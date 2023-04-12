Почему Александр Островский – главный русский драматург?

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Александра Гузева

Russia Beyond (Фото: Sputnik; «Мосфильм»)
Благодаря ему фактически сформировался самобытный русский драматический театр. Его пьесы до сих пор современны и ставятся на всех сценах России.

Впервые показал купеческий быт

Одна из первых комедий Александра Островского «Свои люди – сочтемся» (1849) описывала финансовые махинации московского купца. Он объявил себя банкротом, чтобы не выплачивать кредит, а его в свою очередь обманывает его собственный приказчик (управляющий). 

Пьеса была опубликована в литературном журнале, и ее очень тепло восприняли не только рядовые читатели, но и именитые русские критики и писатели. Они восхищались и языком, и объемными персонажами, и драматургией пьесы. Лев Толстой даже сказал, что комедия – чудо, сам Островский – «не шутя гениальный драматический писатель». 

Сцена из комедии А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся» в Малом театре, 1861. Слева Пров Садовский в роли Подхалюзина, Константин Рыбаков в роли Большова

Сцена из комедии А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся» в Малом театре, 1861. Слева Пров Садовский в роли Подхалюзина, Константин Рыбаков в роли Большова

Sputnik

Островский все свое творчество построил не на высокой трагедии и не на классических амплуа. Он не писал о высшем обществе и высоких материях, а показывал обычную жизнь, быт и проблемы купеческого сословия и простого люда. 

Островский хорошо знал этот материал, ведь он родился в 1823 году в Москве и вырос на улице Малая Ордынка в Замоскворечье. Отец-юрист хотел, чтобы сын пошел по его стопам, но того отчислили с первого же курса Московского университета. Но он все-таки не избежал юридической карьеры – отец пристроил его работать в суд, где Островский наблюдал за коммерческими тяжбами самых разных людей – мещан, купцов, промышленников и торговцев. Увиденное вдохновило его на пьесы, которые были не только занимательны, но и невероятно правдоподобны и архетипичны.

Написал более 50 пьес

Сцена из спектакля «Горячее сердце» в Малом театре

Сцена из спектакля «Горячее сердце» в Малом театре

Владимир Федоренко/Sputnik

Первая пьеса Островского не понравилась императору Николаю I, и он запретил ее к постановке в театре. Но уже в 1853 году одну из следующих пьес Островского, «Не в свои сани не садись», берут на постановку в московский Малый театр.

Затем он написал более 50 драм и комедий, и в течение 30 лет премьеры постановок по его пьесам прошли в московском Малом театре и в Александринском театре Петербурга. 

Сцена из фильма «Жестокий романс» по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница»

Сцена из фильма «Жестокий романс» по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница»

Эльдар Рязанов/«Мосфильм» (1984)

Среди работ Островского такие шедевры, как «Гроза», «Бесприданница», «Бедность не порок», «Волки и овцы». А большинство из его пьес продолжают ставить в театрах по всей России и сегодня. Десятки его произведений были также экранизированы. Одни из самых известных – это советские фильмы «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Жестокий романс» (1984), а также киносказки «Снегурочка» (1968) и «После дождичка, в четверг…» (1985).

С легкой руки Островского названия его пьес стали крылатыми выражениями («На всякого мудреца довольно простоты», «Без вины виноватые», «Свои люди – сочтемся»). 

Сцена из фильма «Женитьба Бальзаминова» по мотивам пьес Александра Островского

Сцена из фильма «Женитьба Бальзаминова» по мотивам пьес Александра Островского

Константин Войнов/«Мосфильм» (1964)

Все его работы отличаются самобытностью, оригинальной драматургией и чисто русскими сюжетами и характерами.

Сформировал русский драматический театр

До Островского в русских драматических театрах ставили в основном классические высокие трагедии, Шекспира и Мольера. На русском языке уже появились знаменитая комедия Александра Грибоедова «Горе от ума» и несколько гениальных комедий Николая Гоголя, инсценировали кое-что из Пушкина, но русского материала для театров было крайне мало. 

Портрет Александра Островского работы Василия Перова

Портрет Александра Островского работы Василия Перова

Третьяковская галерея

Островский для русского театра имел по-настоящему реформаторское значение. Он не только создал огромное количество оригинальных пьес, но и изменил подход к театральному искусству, внес большее разнообразие сюжетов и характеров. Также он предлагал больше внимания уделять актерскому мастерству и слаженности всей труппы.

«Хорошая пьеса понравится публике и будет иметь успех, но долго не продержится на репертуаре, если плохо разыграна», – писал Островский.

Показал луч света в темном царстве

Пожалуй, самая известная в России знаковая пьеса Островского – «Гроза» (1859). Это одно из первых произведений, которое поднимает проблему угнетенного положения женщины. Главная героиня Катерина живет в крайне патриархальной семье мужа, который холоден к ней, и вынуждена подчиняться деспотической свекрови. В итоге она влюбляется в другого человека и изменяет мужу, но, не в силах справиться с этим нравственным падением, бросается в Волгу и погибает.

Сцена из фильма «Гроза»

Сцена из фильма «Гроза»

Григорий Константинопольский/Premier Studios (2019)

«Гроза» вызвала бурную реакцию общества и критики. Публицист Николай Добролюбов написал про пьесу известную статью «Луч света в темном царстве», название которой стало фразеологизмом. Катерину он считает жертвой старого заскорузлого купеческого мира и восхищается ее смелостью противостоять этому миру. Даже самоубийство он воспринимает как героический и единственно возможный выход из этого «темного царства». 

Пьеса была поставлена на сцене Малого театра и имела большой успех, она до сих пор считается эталоном русской драмы, а персонажи из нее стали нарицательными. 

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