезд работает на паровозной тяге, вокруг него царит атмосфера старины. Купейные вагоны и вагон-ресторан оформлены в стиле XIX века и обустроены так, что кажется, что сейчас по коридору пройдет волшебница с тележкой магических сладостей.

4. Егорьевский технологический институт имени Бардыгина

Реж. Крис Коламбус, 2001/Warner Bros. Pictures; Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Реж. Крис Коламбус, 2001/Warner Bros. Pictures; Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

На британскую школу чародейства и волшебства похоже здание в стиле английской готики – Егорьевский технологический институт имени Бардыгина, открывшийся в 1909 году.

Как и в Хогвартсе, здесь есть основной корпус со стрельчатыми окнами, башня (правда, астрономией в ней не занимаются), ботанический сад с прудом (вспоминается Черное озеро с русалками рядом с шотландским замком).

5. Оранжереи Царицыно

Реж. Крис Коламбус, 2002/Warner Bros. Pictures; Sergey Sebelev (CC BY-SA 4.0) Реж. Крис Коламбус, 2002/Warner Bros. Pictures; Sergey Sebelev (CC BY-SA 4.0)

Аналог теплиц Помоны Стебель, где она учила школьников выкапывать и ухаживать за мандрагорами, а также другим премудростям травологии, – оранжереи усадьбы Царицыно в Москве. По богатству флоры своих коллекций они вполне могут соперничать с хогвартсовскими теплицами.

Первые оранжереи в Царицыно были заложены в начале 1740-х годов. С того времени здесь выращивают экзотические фрукты и декоративные растения: розы, померанцы, виноград, инжир, алоэ и не только. Как и у профессора Стебель, тут круглый год расцветают редкие саженцы и плодоносят деревья.

6. Грюнвальдский дуб

Реж. Альфонсо Куарон, 2003/Warner Bros. Pictures; Виталий Фрости Петров (CC BY-SA 4.0) Реж. Альфонсо Куарон, 2003/Warner Bros. Pictures; Виталий Фрости Петров (CC BY-SA 4.0)

Еще один символ Хогвартса – Гремучая ива, которая известна вздорным нравом. Именно она «подралась» с «фордом» «Англия», на котором Гарри и Рон прилетели в школу на втором курсе. Ветви этого дерева ловят зазевавшихся птиц, а проход между корнями ведет в Визжащую хижину.

Одно из старейших деревьев России – Грюнвальдский дуб в Калининградской области, ему больше 800 лет. Несмотря на отличный от ивы вид, этот дуб своими размерами (больше 13 метров в обхвате и 40 метров ширины кроны) не уступает своей волшебной «родственнице» в красоте и представительности.

7. Книжные «Ходасевич», «Подписные издания»

Заведение, которое посещают все школьники Хогвартса перед началом учебы, – магазин «Флориш и Блоттс». Здесьпокупают издания по травологии, уходу за магическими существами, трансфигурации и не только.

Как и волшебный книжный, московский «Ходасевич» снизу доверху заставлен разными фолиантами. В этом букинистическом можно потеряться – тесные проходы напоминают лабиринт, а в каждом из неровных стеллажей легко обнаружить редкие издания о театре, архитектуре, искусстве, по филологии и истории.

Забываешь о времени и в другом книжном – «Подписных изданиях» в Санкт-Петербурге. Внутри здания в стиле северного модерна с передвижными лестницами и высокими стеллажами можно выбрать книгу и устроиться с ней на широком подоконнике или посидеть за кофе.

8. Елисеевский магазин

Реж. Дэвид Йейтс, 2009/Warner Bros. Pictures; Алексей Даничев/Sputnik Реж. Дэвид Йейтс, 2009/Warner Bros. Pictures; Алексей Даничев/Sputnik

Еще одна локация в Санкт-Петербурге, в которой можно вообразить героев поттерианы, – магазин купцов Елисеевых. Своим внушительным видом и разнообразием продуктов он напоминает магазин «Всевозможные волшебные вредилки» братьев Уизли. Как и у рыжеволосых близнецов, ассортимент российского гастронома пестрит диковинными редкостями. Деликатесы, сладости ручной работы и блюда по старинным рецептам впечатляют не меньше, чем интерьеры в стиле ар-нуво.

9. Дом Зингера

Реж. Дэвид Йейтс, 2009/Warner Bros. Pictures; Legion Media Реж. Дэвид Йейтс, 2009/Warner Bros. Pictures; Legion Media

Одна из доминант Хогвартса – Астрономическая башня, на которой происходили драматические события.

Дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге в стиле модерн выглядит так же внушительно. На фасаде – женские скульптуры-валькирии, каждая держит веретено со стальной нитью, а у их ног – швейная машинка, символ компании-заказчика постройки. Венчает атмосферное здание стеклянный купол с орланом с раскинутыми крыльями. Сразу вспоминается факультет Рейвенкло, на эмблеме которого изображен орел, а гостиная этого дома как раз в Астрономической башне.

10. Российская государственная библиотека

Реж. Дэвид Йейтс, 2009/Warner Bros. Pictures; Сергей Гунеев/Sputnik Реж. Дэвид Йейтс, 2009/Warner Bros. Pictures; Сергей Гунеев/Sputnik

В библиотеке Хогвартса можно найти любые книги. Крупнейшая публичная библиотека Европы – московская РГБ (Ленинка) с 49 млн книг не уступает ей. Вестибюль и парадная лестница впечатляют, а главный читальный зал, украшенный мрамором, бронзой, дубовыми панелями, выглядит как музей.

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