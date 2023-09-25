Александр Засс: как русский атлет стал самым сильным человеком на Земле

Засс прославился своей особой методикой упражнений, невероятно повышающих силу и выносливость. Разработал он ее в плену, сидя в кандалах в тесной камере.

Он легко носил на себе лошадь или поднимал пианино вместе с играющей на нем пианисткой, ловил вылетающее из пушки 90-килограммовое ядро и без труда разрывал цепи, обмотанные вокруг его тела. Уроженец Российской империи Александр Иванович Засс был одним из самых сильных людей первой половины XX века, а в Великобритании его прямо называли сильнейшим человеком Земли.

При этом Засс силачом отнюдь не выглядел. Его рост составлял всего 168 см, вес – около 75 кг, а мышцы не поражали размерами. «Большой бицепс – такой же показатель силы, как большой живот – показатель хорошего пищеварения, – считал Александр Иванович. – Это сухожилие натягивает бицепс, который сокращается. Они и их развитие – тайна моей силы. Я силен сухожилиями».

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Страсть на всю жизнь

К миру силовых рекордов Засс пристрастился в подростковом возрасте, когда впервые попал на цирковое представление в Оренбурге. Вернувшись домой, он стал активно тренироваться, используя все, что имелось под рукой.

«Ничто так не занимало мои мысли, как желание стать по-настоящему очень сильным человеком, таким, кто способен делать вещи, неподвластные обычным атлетам», – вспоминал Александр Иванович.

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Засс добился впечатляющих результатов, однако его отец считал силовые занятия сына пустой забавой. Он отправил его учиться на машиниста, не подозревая, что тот вместо этого устроился на работу в цирк, где постоянно осваивал разнообразные сложные трюки.

Когда летом 1914 года разразилась Первая мировая война, Александра Засса призвали в армию в кавалерию. Там силач прославился тем, что однажды на плечах донес до лагеря своего раненого коня.

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После тяжелого ранения русский богатырь попал в плен. Однако благодаря стараниям австрийских врачей он смог сохранить не только жизнь и здоровье.

Засса поместили в лагерь для военнопленных, из которого он попытался сбежать. Его поймали и бросили в тесную одиночную камеру крепости с небольшим зарешеченным оконцем.

Уникальная методика

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«Из-за того, что я был тесно закован и днем, и ночью – охранники снимали мои кандалы только дважды в день на время еды, – моя психика стала сдавать, – вспоминал Засс. – И, глубоко поразмыслив, [я] решил, что единственный путь остановить ухудшение своего физического состояния заключался в тонировке мускулов иным способом по сравнению с тем, что я делал, имея полную свободу действий».

В условиях скованности движений Засс стал активно разрабатывать и практиковать систему изометрических упражнений, при которых мышцы напряжены, но не растягиваются и не сжимаются. «Я быстро понял, что этот вид физической стимуляции можно выполнять долгими часами. Вместо растраты энергии она, напротив, только накапливалась».

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Атлет сумел не только сохранить форму, но и развить выносливость, укрепить связки и сухожилия, повысить их эластичность. Свою уникальную методику упражнений он при этом создавал в крайне тяжелых условиях, когда приходилось терпеть жуткую боль от того, что кандалы сдирали кожу в кровь.

В конце войны Зассу облегчили условия содержания, и он незамедлительно этим воспользовался, чтобы вновь попытаться сбежать. В этот раз – удачно.

Железный Самсон

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Александр Иванович присоединился к одной из цирковых групп, колесивших по послевоенной Европе с гастролями. В 1924 году он окончательно осел в Великобритании.

За свою неимоверную силу и поразительную выносливость публика окрестила Засса Железным Самсоном. Пресса же называла его сильнейшим человеком Земли.

Атлет легко носил по арене большую лошадь. Он ловко ловил выпущенный из специальной пушки 90-килограммовый снаряд, который в дальнейшем заменили на ассистентку.

Фото из личного архива Юрия Шапошникова Фото из личного архива Юрия Шапошникова

В номере «Чертова кузница» Александр Иванович ложился на торчащие вверх гвозди. Ему на грудь клали 500-килограммовую глыбу, которую ассистенты разбивали кувалдами.

В другом трюке силача поднимали под купол цирка вверх ногами. В это время он держал зубами канат, на котором висел рояль с играющей на нем пианисткой.

Засс был способен удерживать на плечах подвешенную платформу, на которую становились больше десяти человек. Однажды в таком трюке принял участие будущий премьер-министр страны Уинстон Черчилль.

Sputnik Sputnik

От гирь к животным

На арене Железный Самсон выступал до 1954 года. В возрасте 66 лет ему уже стало сложно удивлять публику силовыми рекордами.

Засс переключился на дрессировку животных, которой с удовольствием занимался вплоть до 1962 года. Тогда в цирке произошел несчастный случай – загорелся фургон с обезьянами, и Александр Иванович бросился спасать своих подопечных.

Памятник Зассу в Оренбурге Edgar Breshchanov/Global Look Press Edgar Breshchanov/Global Look Press

Силач получил обширные ожоги и вскоре скончался в больнице от сердечного приступа. Свою давнюю мечту еще хотя бы раз побывать в России осуществить он так и не успел.