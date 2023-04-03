Тетрис: все, что вам нужно знать о культовой видеоигре

Газель с Тетрисом вышла еще в 2016 году, а всего за 39 лет существования видеоигры ее встраивали во все возможные приборы, включая стиральные машинки и вот – автомобили.

Monoklon (CC BY-SA 3.0) Monoklon (CC BY-SA 3.0)

Тетрис – одна из самых популярных игр в мире, если не самая популярная из них. Объединенных и подтвержденных данных по продажам нет, методики подсчета разнятся. Но игра всегда оказывается в топ-3 за все время, лишь иногда уступая Minecraft (238 млн копий) и Grand Theft Auto 5 (175 млн копий).

Если верить создателям Тетриса и считать мультиплатформенные версию, то начиная с 1984 года было продано более 520 млн копий игры. То есть она на первом месте с большим отрывом. Но дело даже не в продажах – в Тетрис можно поиграть совершенно бесплатно на официальном сайте и еще в сотнях мест. Дело в том, что эта видеоигра стала культурным феноменом, одним из самых узнаваемых символов электронных развлечений, живым памятником стартаперскому духу.

Русская песня «Коробушка» – саундтрек к игре – прочно во всем мире ассоциируется именно с Тетрисом. Никто и не вспоминает, что у нее, на самом деле, есть слова, которые взяли из поэмы Николая Некрасова «Коробейники», написанной еще в XIX веке. Кстати, правами на вариации «Коробушки» уже больше десяти лет владеет The Tetris Company.

Алексей Макаренков. Личный архив Личный архив

Как Тетрису удалось захватить весь мир? «Тетрис – это простая головоломка с простыми, но интересными правилами, максимально динамичная, — объясняет игровой блогер Алексей Макаренков. — Логика игры изучается за несколько секунд. Начать играть очень просто, но вот стать крутым игроком — сложно. При этом кривая прогрессии сложности — очень плавная. Это игра вне времени. Как шахматы, шашки и прочие логические игры».

История создания

Алексей Пажитнов в 2013. ImagineCup (CC BY 2.0) ImagineCup (CC BY 2.0)

Тетрис разработал советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году. В 80-ые годы он работал в Вычислительном центре Академии наук СССР — занимался распознаванием речи на «Электронике-60».

В то время в Москве были популярны математические головоломки-игрушки Пентамино, где плоские пятиклеточные фигурки из дерева нужно было укладывать в форму-коробку. Чтобы отдохнуть от работы, вечерами Пажитнов оцифровывал эту физическую игру. Но старому компьютеру такое оказалось не под силу, пришлось упростить.

В стакан стали падать четырехклеточные фигурки — тетрамино. Так и родилось название тетрис: от соединения слов тетра (четыре по-гречески) и теннис (любимый спорт Пажитнова). В первой версии не было ни уровней, ни очков, но автор и так не мог оторваться от своего детища пару недель.На самом деле, за Тетрис стоит благодарить не только Пажитнова. Игрой заинтересовался его коллега, программист Дмитрий Павловский, и познакомил Алексея с юным стажером Академии наук СССР Вадимом Герасимовым. Тот портировал Тетрис на персональный компьютер IBM PC, а потом вместе с Пажитновым добавил подсчет результатов и звук.

Однако единственным создателем игры считается лишь Пажитнов: Герасимову на тот момент было 16 лет, и его попросили подписать бумагу об отказе на любые права на игру, его имя исчезло из всех документов. И Герасимов, и Павловский, и Пажитнов сейчас живут и работают за границей. Российским СМИ Пажитнов интервью не дает, а Герасимов не выходит на связь.

Тетрис как инструмент Холодной войны

Пажитнов мечтал о мировой славе для Тетриса. Но тут вмешалось советское государство: за импорт и экспорт программного обеспечения в СССР отвечала компания-монополист «Электроноргтехника» (или «Элорг»), куда позже перешел работать сам программист. Так как он разработал игру в качестве сотрудника госструктуры на казенном компьютере, то и права на нее принадлежали «Элоргу» — то есть государству.

Гостивший тогда в Москве владелец английской компании Andromeda Software Роберт Стейн (Robert Stein), который занимался программным обеспечением, о таком раскладе и не подозревал. О покупке перспективной игры он договаривался лично с Пажитновым и получил от него копию игры. Стейн тут же предложил Тетрис партнерам из британской Mirrorsoft (и ее американской дочерней компании Spectrum Holobyte). В итоге британцы и американцы уже обстряпали контракт на игру, права на которую еще даже не выкупили у СССР.

