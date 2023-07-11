Как делали маникюр в СССР?

Работница фабрики в косметическом кабинете. Швейная фабрика имени 40-летия ВЛКСМ. 1975Маторин/Sputnik
Сегодня многие женщины в России уже не представляют себе жизни без похода в салон маникюра, ведь ногти – это тоже «лицо». Однако это явление даже в России не такое уж новое. Мастера по маникюру работали здесь и пятьдесят, и даже сто лет назад.
У маникюрши, 1926Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ
В Советском Союзе не было салонов красоты в нашем современном понимании, но были парикмахерские с маникюрными столиками. И очереди к хорошим мастерам были ничуть не меньше, чем сегодня, ведь красивыми хотелось быть во все времена. Конечно, не было многих современных инструментов (сейчас под русским маникюром понимают чаще аппаратный, а не механический).
Салон красоты города Алма-Ата. 1971Юрий Куйдин/Sputnik
Маникюр у мастера включал в себя несколько этапов. Сначала ногтям придавали нужную форму, а потом руки замачивали в мыльной воде, чтобы кутикула стала мягче. Затем делали обрезной маникюр с помощью щипчиков и ножниц. По желанию девушки ногти покрывали лаком. Гель-лаков тогда не было, но были самые обычные лаки советского производства. А производство было налажено с 1930-х годов.
Советская парикмахерская. 1967А. Геринас/Sputnik
Понятно, что в военные 1940-е было не до лаков, но в следующие десятилетия советская промышленность успешно выпускала самые разные оттенки. В интернете и сегодня можно найти объявления о продаже советских лаков 50-летней давности, и они неплохо сохранились. Наиболее часто встречаются лаки, произведенные в Москве и Ленинграде.
Советский лак для ногтейboat-swain/meshok.net
Лаки в середине прошлого столетия были чаще всего либо красноватые, либо нюдовых оттенков. Красить ногти темным (или вовсе черным) цветом было неприлично, даже вызывающе. Розовый и бежевый были на каждый день, красный – по особому поводу. Лаки были также бесцветными.
Болгарские лакиmeshok.net
Нередко мастера сами смешивали лаки и добавляли блестки, чтобы сделать какой-то интересный оттенок, так как не всегда имелось то, что было клиенту по душе. Плюс в 1970–1980-х в моде были перламутровые, а не матовые цвета.
В конце 1970-х в СССР уже появились импортные лаки. Самыми известными и желанными были французские производители Lancôme и Estée Lauder, но ценилась и более бюджетная польская и венгерская косметика. И если лаки из стран соцблока можно было найти в свободной продаже, то западноевропейские были большой редкостью.
Мастер объединения службы быта «Лаймдота» Тамара Иванюк делает маникюр вязальщице Марине Тюриной. 1 июля 1987 г.Виктор Лисицин/TASS
В советское время стоимость услуг и товаров по всей стране была примерно одинаковой за исключением редких случаев. Более того, цены указывались прямо на этикетке. Например, советские лаки для ногтей в 1980-х стоили 30–80 копеек в зависимости от объема и производителя, что сопоставимо с ценой десятка яиц или пары батонов. Сам маникюр был дешевле, всего 20–40 копеек (с покрытием и без).
Студентки театрального училища сестры Вертинские делают маникюр. 1964Valery Gende-Rote/TASS
Однако, несмотря на невысокую цену маникюра, делали его не так часто, оставляли лишь на праздничные даты. К мастерам были большие очереди, а времени в них стоять особо не было.
Многие предпочитали простой домашний уход.
Советский набор для маникюраmeshok.net
Иметь хороший маникюрный набор дома было в советское время чем-то само собой разумеющимся. О важности ухода за руками постоянно напоминал главный женский журнал «Работница» (и книги по домоводству). В первую очередь подчеркивалась важность именно гигиенического маникюра (для мужчин в том числе). Ногти должны были быть короткими и чистыми, без заусенцев и порезов, а красить их или нет было делом времени и вкуса.
Наборы включали в себя те же инструменты, что и сегодня, то есть разнообразные ножницы, щипцы и пилочки, чтобы придать форму ногтям и удалить кутикулу. Нередко в набор входили и щипцы для бровей или инструменты для педикюра (его, разумеется, тоже делали). Все это было упаковано в жесткие футляры и было удобно, чтобы взять с собой. Стоимость набора была относительно высокой – 4–8 рублей, и это считалось хорошим подарком.
Для походников выпускались складные инструменты.
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