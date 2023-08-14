Как Telegram за 10 лет стал одной из главных соцсетей в мире

700 миллионов активных пользователей в месяц за 10 лет и топ-5 приложений по скачиваемости в мире.

Telegram – мессенджер, созданный в 2013 году основателем самой популярной в России социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым. За 10 лет он превратился из мессенджера в полноценную социальную сеть с 700 млн активных пользователей в месяц. А 9 августа 2023 года Telegram впервые в истории обогнал «ВКонтакте» по среднесуточному охвату.

Более 60% населения России пользуются Telegram

Изначально Telegram создали как мессенджер для зарубежной аудитории – только в 2017 году в приложении появился русский интерфейс. Несмотря на это, Россия – одна из стран-лидеров по количеству пользователей. В июне 2023 года месячный охват приложения составил 63,1% населения России старше 12 лет.

В 2022 году Telegram даже обогнал WhatsApp по объему трафика, и, по прогнозам, в 2023-м может обогнать конкурента по количеству пользователей. Также резкий рост аудитории обусловлен блокировкой в России Instagram и Facebook.

Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket/Getty Images Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Что особенного в Telegram и почему его называют социальной сетью?

Хотя Telegram создавали как мессенджер, сейчас он стал полноценной социальной сетью – помимо чатов в приложении есть каналы, которые работают похоже на сообщества в Facebook. Пользователи подписываются на канал, видят его посты, могут обсуждать их в комментариях и ставить реакции (аналог лайков). Выгодное отличие Telegram от других площадок заключается в отсутствии алгоритмов – в приложении нет раздела «Рекомендации», поэтому пользователь сам выбирает, что видеть в ленте. Каналы оформлены как чаты, и каждая публикация сопровождается уведомлением для подписчиков (уведомления можно отключить). Единственный способ продвижения на платформе – купить рекламу у другого канала или у самого приложения. Последний тип рекламы можно убрать из ленты, купив премиум-подписку с дополнительными функциями: быстрое скачивание файлов, уникальные стикеры, дополнительные инструменты управления чатами, распознавание голосовых сообщений и многое другое. Но все ключевые функции остаются бесплатными и дополняются. Например, в июне 2023 года в Telegram появились Stories (самоудаляющиеся посты в формате фото, по аналогии с Instagram).

Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance/Getty Images Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance/Getty Images

В переписке с другими пользователями доступны функции отложенного отправления сообщений, а также «секретные» чаты. Последние защищены сквозным шифрованием, их нельзя перенести на другие устройства, а также в них предусмотрены самоудаляющиеся сообщения. Еще одна интересная функция – поиск людей по геолокации. Достаточно разрешить приложению доступ к геолокации, зайти в «Контакты» и кликнуть «Найти людей рядом». Если вы не хотите раскрывать свое местонахождение, можно просто набрать интересующую вас локацию в поиске по чатам – юзеры нередко создают группы по странам и городам.

В Telegram множество полезных ботов, которые рассчитывают курсы валют, создают персональную ленту новостей и выполняют другие функции. А еще приложение работает не только на смартфоне – у него есть полноценная версия для компьютера.

Совмещение формата бесконечной ленты без алгоритмов с мессенджером сделало Telegram главным агрегатором новостей в России – сейчас это основной тип контента на платформе.

Кто создал Telegram ?

Приложение создали братья Павел и Николай Дуровы. Павел Дуров также известен как создатель самой популярной в России социальной сети «ВКонтакте», долю в которой продал в 2014 году. Сейчас Павел Дуров живет в ОАЭ, в Дубае. Там же расположен главный операционный центр Telegram.

Павел Дуров 2017 Tatan Syuflana/AP Photo Tatan Syuflana/AP Photo

Топ-5 самых загружаемых приложений в мире

Telegram входит в топ-5 самых скачиваемых приложений в мире. В 2022 году в Индии Telegram скачали 70,48 млн раз, в США – 20,03 млн, в Индонезии – 19,61 млн и в Бразилии – 18,04 млн. В 2021 году мессенджеру даже удалось выйти на второе место по скачиваемости в США – это произошло после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter.

Дополнительной причиной стало изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp, который может передавать данные пользователей остальным приложениям Meta. Команда Telegram, наоборот, отказывается предоставлять доступ к сообщениям и данным пользователей даже по запросу властей за исключением случаев, когда пользователя подозревают в терроризме.

Почему некоторые страны пытались заблокировать Telegram ?

Сейчас платформа заблокирована в Китае, Иране, Ираке и Пакистане. Где-то Telegram оказался заблокирован в ходе протестов, чтобы ограничить возможность протестующих координировать действия через мессенджер, а где-то – из-за «непристойного контента».

Это не единственные страны, в которых социальная сеть подверглась блокировке. В разных государствах причиной становился отказ команды Telegram удалять определенный контент или предоставить технологию дешифровки личных сообщений пользователей. Безопасность пользователей и отказ от цензуры – принципиальная политика платформы. Например, во время пандемии COVID-19 Telegram отказался удалять фейковые посты о коронавирусе. Павел Дуров прокомментировал это так: «… мы не думали, что наша роль – решать за наших пользователей, во что они должны верить. [...] За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда модераторы удаляют их контент. Вместо того чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем участие в цензуре».

Некогда платформа была заблокирована и в России, но в 2020 году это решение отменили, а за время блокировки число ее российских пользователей удвоилось.

Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

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