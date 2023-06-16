3 идеи для бюджетных путешествий по России

Сэкономить можно, если использовать специальные карты лояльности или присоединиться к молодежной экспедиции.

1. Приобрести карты лояльности для туристов

Презентация туристической карты международного формата Moscow CityPass Агентство «Москва» Агентство «Москва»

«Триада разумной экономии выглядит так, – говорит Наталия Белякова, директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества. – Во-первых, раннее и прямое бронирование. Чем ближе вы к поставщику услуг, тем лучше. Во-вторых, не пренебрегайте картами лояльности туриста, которыми обзавелся каждый второй регион. Третье, если вы путешествуете самостоятельно, прокладывайте маршрут заранее».

И если с ранним бронированием все понятно, то вот в чем смысл туристических карт того или иного региона. «При посещении локальных кафе, частных музеев и других объектов показа это может быть не менее выгодно, чем тратить мили по программе авиаперевозчика, объединяющей в первую очередь крупных игроков», – объясняет Наталия. А лучше всего комбинировать «мили» транспортных компаний (как авиа, так и железных дорог и даже автобусов) с бонусами от регионов.

Свои туристические карты есть у Москвы и Санкт-Петербурга. Они позволяют сэкономить при посещении ключевых достопримечательностей.

Так, в московскую карту туриста включены посещение «Москвариума», канатной дороги, обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе, различные музеи.

По петербургской карте можно посетить Петропавловскую крепость, прокатиться по Неве, увидеть шедевры Русского музея и многое другое.

В Калининграде карта гостя позволяет просто получить скидки на аренду автомобиля, отели и развлечения.

2. Использовать сервисы для путешествий

На смотровой площадке в Казани Бизнес Online/TASS Бизнес Online/TASS

Леонид Пустов, руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии и основатель сообщества Travel Startups, рекомендует воспользоваться не только известными лайфхаками вроде раннего бронирования и отдыха не в сезон, но и полезными сервисами для путешествий. Вот его рекомендации:

Бесплатные аудиогиды с сервисом tmatic.travel, в котором можно найти 25 тыс. (!) аудиогидов по улицам и музеям всего мира. Также в сервисе есть аудиогиды для автомобильных и железнодорожных путешествий, для велосипедных прогулок и даже пробежки.

Посещение локальных мероприятий. Отправляясь на выходные в другой город, можно посетить не только известные достопримечательности, но и заглянуть в местные центры творчества, гончарные мастерские, театры, посетить мастер-классы и познакомиться с городом глазами местного жителя, и очень выгодно. Для этого можно воспользоваться сервисом Фантам.

Использовать промокоды и отслеживать маркетинговые акции. В мобильном приложении для туристов Тургенев можно найти гидов, егерей, спланировать рыбалку или активный туризм. Пока этот молодой стартап набирает аудиторию, он щедро делится скидками и возвращает туристам 5% на бонусный счет в рамках программы лояльности. Этим надо пользоваться!

Спланировать насыщенную поездку самостоятельно. Выстроить маршрут, заказать билеты на концерт, в музей, забронировать ресторан, найти экскурсию можно с помощью онлайн-сервиса MAYAK.TRAVEL.

Отдавать предпочтение локальным отелям, кафе и ресторанам вместо сетевых. Очень часто они бывают ничем не хуже по стандартам и уровню обслуживания. Найти такие места поможет онлайн-сервис hebitravel.org.

Путешествовать в будни. Стоимость проживания в отелях и глэмпингах в будни обычно ощутимо ниже, чем в выходные или праздничные дни. Кроме того, путешествие большой компанией поможет сэкономить. Бюджетно забронировать экоотель или глэмпинг можно с сервисом Naturalist.travel.

Если нет возможности отправиться в путешествие, то шлем виртуальной реальности поможет посетить любую точку мира не выходя из дома.

Идеи для самостоятельного путешествия можно почерпнуть также у экспертов. Например, заглянуть на проект «Путешествия с РГО», где можно как выбрать готовый тур, так и просто посмотреть интересный маршрут, который составили путешественники.

Тем, кто собирается провести отпуск в Москве, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов напоминает об онлайн-платформе Russpass. Там есть как бесплатные путеводители (в том числе аудиогиды), так и просто идеи для прогулок по Москве. Кроме того, там есть необычные музеи и интерактивы, о которых мало знают даже местные жители.

3. Присоединиться к молодежным экспедициям

Александра Нефедова/Молодежный клуб Русского географического общества Александра Нефедова/Молодежный клуб Русского географического общества

У молодых людей есть возможность путешествовать, совместив отдых с полезными делами. Так, у РГО есть множество волонтерских программ в самых разных уголках страны по большей части для участников 18–35 лет. Одни программы предлагают исследовать высокогорные поселения Кавказа, другие – наблюдать за птицами, третьи – заниматься экологическим мониторингом Арктики.

А вот победители российских молодежных конкурсов и вовсе могут получить шанс на бесплатную путевку, для этого нужно подать заявку на проект «Больше, чем путешествие». Если вас выберут, то предложат разные тематические туры, от научных до спортивных.

«Мы поддерживаем победителей проектов и оплачиваем им поездку полностью, – сказал Станислав Киреев, заместитель генерального директора АНО “Больше, чем путешествие”, на форуме. – Раньше отправляли в крупные города, сейчас стали расширять нашу деятельность и начали рассматривать регионы». В этом году они также запустили совместный проект с VK «Места».

Эксперты, которые дали комментарии для этого текста, выступали на форуме «Путешествуй!», который прошел в Москве с 8 по 11 июня. В нем приняли участие агентства по развитию туризма из разных регионов России, туристические компании, сотрудники заповедников и национальных парков и известные путешественники. Одной из главных тем этого года стали доступные путешествия для молодежи.

Ранее мы писали о том, как путешествовать с автодомом по России (оказывается, у нас есть даже Лига караванеров).