Сурхарбаан: как в Бурятии отмечают главный праздник лета

Пока сказочные силачи соревнуются в бурятской борьбе, стрельбе из лука и конных скачках, зрители так волнуются, что съедают килограммы бууз и километры чебуреков.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Настоящая сибирская жара, 30 градусов ощущаются как 50. Взмыленные лошади несутся во все опор, до финиша остаются секунды. Трибуны замирают. И тут один из лидеров гонки жеребец Погром сбрасывает своего наездника и убегает в долину. Всеобщее замешательство, на поле выезжает скорая помощь. Но наездник тоже с ретивым характером. Убегает за конем, возвращает его на дистанцию и доходит до финиша.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Так в начале июля в Бурятии проходит древний культурно-спортивный праздник Наадан-Сурхарбаан. Лучшие атлеты состязаются здесь в традиционной борьбе, стрельбе из лука, конных скачках «мори урилдаан», в разбивании кости руками. Такого вы еще не видели!

Рожденные в седле

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Мы находимся на ипподроме Янгажинского дацана в 50 км от столицы Бурятии Улан-Удэ (здесь в начале XX века служил настоятелем выдающийся буддийский подвижник Даши-Доржо Итигэлов).

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Несмотря на большую удаленность от города и жару, посмотреть на соревнования пришли около десяти тысяч человек. Сегодня бежит более 130 лошадей.

«Родились в седле», - так восхищенно отзываются зрители об отважных наездниках. На полном ходу они скачут по степным долинам, мастерски обгоняя друг друга на опасных поворотах. Чтобы научиться таким маневрам, спортсмены зачастую садятся на коня как только учатся ходить.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Особенность скачек в том, что участвуют в них в основном лошади бурятской породы, аборигенные животные, невысокие и легкие, но при этом невероятно выносливые. Всего 9 дистанций, от 1200 метров до 21 километра.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Всадники волнуются. Жарко, шумно, а характер у лошадей будь здоров - то и дело хотят убежать. Ветер в поле - это про них. Справиться с таким может только человек, буквально рожденный в седле.

Три игры мужей

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Праздник Наадан-Сурхарбаан имеет древнее происхождение, на нем состязались лучшие воины-кочевники. Проходит он в такое время лета, когда уже закончился посевная пора, но еще далеко до сенокоса. Местные жители даже говорят, что лето начинается только после Сурхарбаана.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Наадан» переводится как «игрища», а «Сурхарбаан» как «стрельба в мишень сур». Основные соревнования - это стрельба из лука, бурятская борьба и конные скачки. Раньше праздник так и называли - «три игры мужей». Сегодня добавились и другие виды спорта вроде ломания кости голыми руками, поднятия 6-метрового шеста на скаку, игры в кости «шагай наадан», шахматы «шатар», а также показательные выступления конных лучников.

Бороться до конца

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Трибуны на Центральном стадионе бурятской столицы заполняются с самого утра. Многие специально приезжают из дальних районов, чтобы поболеть за своих земляков.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Бурятская борьба - это настоящее искусство в мире спорта. Участники выступают в колоритных коротких шортах с обмотанными вокруг тела кушаками. Перед началом боя они исполняют «Танец орла» для устрашения соперника. На бой отводят 5 минут. Проигравший в знак уважения проходит под рукой чемпиона. B этом году первым стал Бaиp Oмoктyeв, чемпион России, Европы и мира по самбо. Настоящая легенда спорта!

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Не менее эффектным был финал по разбиванию хребтовой кости голыми руками - «hээр шаалга». В одну руку берется кость крупного рогатого скота, которую нужно резким ударом сломать ребром кулака.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Лучшим костоломом стал молодой спортсмен Валерий Лубсанов, который выступает только 2 года. За время соревнований он разбил целых 26 хребтовых костей!

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Самый известный лучник России

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

И вот на арену выходят сказочные лучники: все в длинных расшитых халатах и шапках конической формы. Правда, у некоторых из под полы халата предательски выглядывают самые что ни на есть современные кроссовки. До цели 45 метров, ее почти невозможно различить и с противоположного конца арены. Но настоящих бурятских стрелков это не смущает. Вот один из них спокойно натягивает тетиву и делает меткий выстрел - и прямо в цель! «Главное - хорошо прицелиться и ориентироваться на свои чувства», - говорит он нам.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Потом оказывается, что это был один из самых именитых спортсменов России, многократный чемпион нашей страны и Европы, участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах Бальжинима Цыремпилов. А пару часов спустя Цыремпилов обошел всех остальных соперников и стал еще и победителем Сурхарбаана.

Больше, чем спорт

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Победителей в финале награждают самые красивые девушки Бурятии. Их для этого случая специально за несколько дней до начала игр выбирали в прямом эфире. Это было целое реалити-шоу на местном телевидении!

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Сразу 25 девушек из разных районов Бурятии соревновались за право считаться первой Дангиной Сурхарбаана (Дангина в переводе и значит «красавица»).

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Они показывали свои таланты, рассказывали про родные места, очаровывали знаниями традиций и культуры. Все девушки получили памятные призы, а победительница, кроме того, серебряную корону.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев