Этот человек сам просверлил себе череп и поставил чип. Зачем?

«Если вы не хотите отправиться в дурдом или встретиться со своими прабабушками и прадедушками, то проводить себе трепанацию, конечно же, ни в коем случае не стоит. Мне повезло избежать этих вариантов только потому, что я длительно к этому готовился, был мотивирован, у меня была причина, зачем я это делал». Михаил Радуга, исследователь осознанных сновидений из Новосибирска, говорил это в интервью телеграм-каналу Life Shot в июле, спустя два месяца после трепанации черепа, которую он провел себе самостоятельно.

«35 техник выхода из тела»

Михаил Радуга, фото с официальной страницы ВК michael_raduga/vk.com

Михаилу 40 лет, на его канале в YouTube – чуть больше 52 тыс. подписчиков, а видео его лекций о выходе из тела собирают десятки и сотни тысяч просмотров. Одно из видео называется «35 техник выхода из тела». Однако во время эксперимента по установке электродов в мозг, который Михаил решился провести сам, он чуть было не осуществил 36-й способ выхода. Уже окончательного.

«Я с юности занимаюсь изучением осознанных сновидений, у меня много научных работ опубликовано, я руковожу лабораторией», – говорит Михаил в интервью. Однако найти сведений о его образовании или научной степени не удалось. Он действительно написал множество книг об управлении сновидениями, имеющих научно-популярный характер и опубликованных в основном на его сайте (хотя есть и несколько бумажных изданий). В общем, Михаил – энтузиаст, который решился на самостоятельную нейрохирургическую операцию.

Целью было «проверить гипотезу, можно ли направлять сигналы непосредственно в сновидения, чтобы не будить при этом человека, можно ли для этого использовать кору мозга». Провести операцию официально Михаил даже не надеялся по причине смертельного риска – по его словам, он не хотел, чтобы из-за него медицинский работник попал под статью.

«Я жить не могу без этого исследования»

«Я ждать не хотел, я фанатик данной тематики и пошел на крайние меры», – признается он. Чтобы самостоятельно поместить электроды на кору мозга, Михаил около двух месяцев смотрел на YouTube нейрохирургические операции с комментариями и тренировался на головах мертвых баранов – на эксперименты с трепанацией понадобилось пять штук.

«Хоть это и опасно, но если я жить не могу без этого исследования, то я могу попробовать его сделать», – такие были аргументы, когда 17 мая 2023 года он у себя в квартире в Новосибирске приступил к операции. Использовал эндоскоп – прибор, который позволял ему оперировать себя и видеть операцию на экране.

Кадр из видео операции. Михаил с помощью эндоскопа оперирует сам себя в домашних условиях michael_raduga/vk.com

«Операция заняла четыре часа – у меня есть полное видео. Там видно, как я вскрываю сухожильный шлем, сверлю отверстие в черепе, трепанацию делаю, под твердую мозговую оболочку устанавливаю электроды, провожу электрическую стимуляцию и зашиваю. Около литра крови потерял. Вот после этого я еще проработал десять часов, как обычно. Потому что ты не можешь уснуть после операции. Я просто принял душ и работал дальше дома», – рассказывал Михаил в интервью Baza.

Само исследование он с неназванным помощником провел после операции. Михаил объясняет: «Я спал с полисомнографом, а научный сотрудник смотрел и, как только видел фазу быстрого сна, подавал сигналы на кору мозга. Так же и в осознанном сне: я держал предмет в руке, и сотрудник стимулировал кору, и у меня предмет из руки выпадал».

«Никто не знал»

Михаил со вживленными электродами у себя дома во время сомнологических экспериментов michael_raduga/vk.com

Человек, привлеченный Михаилом к исследованию, не был в курсе, каким образом была проведена трепанация. «Я боялся, что он откажется», – объяснил Радуга. Свой труд он посчитал успешным: «Мы подтвердили, что… можно стимулировать кору мозга спящего человека, и человек не будет просыпаться от этого, и сигналы будут просачиваться в пространство сновидений – это означает, что мы можем влиять на сны, можем отправлять сигналы спящему человеку». Радуга считает, что в перспективе сможет помогать людям, которые страдают от кошмаров, и вообще открывать человечеству мир осознанных, управляемых сновидений, которые он считает прекрасным способом решения психологических и психических проблем.

Рентген черепа Михаила со вживленными электродами michael_raduga/vk.com

Вскоре после трепанации электроды стали врастать в мозг, и Михаил обратился за профессиональной хирургической помощью. Как сообщает Life Shot, «врачи, которые доставали чип из черепа исследователя Михаила Радуги, заявили, что сначала думали о каком-то профессиональном хирургическом вмешательстве, и лишь потом узнали про самостоятельность пациента». По словам хирургов, Михаил «сделал все очень качественно».

Михаил в больнице после удаления электродов michael_raduga/vk.com

После операции прошло уже больше месяца, а Михаил Радуга продолжает работу и обещает нам «еще более амбициозные исследования». Он жалеет, что не сможет опубликовать статью о своем успешном эксперименте в профильных журналах. «Только если в журналах, которые не требуют разрешения на исследование. Потому что получить его было невозможно».