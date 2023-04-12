Почему Александр Островский – главный русский драматург?

Благодаря ему фактически сформировался самобытный русский драматический театр. Его пьесы до сих пор современны и ставятся на всех сценах России.

Впервые показал купеческий быт

Одна из первых комедий Александра Островского «Свои люди – сочтемся» (1849) описывала финансовые махинации московского купца. Он объявил себя банкротом, чтобы не выплачивать кредит, а его в свою очередь обманывает его собственный приказчик (управляющий).

Пьеса была опубликована в литературном журнале, и ее очень тепло восприняли не только рядовые читатели, но и именитые русские критики и писатели. Они восхищались и языком, и объемными персонажами, и драматургией пьесы. Лев Толстой даже сказал, что комедия – чудо, сам Островский – «не шутя гениальный драматический писатель».

Сцена из комедии А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся» в Малом театре, 1861. Слева Пров Садовский в роли Подхалюзина, Константин Рыбаков в роли Большова Sputnik Sputnik

Островский все свое творчество построил не на высокой трагедии и не на классических амплуа. Он не писал о высшем обществе и высоких материях, а показывал обычную жизнь, быт и проблемы купеческого сословия и простого люда.

Островский хорошо знал этот материал, ведь он родился в 1823 году в Москве и вырос на улице Малая Ордынка в Замоскворечье. Отец-юрист хотел, чтобы сын пошел по его стопам, но того отчислили с первого же курса Московского университета. Но он все-таки не избежал юридической карьеры – отец пристроил его работать в суд, где Островский наблюдал за коммерческими тяжбами самых разных людей – мещан, купцов, промышленников и торговцев. Увиденное вдохновило его на пьесы, которые были не только занимательны, но и невероятно правдоподобны и архетипичны.

Написал более 50 пьес

Сцена из спектакля «Горячее сердце» в Малом театре Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Первая пьеса Островского не понравилась императору Николаю I, и он запретил ее к постановке в театре. Но уже в 1853 году одну из следующих пьес Островского, «Не в свои сани не садись», берут на постановку в московский Малый театр.

Затем он написал более 50 драм и комедий, и в течение 30 лет премьеры постановок по его пьесам прошли в московском Малом театре и в Александринском театре Петербурга.

Сцена из фильма «Жестокий романс» по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница» Эльдар Рязанов/«Мосфильм» (1984) Эльдар Рязанов/«Мосфильм» (1984)

Среди работ Островского такие шедевры, как «Гроза», «Бесприданница», «Бедность не порок», «Волки и овцы». А большинство из его пьес продолжают ставить в театрах по всей России и сегодня. Десятки его произведений были также экранизированы. Одни из самых известных – это советские фильмы «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Жестокий романс» (1984), а также киносказки «Снегурочка» (1968) и «После дождичка, в четверг…» (1985).

С легкой руки Островского названия его пьес стали крылатыми выражениями («На всякого мудреца довольно простоты», «Без вины виноватые», «Свои люди – сочтемся»).

Сцена из фильма «Женитьба Бальзаминова» по мотивам пьес Александра Островского Константин Войнов/«Мосфильм» (1964) Константин Войнов/«Мосфильм» (1964)

Все его работы отличаются самобытностью, оригинальной драматургией и чисто русскими сюжетами и характерами.

Сформировал русский драматический театр

До Островского в русских драматических театрах ставили в основном классические высокие трагедии, Шекспира и Мольера. На русском языке уже появились знаменитая комедия Александра Грибоедова «Горе от ума» и несколько гениальных комедий Николая Гоголя, инсценировали кое-что из Пушкина, но русского материала для театров было крайне мало.

Портрет Александра Островского работы Василия Перова Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Островский для русского театра имел по-настоящему реформаторское значение. Он не только создал огромное количество оригинальных пьес, но и изменил подход к театральному искусству, внес большее разнообразие сюжетов и характеров. Также он предлагал больше внимания уделять актерскому мастерству и слаженности всей труппы.

«Хорошая пьеса понравится публике и будет иметь успех, но долго не продержится на репертуаре, если плохо разыграна», – писал Островский.

Показал луч света в темном царстве

Пожалуй, самая известная в России знаковая пьеса Островского – «Гроза» (1859). Это одно из первых произведений, которое поднимает проблему угнетенного положения женщины. Главная героиня Катерина живет в крайне патриархальной семье мужа, который холоден к ней, и вынуждена подчиняться деспотической свекрови. В итоге она влюбляется в другого человека и изменяет мужу, но, не в силах справиться с этим нравственным падением, бросается в Волгу и погибает.

Сцена из фильма «Гроза» Григорий Константинопольский/Premier Studios (2019) Григорий Константинопольский/Premier Studios (2019)

«Гроза» вызвала бурную реакцию общества и критики. Публицист Николай Добролюбов написал про пьесу известную статью «Луч света в темном царстве», название которой стало фразеологизмом. Катерину он считает жертвой старого заскорузлого купеческого мира и восхищается ее смелостью противостоять этому миру. Даже самоубийство он воспринимает как героический и единственно возможный выход из этого «темного царства».

Пьеса была поставлена на сцене Малого театра и имела большой успех, она до сих пор считается эталоном русской драмы, а персонажи из нее стали нарицательными.

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