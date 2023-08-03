Как ослепший мальчик стал великим математиком

Лев Понтрягин приложил невероятные усилия, чтобы преодолеть свой недуг. В итоге он оставил заметный след в мировой науке, прожил полноценную счастливую жизнь и даже помешал переносу русел сибирских рек.

В один злополучный день 1921 года с обычным советским школьником Львом Понтрягиным произошла страшная трагедия. В руках тринадцатилетнего мальчика взорвался сломанный примус, который он пытался починить. В результате подросток полностью ослеп.

Отец Льва, Семен Акимович стал свидетелем этого несчастья и буквально сломался. Он начал страдать эпилептическими припадками, быстро заработал инвалидность и вскоре умер от инсульта.

Однако сам мальчик не собирался сдаваться. Он не только выжил, но и сумел стать выдающимся ученым с мировым именем.

Жизненный выбор

Лев Понтрягин в детстве. Архивное фото Архивное фото

Первые годы после трагедии были самыми тяжелыми в жизни Льва. Казалось, что со школой покончено, но на помощь пришли одноклассники. Они озвучивали ему, что учитель писал на доске, помогали с домашним заданием.

Перед мальчиком встал сложный вопрос, чему посвятить свою жизнь. Он усердно учился играть на пианино, пытался заниматься ремеслами. Однако настоящей его страстью стала в итоге математика.

Огромную помощь в постижении науки подростку оказала его мать, простая портниха Татьяна Андреевна. «[Она] проявила огромное самообладание и самопожертвование, помогая мне преодолеть трудности, — вспоминал Понтрягин. — Не имея никакого систематического образования, она помогала мне готовить уроки, когда я был в школе, читала мне книжки не только по гуманитарным разделам школьной программы, но и по математике, которой совершенно не знала, причем книги по математике далеко выходили за пределы школьной программы».

Родители Льва. Архивное фото Архивное фото

Мать полностью посвятила себя сыну, фактически став его секретарем. В день она зачитывала ему вслух десятки страниц с математическими формулами, которые он запоминал.

Самым сложным для Татьяны Андреевны было объяснить Льву математические знаки, которые он не видел. Для каждого такого знака она придумывала специальные обозначения, понятные ребенку («хвостик вверх» и т.д.). Будущий ученый никогда в жизни не пользовался разработанным специально для незрячих шрифтом Брайля.

В 1925 году Понтрягин окончил школу с золотой медалью и поступил в Московский университет на физико-математический факультет. На лекциях он, конечно, ничего не записывал, а все запоминал. Ночами, лежа в постели, молодой человек обдумывал услышанное. «Записывание отвлекает внимание от понимания самой лекции», — полагал Лев Семенович.

Лев Понтрягин. Николай Максимов/Sputnik Николай Максимов/Sputnik

Следом за университетом последовала аспирантура и преподавательская деятельность. Уже в 27 лет Понтрягин стал доктором физико-математических наук.

Жить полной жизнью

На каждом этапе его жизненного пути мать продолжала оказывать сыну всестороннюю поддержку, без которой он вряд ли смог бы добиться многого. Помогали Льву и его однокурсники, коллеги, ассистенты, друзья и знакомые. Математик все слушал и запоминал. Он развил феноменальную память и держал в голове огромные массивы информации.

Для записи своих научных трудов Понтрягин использовал пишущую машинку. В то же время он специально оставлял место, в которое потом по его просьбе вписывали математические формулы.

Музей Истории Московского Университета Музей Истории Московского Университета

Позже Понтрягин стал активно использовать магнитофон. Его мать или ассистенты начитывали на магнитофонную пленку научную или художественную литературу, которую Лев Семенович прослушивал. Он, в свою очередь, и сам диктовал на нее свои работы, которые потом передавал помощникам для расшифровки.

Ученый старался жить полной жизнью. Он практически не пользовался никакими специальными приспособлениями, ходил без трости и без помощи других людей. Из-за этого он часто падал, и на его лице появлялись свежие ссадины и царапины. Тем не менее, Лев Семенович поднимался и вновь шел дальше.

Понтрягин даже научился танцевать, ходить на лыжах и кататься на коньках. Кроме того, ученый дважды был женат.

Лев Иванов/Sputnik Лев Иванов/Sputnik

Великий математик

Лев Понтрягин стал автором около 300 публикаций, в том числе нескольких монографий и учебников. За свой вклад в науку он удостоился ряда советских государственных премий и других высоких наград, стал почетным членом Международной академии астронавтики, Лондонского математического общества и Венгерской академии наук, а также почетным доктором наук Салфордского университета (Великобритания).

Благодаря ученому в науке появились такие термины, как «принцип максимума Понтрягина», «характеристические классы Понтрягина», «двойственность Понтрягина», «понтрягинский квадрат», «критерий Андронова — Понтрягина» и другие.

Лев Семенович сыграл немалую роль в том, что сомнительный проект поворота ряда сибирских рек в засушливые регионы Средней Азии так и не увидел свет. Математик рассчитал, к каким неблагоприятным последствиям приведет этот шаг, и направил личное письмо руководителю страны Михаилу Горбачеву.

Председатель комиссии по Ленинским и Государственным премиям Мстислав Келдыш вручает академику Льву Понтрягину значок и диплом лауреата. Александр Коньков/ТАСС Александр Коньков/ТАСС

В честь академика Понтрягина назвали астероид и улицу в Москве, а также установили два бюста, один из которых находится в Российской государственной библиотеке для слепых.

«Почему Лев Семенович успел сделать так много? — задавался вопросом коллега Понтрягина математик Игорь Шафаревич. — Я думаю, потому, что никогда не спрашивал себя, хватит ли у него сил на какое-либо дело. Брался за дело, а силы находились сами. Он постоянно перешагивал через границы возможного».