Почему советские женщины обожали красную помаду

Яркая помада была в косметичке практически у каждой женщины. А когда она заканчивалась, особо креативные могли «замешать» ее и самостоятельно.

По-настоящему массовой помада стала лишь в начале XX века, перекочевав из гримерных актрис в косметички обычных женщин.

От эпатажа к шику

"Красный мак", 1938. Автор плаката Макс Литвак. Общественное достояние Общественное достояние

До революции 1917 года в России производили в основном мыло, кремы и парфюм. Макияж не был принят, считался вульгарным, причем как у крестьян, так и у дворян. Даже последняя императрица Александра Федоровна выходила в свет лишь с легким ароматом духов.

Что же заставило общество изменить свои взгляды? В начале XX века активно стала развиваться киноиндустрия, затем появились и цветные фильмы. В Советском Союзе взошли свои звезды, образы которых перекликались с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо, только играли они строителей коммунизма.

Любовь Орлова в роли американской журналистки Джанет Шервуд. «Встреча на Эльбе» Реж. Григорий Александров/«Мосфильм», 1949 Реж. Григорий Александров/«Мосфильм», 1949

Любовь Орлова, Валентина Серова, Людмила Гурченко – эти кинодивы сделали красную помаду своей визитной карточкой, а миллионы советских женщин повторяли их макияж в жизни. Каждой хотелось быть похожей на любимую актрису!

Какой была советская помада?

«Мисс КГБ» Екатерина Майорова, 1990 Игорь Михалев/Sputnik Игорь Михалев/Sputnik

В Советской России начали производить одеколоны, кремы, тушь и помаду на производствах ТЭЖЭ – Треста эфирно-жировых эссенций. Товары стоили копейки, так как в Советском Союзе в первую очередь хотели приучить людей ухаживать за собой. Название же треста становится поистине народным. О нем даже сочиняли песни:

«На губах ТЭЖЭ,

На глазах ТЭЖЭ.

На щеках ТЭЖЭ…

Целовать где же?»

Солистка ансамбля СССР «Молодой балет» Гюзель Апанаева, 1970 Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

В послевоенные годы за красоту отвечает «Главпарфюмер» – Главное управление парфюмерно-косметической промышленности.

Для губной помады специалисты разработали 10 оттенков, от морковного до малиново-фиолетового с разными красными тонами между ними.

Модель Кишиневского Дома моделей, Молдавская ССР, 1987 Михаил Потырнике, Альберт Симановский/TASS Михаил Потырнике, Альберт Симановский/TASS

Из остатков помады можно было смешать новую (или поэкспериментировать с оттенками). С помощью спички доставали помаду, плавили ее в столовой ложке, перемешивали и отправляли вновь в тюбик.

«Рассвет» и «Свобода»

Косметическая фабрика «Рассвет» Алексей Жигайлов/TASS Алексей Жигайлов/TASS

Чаще всего в продаже имелась губная помада московских косметических фабрик «Рассвет» и «Свобода». Несмотря на советские названия, фабрики эти были основаны еще при царском режиме французскими специалистами и были переименованы уже после революции.

«Рассвет» – это «Виктория Регина», созданная в 1876 году Эмилем Бодло (Вaudelot). Самым ее известным косметическим средством стала пудра «Царевна-лебедь», которую выпускали под тем же названием и в СССР. А вот в советское время фабрика прославилась своей помадой «Елена». Это была совместная разработка советских и французских специалистов, и она была безумно популярна.

Девушка с фотоаппаратом «Любитель-166», Ленинград, 1978 Максим Блохин/TASS Максим Блохин/TASS

А фабрика «Свобода» образовалась на основе Товарищества «А. Ралле и Ко» (по имени создателя француза Альфонса Ралле). У советской помады от «Свободы» был необычайно стойкий цвет, от которого было сложно избавиться.

При этом помада советского производства была очень доступной. Так, в 1970–1980-х хорошего качества помада стоила 1 рубль 20 копеек (была и дешевле, конечно). Для сравнения: средняя зарплата составляла 170 рублей. Чуть дороже была польская помада.

Стоимость французской косметики доходила до 35–40 рублей. Понятно, что это было мало кому доступно, но женщина, которой удалось раздобыть желанную помаду, чувствовала себя королевой.

Московские студентки, 1990 Владимир Первенцев/Sputnik Владимир Первенцев/Sputnik

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