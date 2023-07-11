Как делали маникюр в СССР?

Маникюр в позднем СССР время от времени делали и простые доярки, не говоря уже о городских жительницах. Хотите узнать, какие цвета они предпочитали?

Сегодня многие женщины в России уже не представляют себе жизни без похода в салон маникюра, ведь ногти – это тоже «лицо». Однако это явление даже в России не такое уж новое. Мастера по маникюру работали здесь и пятьдесят, и даже сто лет назад.

Где делали маникюр?

У маникюрши, 1926 Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ

В Советском Союзе не было салонов красоты в нашем современном понимании, но были парикмахерские с маникюрными столиками. И очереди к хорошим мастерам были ничуть не меньше, чем сегодня, ведь красивыми хотелось быть во все времена. Конечно, не было многих современных инструментов (сейчас под русским маникюром понимают чаще аппаратный, а не механический).

Салон красоты города Алма-Ата. 1971 Юрий Куйдин/Sputnik Юрий Куйдин/Sputnik

Маникюр у мастера включал в себя несколько этапов. Сначала ногтям придавали нужную форму, а потом руки замачивали в мыльной воде, чтобы кутикула стала мягче. Затем делали обрезной маникюр с помощью щипчиков и ножниц. По желанию девушки ногти покрывали лаком. Гель-лаков тогда не было, но были самые обычные лаки советского производства. А производство было налажено с 1930-х годов.

Советская парикмахерская. 1967 А. Геринас/Sputnik А. Геринас/Sputnik

Какие были лаки?

Понятно, что в военные 1940-е было не до лаков, но в следующие десятилетия советская промышленность успешно выпускала самые разные оттенки. В интернете и сегодня можно найти объявления о продаже советских лаков 50-летней давности, и они неплохо сохранились. Наиболее часто встречаются лаки, произведенные в Москве и Ленинграде.

Советский лак для ногтей boat-swain/meshok.net boat-swain/meshok.net

Лаки в середине прошлого столетия были чаще всего либо красноватые, либо нюдовых оттенков. Красить ногти темным (или вовсе черным) цветом было неприлично, даже вызывающе. Розовый и бежевый были на каждый день, красный – по особому поводу. Лаки были также бесцветными.

Болгарские лаки meshok.net meshok.net

Нередко мастера сами смешивали лаки и добавляли блестки, чтобы сделать какой-то интересный оттенок, так как не всегда имелось то, что было клиенту по душе. Плюс в 1970–1980-х в моде были перламутровые, а не матовые цвета.

В конце 1970-х в СССР уже появились импортные лаки. Самыми известными и желанными были французские производители Lancôme и Estée Lauder, но ценилась и более бюджетная польская и венгерская косметика. И если лаки из стран соцблока можно было найти в свободной продаже, то западноевропейские были большой редкостью.

Сколько это стоило?

Мастер объединения службы быта «Лаймдота» Тамара Иванюк делает маникюр вязальщице Марине Тюриной. 1 июля 1987 г. Виктор Лисицин/TASS Виктор Лисицин/TASS

В советское время стоимость услуг и товаров по всей стране была примерно одинаковой за исключением редких случаев. Более того, цены указывались прямо на этикетке. Например, советские лаки для ногтей в 1980-х стоили 30–80 копеек в зависимости от объема и производителя, что сопоставимо с ценой десятка яиц или пары батонов. Сам маникюр был дешевле, всего 20–40 копеек (с покрытием и без).

Студентки театрального училища сестры Вертинские делают маникюр. 1964 Valery Gende-Rote/TASS Valery Gende-Rote/TASS

Однако, несмотря на невысокую цену маникюра, делали его не так часто, оставляли лишь на праздничные даты. К мастерам были большие очереди, а времени в них стоять особо не было.

Многие предпочитали простой домашний уход.

Домашние средства

Советский набор для маникюра meshok.net meshok.net

Иметь хороший маникюрный набор дома было в советское время чем-то само собой разумеющимся. О важности ухода за руками постоянно напоминал главный женский журнал «Работница» (и книги по домоводству). В первую очередь подчеркивалась важность именно гигиенического маникюра (для мужчин в том числе). Ногти должны были быть короткими и чистыми, без заусенцев и порезов, а красить их или нет было делом времени и вкуса.

Наборы включали в себя те же инструменты, что и сегодня, то есть разнообразные ножницы, щипцы и пилочки, чтобы придать форму ногтям и удалить кутикулу. Нередко в набор входили и щипцы для бровей или инструменты для педикюра (его, разумеется, тоже делали). Все это было упаковано в жесткие футляры и было удобно, чтобы взять с собой. Стоимость набора была относительно высокой – 4–8 рублей, и это считалось хорошим подарком.

Для походников выпускались складные инструменты.

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