Этот казус быстро всплыл – заинтригованные «игрой из-за железного занавеса» журналисты CBS взяли интервью у Пажитнова. В разгар Холодной войны Стейн отправилсяя на переговоры в СССР еще раз, но получил отказ. Цена маловата.

Американцы тем временем уже подготовили версию Тетриса для PC, упаковав ее в набор советских штампов: красный цвет, собор Василия Блаженного на фоне русская народная музыка, серп и молот в названии вместо буквы «с»… Игра поступила в продажу в 1989 году.

Тетрис начал завоевывать мир. В США ходили байки об игре — дескать, секретное оружие КГБ должно парализовать западную экономику. В Тетрис играли все, у кого были компьютеры, в том числе в рабочее время. Фанаты встречали друг друга фразой «КГБ следит за тобой».

CC-BY-SA CC-BY-SA

В этот момент к борьбе за Тетрис подключилась Япония в лице компании Nintendo. Не зная о реальных правообладателях, она перекупила фактически пиратскую игру у очередных незаконных владельцев и выпустила ее версию на картриджах для приставки NES (известных на постсоветском пространстве благодаря пиратскому клону – «Денди»). Двухмиллионным тиражом.

Успех Nintendo и появление The Tetris Company

Именно с таким картриджем в руках в Москву в том же 1989 году приехал Хэнк Роджерс — президент небольшой японской компании Bullet-Proof Software, купившей липовые права на разработку консольных версий Тетриса у Spectrum HoloByte. В СССР он прибыл по просьбе как раз по просьбе Nintendo, чтобы договориться об официальном выкупе прав у «Элорга» для новой японской портативной консоли GameBoy. Советские чиновники наконец согласились.

Legion Media Legion Media

Консоль Game Boy разошлась 30-миллионным тиражом. Один только Тетрис принес Nintendo больше 3 млрд долларов. За почти сорокалетнюю историю Тетриса Nintendo продала больше 43 млн его копий. На фоне всего этого шло множество судебных тяжб между сразу несколькими японскими, американскими и британскими компаниями за право выпускать версии Тетриса для самых разных платформ.

David L. Ryan/The Boston Globe/Getty Images David L. Ryan/The Boston Globe/Getty Images

Пажитнов до 1996 года не получил ни копейки за свое творение. Только тогда закончилась первоначальная лицензия, и ему стали поступать весьма скромные отчисления с продаж. Тогда же, уже переехав в США, Пажитнов вместе с Роджерсом создал The Tetris company. В 2000-ых компания начала отстаивать авторские права, добиваясь удаления со всевозможных платформ пиратских версий и клонов Тетриса. Тот самый «Элорг» (уже приватизированный, ведь СССР не стало) The Tеtris Company выкупила в 2005 году за 15 млн долларов.

Эффект Тетриса

Константин Сахнов. Личный архив Личный архив

Тетрис — уникальный продукт, считает Константин Сахнов, основатель студии Vengeance Games, в том числе потому, что создан он был советским программистом, а игры в целом были чем-то новым для того времени.

«Первые массовые успехи геймдева (процесса создания игры, - прим.ред.) начались с американской Space Invaders (1971) и японской Pacman (1972). Для советского потребителя все это было особенно в новинку. Он видел только игры вроде “Морской бой” и “Ну погоди!” в автоматах и на портативных консолях. Поэтому у Алексея Пажитнова не было за плечами той школы геймдизайна, которая успела накопиться у американских и японских разработчиков».

По словам Сахнова, Тетрис — это пример идеального баланса: здесь все на своем месте, и каждый элемент игры работает на общее впечатление.

Тетрис, кстати, еще и самая изученная в психологии игра. Ученые Калифорнийского университета даже исследовали так называемый эффект Тетриса. Они выяснили, что пациенты, игравшие в Тетрис, даже с амнезией, перед сном видели проплывающие фигурки перед глазами и чувствовали желание все упорядочить.

Роджерс и Пажитнов. Frazer Harrison/Getty Images for SXSW Frazer Harrison/Getty Images for SXSW

«Перед глазами у вас будут летать не только кубики, но все, что в реальности летало на протяжении продолжительного времени, дело тут не только в Тетрисе», — объясняет этот эффект врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.

Этот эффект высмеян в сериале «Симпсоны», когда Гомер в одной из серий укладывал вещи в багажник как фигуры из пентамино — под музыку «Коробушки», кстати.