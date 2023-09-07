Обе бывших столицы Золотой Орды находятся в России

Старый и Новый Сарай – так назывались эти два города. Оба были расположены на берегу реки Ахтубы в нынешних Волгоградской и Астраханской областях. Что на их месте сейчас?

Старый Сарай (Сарай-Бату) – село Селитренное, Астраханская область

Реконструкция города Сарай-Бату для фильма «Орда», 2012. Астраханская область, Харабалинский район Виктория Стрижова (CC BY-SA 4.0) Виктория Стрижова (CC BY-SA 4.0)

Город, основанный в 1250-е ханом Батыем, в начале XIV века был растянут на 10-15 километров и занимал площадь 36 кв. метров – огромную для своего времени.

Реконструкция города Сарай-Бату для фильма «Орда», 2012. Астраханская область, Харабалинский район Виктория Стрижова (CC BY-SA 4.0) Виктория Стрижова (CC BY-SA 4.0)

Он был разделен на районы по этносам. Тут жили русские, кипчаки, черкесы, волжские булгары, византийцы – всего более 70 тыс. человек.

Реконструкция города Сарай-Бату для фильма «Орда», 2012. Астраханская область, Харабалинский район Виктория Стрижова (CC BY-SA 4.0) Виктория Стрижова (CC BY-SA 4.0)

Центр с домами из обожженного или сырцового кирпича занимал около 10 кв. километров. Дворец хана был выложен изнутри позолоченными изразцами и расписан стихами на фарси.

Реконструкция города Сарай-Бату для фильма «Орда», 2012. Астраханская область, Харабалинский район Виктория Стрижова (CC BY-SA 4.0) Виктория Стрижова (CC BY-SA 4.0)

Расцвет Сарай-Бату длился чуть больше полувека – хан Золотой Орды Узбек (правил в 1313–1341 годах) перенес столицу вверх по реке Ахтубе – в Новый Сарай.

Остатки подлинных фундаментов города на Селитренном городище, Астраханская область, Харабалинский район Oksana harab (CC BY-SA 3.0) Oksana harab (CC BY-SA 3.0)

Старый город быстро пришел в упадок. А «исторические» строения, которые стоят сейчас в селе Селитренном под Астраханью – декорации, которые возвели в 2012-м для съемок фильма «Орда».

Древний горн для обжига кирпича, Селитренное городище, Астраханская область, Харабалинский район Oksana harab (CC BY-SA 3.0) Oksana harab (CC BY-SA 3.0)

Сейчас это туристический объект и исторический парк «Сарай-Бату».

Новый Сарай (Сарай-ал-Джедид, Сарай-Берке) – село Царев, Волгоградская область

Царев. Развалины Сарай-Берке. Памятный знак DNikon (CC BY-SA 4.0) DNikon (CC BY-SA 4.0)

Новая столица, возможно, была основана ханом Берке еще в 1260-е годы, но это гипотеза. Местоположение города также не определено до конца. Сейчас превалирует мнение, что он находился возле нынешнего села Царев в Волгоградской области. В 1361 году в Золотой Орде началась «Великая замятня» – борьба за престол. Город переходил из рук в руки, а в 1395 году был разрушен войсками Тамерлана в ходе его войны с ханом Тохтамышем. Сейчас на месте города – рытвины в земле и одинокая памятная табличка.