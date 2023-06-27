«Спящая красавица»: первый русский классический балет, завоевавший мир

Европа сначала познакомилась с авангардным русским танцем Сергея Дягилева. И только потом узнала и полюбила классический русский балет.

Готовя в 1908 году первый балетный «Русский сезон» в Европе, русский импресарио Сергей Дягилев непременно хотел включить в программу один из балетов петербургского хореографа-классика Мариуса Петипа. Но тогда все обстоятельства оказались против. В Париже русский балет должен был предстать исключительно авангардным искусством, несущим самые смелые и актуальные смыслы и формы, поэтому о классике речи идти не могло.

Рекламный снимок состава оригинального балета «Спящая красавица» в Мариинском театре, 1890 Общественное достояние Общественное достояние

И все же Дягилев не отказался от мечты представить миру классический русский балет. Ждать пришлось больше десяти лет. И когда в 1921 году его труппа в силу стечения обстоятельств оказалась без хореографа и ничего нового поставить было нельзя, Дягилев понял, что настал идеальный момент. Выбор пал на уже готовую в хореографическом плане «Спящую красавицу» на музыку Петра Чайковского.

Экскизы костюмов работы Льва Бакста Общественное достояние Общественное достояние

«Незабываемый день! В течение трех часов я жил в волшебном сне, опьяненный феями и принцессами, роскошными, отливающими золотом дворцами, очарованием сказки… Все мое существо как бы вторило этим ритмам, этому лучезарному и свежему потоку прекрасных, уже близких мелодий…» – так приглашенный художник будущей постановки Лев Бакст описывал свое знакомство с балетом.

Лев Бакст. Эскиз костюма для злой феи Карабос Общественное достояние Общественное достояние

Художник рассматривался фактически как соавтор хореографа: «Спящая красавица» – балет в трех актах, с прологом и апофеозом. И Дягилев представлял его во всем блеске – с пятью сменами декораций и тремя сотнями костюмов. Режиссер труппы Сергей Григорьев вспоминал, что импресарио был настолько вдохновлен проектом, что готовил его как свой самый первый сезон. Только пройти ему предстояло не в Париже, а в Лондоне. Там Дягилеву удалось достать на постановку фантастические по тем временам 20 тыс. фунтов.

Красная Шапочка и Серый волк – сцена из балета Общественное достояние Общественное достояние

Обстоятельства теперь складывались в пользу Дягилева. В тот момент в Париже, где базировался «Русский балет», оказался Николай Сергеев – режиссер Мариинского театра, досконально знавший спектакль и вывезший из большевистской России его запись. Он взял на себя постановку. Дягилев смог заполучить на роль принцессы Авроры Любовь Егорову и Веру Трефилову, статусных балерин Императорского балета. Более того, из России удалось ангажировать Ольгу Спесивцеву, ставшую новой мировой суперзвездой.

Балерина Ольга Спесивцева в костюме спектакля Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на то что Дягилев считал «Спящую красавицу» балетом совершенным, он решил внести в него некоторые новации – отдельные номера Чайковского были заново оркестрованы Игорем Стравинским и поставлены Брониславой Нижинской.

Премьера прошла бурно, но не так триумфально, как предполагал Дягилев. В течение десятка лет до этой премьеры «Русский балет» культивировал репутацию бескомпромиссного пропагандиста нового искусства. Поэтому завсегдатаи его спектаклей – интеллектуальная, деловая и художественная элита – были озадачены простодушием и серьезностью, с которой была преподнесена старинная сказка. Отсутствием всяческой иронии, громадами дивертисментов и роскошью ради роскоши.

Балет проходил с пятью сменами декораций Общественное достояние Общественное достояние

Тем не менее «Спящая красавица» в Лондоне продержалась три месяца в ежедневном режиме и даже по восемь раз в неделю. Это било все рекорды балетной посещаемости. Но проблема была в том, что Дягилев рассчитывал на полугодовой сезон. Чтобы избежать ареста из-за неисполнения обязательств, ему пришлось бежать из Лондона, администраторам труппы – распродавать декорации и костюмы.

Лидия Лопухова в роли Авроры Общественное достояние Общественное достояние

Так были утрачены материальные артефакты первой европейской постановки классического балета Петипа. Но Дягилев угадал в старом спектакле его вневременной потенциал. Как оказалось, в памяти многих зрителей он сохранился как волшебный сон, идеальный балет, из воспоминаний о котором на протяжении многих десятилетий будут рождаться новые постановки и целые направления в искусстве.

«Свадьба Авроры» – фрагмент балета, показанный на гастролях в Австралии Общественное достояние Общественное достояние

И даже когда в 2015 году Алексей Ратманский с Американским балетным театром в Нью-Йорке и миланской «Ла Скала» попытались вернуть миру балет Петипа в том виде, в котором он был создан, они восстановили декорации и костюмы Бакста. И вызвали новую волну интереса к постановке 1921 года.

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