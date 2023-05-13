10 самых важных русских пьес

Все эти произведения до сих пор актуальны и ставятся в театрах по всей стране. Посмотрите, как эволюционировала русская драматургия.

1. Денис Фонвизин «Недоросль» (1783)

Фильм-спектакль «Недоросль» Реж. Виталий Иванов, Владимир Семаков, 1987/ТО «Экран» Реж. Виталий Иванов, Владимир Семаков, 1987/ТО «Экран»

В XVIII веке недорослями называли молодых дворян, которые не получили никакого образования (даже домашнего). Их не принимали на службу, и им было крайне проблематично жениться. Именно такой юноша по имени Митрофан жил в семье Простаковых. Он был глуп, избалован и неблагодарен. Его отец – слабый человек, который во всем пытался угодить властной и злой жене. Та очень любила сына, оберегала его от всего и при этом хотела выгодно женить на девушке Софье с хорошим приданым. Последняя, однако, оказалась честной и образованной девушкой и выходить замуж не спешила. Тогда мать решает похитить невесту для своего недоросля...

Русская литература XVIII века была полна надуманных трагедий, написанных в крайне официозном стиле, а также сентиментальных драм. Фонвизин же был одним из первых, кто написал действительно смешную комедию, да еще и практически разговорным языком. При этом, согласно стилю классицизма XVIII века, пьеса весьма прямолинейна: в ней есть мораль, четкие амплуа отрицательных и положительных персонажей.

Екатерина II углядела в ней сатиру на дворянство и социальное устройство и запретила к печати. Зато все писатели-потомки восхищались комедией. Сегодня она включена в школьную программу, а многих российских детей, которые не хотят учиться, в шутку называют недорослями.

2. Александр Грибоедов «Горе от ума» (1824)

Кадр из фильма «Горе от ума» Реж. Михаил Царев, 1977/ТО «Экран» Реж. Михаил Царев, 1977/ТО «Экран»

Действие пьесы происходит в Москве спустя десять лет после окончания Отечественной войны 1812 года с наполеоновской Францией. Из-за границы домой приезжает молодой человек прогрессивных взглядов Александр Чацкий. Он едет в гости к юной возлюбленной Софье и намерен просить у ее отца руки девушки. Однако оказывается, что Софья уже влюблена в другого – мелкого, льстивого и лицемерного человека, который пытается всем угодить. Прогрессивный Чацкий вступает в спор с друзьями отца девушки, представителями старого закостенелого поколения. Он чувствует себя чужим, со всеми ссорится...

Эта комедия в стихах стала настоящей революцией в русской драматургии – написанная простым языком, она разрушила каноны классицизма XVIII века и стала первой реалистической пьесой. До сих пор «Горе от ума» ставят во многих театрах страны.

3. Александр Пушкин «Борис Годунов» (1825)

Кадр из фильма «Борис Годунов» Реж. Сергей Бондарчук, 1986/«Мосфильм» Реж. Сергей Бондарчук, 1986/«Мосфильм»

Одна из самых загадочных страниц русской истории – так называемое Смутное время начала XVII века. Династия Рюриковичей прервалась на сыне Ивана Грозного царе Федоре Иоанновиче. На трон вступил Борис Годунов. На Русь напали поляки, поддержавшие самозванца Лжедмитрия…

Пушкин фантазирует, как именно юный Лжедмитрий задумал свой коварный план. И именно с легкой руки главного русского поэта большинство верит, что именно Борис Годунов приказал убить царевича Димитрия – младшего сына Ивана Грозного и единственного потенциального наследника и продолжателя династии Рюриковичей. Хотя историки не сходятся в едином мнении.

На основе этой исторической трагедии Модест Мусоргский написал свою легендарную оперу. Произведение множество раз ставили на сценах театров всего мира, а также экранизировали.

4. Николай Гоголь «Ревизор» (1835)

«Ревизор» в постановке Юрия Соломина в Малом театре TASS TASS

В крохотном городке проворовавшиеся представители власти ждут приезда важного чиновника из столицы с ревизией, причем инкогнито. Но случайно за важную персону принимают мелкого чиновника, который оказался здесь и напрочь проигрался в карты. Впрочем, авантюрист не спешит разубеждать городничего и его подчиненных в ошибке, напротив, решает пользоваться их услугами, принимает взятки и даже собирается жениться на дочери городничего…

«Ревизор», пожалуй, главная русская комедия о коррупции, лизоблюдстве и потребительском отношении власти к обычным людям. Она настолько актуальна (и смешна), что до сих пор ставится в большинстве русских театров.

5. Александр Островский «Гроза» (1859)

Юлия Пересильд в спектакле «ГрозаГроза» в московском Театре Наций Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

Главная героиня Катерина живет небольшом городе на Волге в крайне патриархальной купеческой семье. Муж холоден к ней, и она вынуждена подчиняться деспотической свекрови. В итоге Катерина влюбляется в другого человека и изменяет мужу, но, не в силах справиться с этим нравственным падением, бросается в Волгу и погибает.

«Гроза» – одно из первых произведений, которое поднимает проблему угнетенного положения женщины. Пьеса вызвала бурную реакцию общества и критики. Публицист Николай Добролюбов написал про пьесу известную статью «Луч света в темном царстве», название которой стало фразеологизмом. Катерину он считает жертвой старого заскорузлого купеческого мира и восхищается ее смелостью противостоять этому миру. Даже самоубийство он воспринимает как героический и единственно возможный выход из этого «темного царства».

