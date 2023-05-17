Почему союзница Гитлера Болгария отказалась воевать против СССР?

В болгарском обществе долго ходили слухи, что нацисты отравили царя Бориса III именно за отказ послать войска на Восточный фронт.

В предпринятом Гитлером в 1941 году «крестовом походе против большевизма» принял участие целый ряд союзников и сателлитов Германии. Свои воинские контингенты на восток отправили Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия, Хорватия и даже крошечная Словакия.

Однако среди держав нацистского блока нашлась одна, категорически отказавшаяся воевать против Советского Союза. Этой страной стала Болгария. Как же она решилась на такой шаг?

На перепутье

С самого начала Второй мировой войны болгары заняли выжидательную позицию, не примыкая ни к одной из воюющих сторон. 15 сентября 1939 года правительство Георгия Кесеиванова заявило о полном нейтралитете страны в разразившемся в Европе конфликте.

Болгарская армия Legion Media Legion Media

Болгария при этом была настроена на пересмотр условий Нейского договора 1919 года, по которому она как проигравшая в Первой мировой войне лишилась обширных территорий, включавших часть Македонии, Добруджу и Западную Фракию. Тем не менее вернуть утраченное София намеревалась мирными средствами.

В 1940 году Германия, СССР и страны Антанты устроили настоящую дипломатическую битву за Болгарию. Каждый из них пытался привлечь ее в свой лагерь, обещая поспособствовать в возвращении столь важных для нее земель.

Советский Союз был крайне популярен в болгарском обществе. Болгары помнили, что именно благодаря победе России в войне против Османской империи их родина восстановила независимость в 1878 году. Кроме того, позиции левого движения в стране были весьма сильны.

Царь Борис III Общественное достояние Общественное достояние

Тем не менее свой геополитический выбор руководство страны в конце концов сделало именно в пользу Третьего рейха – сказались тесная связь болгарской экономики с германской и сильная зависимость болгарской армии от германских поставок вооружения. «Чувства вам говорят – Россия, но если вы послушаете голос разума, то ответите – Германия!» – утверждал болгарский царь Борис III.

Вместе с Гитлером

Именно благодаря давлению Берлина на Румынию Болгария в сентябре 1940 года смогла вернуть себе Южную Добруджу. Несмотря на это, руководство страны как можно дольше пыталось избежать присоединения к военно-политическому блоку стран «оси».

Долго лавировать и уклоняться от принятия важного решения болгарам, однако, не удалось. После провала итальянского вторжения в Грецию в конце 1940 года значимость Балкан для нацистов стала неуклонно расти, и их дипломатический натиск на Софию многократно усилился.

Борис III инспектирует войска Mondadori/Getty Images Mondadori/Getty Images

В конечном итоге 1 марта 1941 года Болгария официально присоединилась к пакту «Берлин – Рим – Токио», и уже на следующий день на ее территорию зашла 12-я армия вермахта. В апреле болгары приняли участие в оккупации Югославии и Греции, удовлетворив тем самым свои территориальные претензии.

После начала операции «Барбаросса» против Советского Союза 22 июня 1941 года Гитлер стал настоятельно требовать у царя Бориса отправить болгарские войска на фронт, но неизменно получал категорический отказ. Монарх учитывал уровень пророссийских настроений в обществе. «Мои офицеры симпатизируют Германии. Народ любит Россию», – утверждал самодержец.

Несмотря на то что болгары и русские оказались по разные стороны баррикад еще в период Первой мировой войны и даже вступили в открытое вооруженное столкновение около города Добрич в 1916 году, направить войска непосредственно на советскую территорию было совершенно другим делом и могло привести к большим волнениям внутри страны (при том что движение Сопротивления и так в Болгарии неумолимо набирало силу).

Болгарские войска входят на территорию Вардарской Македонии Югославии, апрель 1941 года Общественное достояние Общественное достояние

2 августа 1941 года лидер болгарского коммунистического движения Георгий Димитров писал Сталину: «По сведению ЦК нашей болгарской партии, положение в стране чрезвычайно напряженное. Немцы производят усиленный нажим на Болгарию, чтобы она приняла активное участие в войне против Советского Союза. Царь Борис III и правительство хотя и все еще колеблются, но готовятся к вступлению в войну. Между тем подавляющее большинство народа и солдатской массы относятся явно отрицательно».

Болгария, однако, так и не объявила войну СССР и стала единственным сателлитом Германии, который сохранил с Москвой дипломатические отношения.

Война против Советского Союза

28 августа 1943 года произошло событие, глубоко шокировавшее все болгарское общество. Через несколько дней после возвращения из Восточной Пруссии, где он встречался с Гитлером, внезапно скончался царь Борис III. Монарху не исполнилось и 50 лет. Официальной причиной смерти назвали инфаркт, но в народе долго ходили слухи, что нацисты отравили его за отказ направить войска на Восточный фронт.

Жители Софии приветствуют бойцов Красной армии Евгений Халдей/ТАСС Евгений Халдей/ТАСС

О вступлении в войну против Советского Союза в то время не было уже и речи. Разгромив вермахт в Сталинградской и Курской битвах, Красная армия стала неумолимо продвигаться на запад. В это же время в Южной Европе появились американцы и британцы, выведшие из мирового конфликта Италию.

Болгария взяла курс на дистанцирование от Германии, выдворение вермахта за пределы страны и на примирение с США и Великобританией, с которыми находилась в состоянии войны. Тем не менее руководство так и не решилось полностью разорвать отношения с Третьим рейхом и начать интернировать его войска, как того требовал Советский Союз.

В начале осени 1944 года Красная армия подошла к болгарской границе. Поскольку на территории страны все еще дислоцировались немецкие войска численностью около 30 тыс. человек (находившиеся в процессе спешной эвакуации), СССР рассматривал ее в качестве союзницы нацистов. 5 сентября 1944 года он объявил Болгарии войну.

Советский и болгарский солдаты в ходе боев в Венгрии Sputnik Sputnik

Несколько дней советские войска, однако, не двигались с места, предоставив время и возможность местным коммунистам (с которыми Москва поддерживала тесное взаимодействие) взять власть в стране в свои руки.

До намеченного на 8 сентября советского наступления коалиция левых антифашистских сил, известная как Отечественный фронт, организовала в Софии государственный переворот и установила контроль над большей частью страны. Новое правительство незамедлительно объявило немцам войну.

Вступившая в назначенный срок в Болгарию Красная армия продвигалась по ее территории, не встречая никакого сопротивления. Советские военнослужащие в свою очередь не стали разоружать местные войска. Пройдет совсем немного времени, и они уже вместе плечом к плечу будут освобождать от нацистов Югославию, Венгрию и Австрию.