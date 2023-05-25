Как монголы впервые разгромили русских

Первоначально русские князья отнеслись к пришельцам с востока с пренебрежением. Вскоре им пришлось сильно пожалеть об этом.

Нашествие монголов стало для Руси настоящим бедствием. Разгромленные кочевниками русские княжества на два с половиной века попали в политическую и экономическую зависимость от могущественной восточной империи.

Опустошительное вторжение проходило в период с 1237 по 1241 год, однако в первый раз противники на поле боя встретились на 14 лет раньше. Как же это произошло?

Незваные гости

«Из-за грехов наших пришли народы неизвестные, безбожные моавитяне, о которых никто точно не знает, кто они, и откуда пришли, и каков их язык, и какого они племени, и какой веры», – так русский летописец описывал появление в 1222 году в причерноморских степях войск лучших военачальников Чингисхана – Субэдэя и Джебе.

Пройдя через Центральную Азию, они достигли Каспийского моря, перешли Кавказские горы и вторглись на земли тюркских кочевников половцев. Последние когда-то оказали гостеприимство разгромленному монголами племени меркитов и должны были быть за это примерно наказаны.

Битва на Калке и монгольский пир после победы Общественное достояние Общественное достояние

Разрозненные половецкие племена не смогли оказать достойного сопротивления лучшим воинам Евразии того времени и вынуждены были обратиться за помощью к своим северным соседям – русским, с которыми они то яростно воевали, то заключали династические браки и военно-политические союзы.

В начале 1223 года глава западного племенного союза половцев хан Котян прибыл ко двору галицкого князя Мстислава Удатного, приходившегося ему зятем. На спешно организованном съезде князей в Киеве он принялся настойчиво убеждать их выступить против монголов.

«И принес он многие дары – коней, и верблюдов, и буйволов, и невольниц, и, кланяясь, одарил всех русских князей, говоря: “Сегодня нашу землю татары отняли, а вашу завтра придут и возьмут, и поэтому помогите нам”», – сообщают летописи.

Опасаясь, что в случае окончательного поражения половцы примкнут к монголам, правители ряда русских земель согласились дать отпор незваным гостям.

Путь к катастрофе

В совместном походе приняли участие дружины Киевского, Галицко-Волынского, Турово-Пинского, Черниговского и Смоленского княжеств, ведомые двумя десятками князей. В начале апреля 1223 года они выдвинулись вниз по Днепру в южные степи и в середине мая соединились с половцами в районе острова Хортица.

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Численность союзных сил не поддается исчислению. По разным данным, она составляла от 40 тыс. до 100 тыс. человек. Субэдэй и Джебе в свою очередь располагали 20–30 тыс. воинов.

Имея дело с численно превосходящим их противником, монголы попытались решить дело миром. Прибывшие в княжеский стан послы заявили, что воюют лишь с половцами, но не с русскими. По неизвестным причинам послы были убиты, что, разумеется, было воспринято кочевниками как страшное оскорбление. Война стала неизбежной.

Монголы, которые, как писали арабские историки той эпохи, имели «мужество львиное, терпенье собачье, предусмотрительность журавля, хитрость лисицы, дальнозоркость ворона, хищность волчью», не стали немедленно вступать в открытое сражение с врагом. Они предпочли отступать от Днепра в степь, заманивая туда и русских.

Мнения о том, как дальше вести кампанию, среди князей разделились. Одни поддерживали Мстислава Удатного, который, не слишком высоко оценивая боевые качества монголов, рвался в бой. Другие во главе с киевским князем Мстиславом Романовичем призывали действовать более осторожно.

Отступающий Субэдэй «скармливал» противнику маленькие отряды, позволяя ему одерживать вдохновляющие победы. В конечном итоге русско-половецкое войско полностью втянулось в преследование.

Разгром

Бегство князя Мстислава Удатного после поражения Борис Чориков (CC BY-SA 4.0) Борис Чориков (CC BY-SA 4.0)

Спустя неделю марша союзники подошли к небольшой реке Калке (сегодня – предположительно в Донецкой области), где 31 мая (по другим данным, 16 июня или 16 июля) и состоялось решающее сражение.

Часть преследователей переправилась на другой берег и устремилась вслед за монголами, другая же еще даже не начинала переправу. Дождавшись, когда дистанция между частями вражеского войска составит несколько десятков километров, Субэдэй атаковал.

Имитирующая отступление тяжелая конница монголов резко развернулась и ударила по ошеломленным половцам. Те были мгновенно смяты и пустились в бегство, внося хаос в ряды подходивших русских дружин. «И пришли в смятение русские полки, и было сражение гибельным, грехов наших ради. И были побеждены русские князья, и не бывало такого от начала Русской земли», – сообщает летопись.

Находившийся на другой стороне реки киевский князь не стал ввязываться в схватку. Он окопался в лагере, который вскоре осадили монгольские войска. Другие отряды кочевников в это время продолжили преследовать остатки рассеянных по степи дружин, нанося им страшный урон.

Спустя несколько дней монголы предложили уже начавшим страдать от жажды осажденным сдаться, пообещав отпустить их за выкуп. Вместо этого сдавшихся киевских воинов частично перебили, частично пленили. Мстислав Романович с несколькими князьями и военачальниками были положены под доски, на которых победители устроили пир, и погибли от неимоверной тяжести и удушья.

Ликующие монголы Legion Media Legion Media

Невыученные уроки

Первое вооруженное столкновение монголов с русскими закончилось для последних страшной катастрофой. Погибло немалое количество родовитых бояр, а из нескольких десятков принявших в нем участие князей домой не вернулось двенадцать.

Точные потери русского войска невозможно подсчитать, но точно известно, что они были огромны. По сообщениям летописей, уцелел лишь каждый десятый воин.

«И был плач и вопль во всех городах и селах», – сообщает «Повесть о битве на Калке» XIII века. Распространенное среди русских князей пренебрежение к кочевникам сменилось паническим страхом перед ними.

Отсутствие единого командования, слаженности в действиях дружин, невозможность князей договориться между собой перед лицом общей угрозы стали главными причинами тяжелого поражения. Никаких выводов, однако, из печальных событий сделано не было, и старые нерешенные проблемы стали вновь актуальными через 14 лет, когда полномасштабное монгольское вторжение началось уже непосредственно на сами русские земли.