Пьеса была поставлена на сцене московского Малого театра и имела большой успех, она до сих пор считается эталоном русской драмы, а персонажи из нее стали нарицательными.

6. Антон Чехов «Чайка» (1896)

Кадр из фильма «Чайка» Реж. Юлий Карасик, 1970/«Мосфильм» Реж. Юлий Карасик, 1970/«Мосфильм»

Драматург-любитель Константин Треплев ставит написанную им пьесу в загородном имении своего дяди. На главную роль он приглашает соседскую дочь Нину, в которую влюблен. На премьере любительского спектакля собираются друзья и соседи, они хвалят игру Нины, но критикуют саму пьесу за излишний декаданс. Это весьма расстраивает автора, да еще Нина влюбляется в одного из своих поклонников, и Треплев даже пытается покончить с собой.

В «Чайке» Чехов обращает внимание на упадок русского дворянства. Эту тему он будет развивать и в других своих пьесах. По его мнению, эти люди уже не способны были работать, могли лишь жить в собственных фантазиях, как правило, не имея денег. Они увлекаются искусством, пытаются играть, писать и сочинять, но не могут признать, что на самом деле у них нет таланта. Они путают жизнь и искусство, ищут славы, игнорируя человеческие отношения.

«Чайка» была поставлена в Московском Художественном театре Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко в 1898 году и имела большой успех.

7. Антон Чехов «Три сестры» (1901)

«Три сестры» на сцене МХАТ им. М. Горького, историческая реконструкция постановки Владимира Немировича-Данченко 1940 года Станислав Красильников/TASS Станислав Красильников/TASS

Три сестры и их брат живут в провинциальном городе. Их отец умер год назад, и теперь они думают о том, что делать дальше в своей жизни. Старшая Ольга работает учительницей, средняя Маша несчастлива в браке, а младшая сестра не может найти ни мужчину, ни занятие по душе. Эти интеллигентные сестры живут довольно пустой и бесполезной жизнью, только мечтают и строят планы, которым не суждено осуществиться. В то же время они не понимают брата, который женился на простой женщине и забросил науку.

Пьеса практически не имеет сюжета, и сам Чехов писал про нее: «Много разговоров, мало действия». При всей меланхоличности и очевидном для зрителя бездействии героев «Три сестры» и по сей день ставятся во многих театрах и неизменно собирают аншлаги.

8. Антон Чехов «Вишневый сад» (1904)

«Вишневый сад», историческая реконструкция на сцене МХАТ им. М. Горького Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Дворянка Любовь Раневская потратила во Франции все свое состояние. У нее осталось только поместье с прекрасным вишневым садом. Однако усадьбу вот-вот продадут на аукционе за долги. Внук крепостных, служивших семье Раневской, а теперь богатый купец Ермолай Лопахин предлагает разделить землю и сдать в аренду небольшие участки, чтобы заработать на этом и расплатиться по долгам.

Раневская не хочет вырубать бесценный сад и игнорирует его идею, она предпочитает и дальше вести праздную жизнь, бездействовать и только жаловаться на свое положение. Однажды Лопахин заявляет, что купил ее усадьбу и вишневый сад на аукционе. Он невероятно счастлив, что завладел землей, на которой его дед был рабом. Пьеса заканчивается звуками топоров, рубящих вишневые деревья.

Премьера «Вишневого сада» состоялась во МХАТе, и легендарный режиссер Константин Станиславский так говорил о смысле пьесы: «“Вишневый сад” дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого».

9. Максим Горький «На дне» (1902)

Спектакль «На дне» на сцене БДТ им. Товстоногова Юрий Белинский/TASS Юрий Белинский/TASS

Мрачная драма о жизни самых низших слоев населения – действие происходит в ночлежке для бедных. Каждый персонаж раскрывается, и у каждого оказывается очень разная и очень сложная судьба.

Прочитав эту пьесу, Толстой удивленно сказал Горькому: «Зачем вы это пишете?» Он не мог представить, что публике будет интересна пьеса о приюте для бездомных, где показаны без купюр проститутки и алкоголики. Однако правдивая драма имела большой успех на сцене Московского Художественного театра, а также сразу была поставлена в Германии.

10. Михаил Булгаков «Дни Турбиных» (1925)

«Дни Турбиных» на сцене МХТ Sputnik Sputnik

Киев времен Гражданской войны, конец 1918 – начало 1919 года. В городе уже который раз происходит смена власти, а дворянская интеллигентная семья Турбиных пытается сохранить свой привычный быт, в то время как мир рушится и вокруг полный хаос. В своем доме они принимают белых офицеров, да и сам Турбин участвует в Гражданской войне на стороне белых.

Эту пьесу Булгаков писал по заказу Московского Художественного театра по своему роману «Белая гвардия». Во многом сюжет автобиографичен, Булгаков действительно жил в Киеве во время Гражданской войны и наблюдал ее перипетии, оставаясь до конца жизни монархистом. Революцию он не принял, но страну не покинул. Многие его произведения, пропитанные неприязнью к новой действительности и советской власти, были запрещены для печати.

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