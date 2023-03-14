Александр Колчак: единственный в истории Верховный правитель России

В ходе Гражданской войны адмирал пытался стать главой и символом всего антибольшевистского движения. Все его планы, однако, завершились полным крахом.

Один из главных противников большевиков в Гражданской войне в России адмирал Александр Васильевич Колчак никогда не хотел заниматься политикой. В начале XX века он прославился как ученый-океанограф и полярный исследователь, а в Первую мировую дослужился до командующего Черноморским флотом.

Революционные события 1917 года перевернули жизнь военно-морского офицера с ног на голову. В итоге он не только возглавил противостоящее красным Белое движение, но и стал единственным в истории Верховным правителем России.

Путь к вершине

Александр Колчак Legion Media Legion Media

После свержения самодержавия и установления власти Временного правительства в марте 1917 года Колчак продолжал заниматься делами флота. Летом того же года он в качестве главы российской военной миссии отправился в США перенимать опыт у местных моряков. В Северной Америке до него и дошли новости о произошедшем в ноябре большевистском перевороте.

Путь домой Александра Васильевича лежал через Японию и страны Юго-Восточной Азии. Шокированный заключением правительством Ленина сепаратного Брестского мира с немцами в марте 1918 года, по которому страна лишилась около 1 млн кв. км и 56 млн человек населения, он передумал возвращаться на родину и решил поступить на британскую службу.

Однако фигура Колчака была слишком заметной, чтобы можно было позволить ему затеряться где-то в Месопотамии. И растущее в России антибольшевистское Белое движение, и готовящиеся к интервенции в страну западные державы решили привлечь адмирала в свои ряды.

Лейтенант А. В. Колчак (третий слева) во время одной из научных экспедиций Общественное достояние Общественное достояние

«Английское правительство нашло, что меня необходимо использовать в Сибири в видах союзников и России…» – писал своей гражданской жене Анне Тимиревой в марте 1918 года из Сингапура Александр Васильевич. После неудачного сотрудничества с казачьими атаманами Григорием Семеновым и Иваном Калмыковым на Дальнем Востоке Колчак оказался в Сибири.

Летом обширный регион оказался объят масштабным антибольшевистским восстанием. В Омске обосновалась объявившая себя Временным Всероссийским правительством Директория, представлявшая интересы разнородных белых сил. 5 ноября Колчак занял в ней должность военного и морского министра.

Верховный правитель России

«Это большой и больной ребенок, чистый идеалист, убежденный раб долга и служения идее и России…» – так описывал Колчака его соратник барон Алексей Будберг. Однако этот «ребенок», когда необходимо, мог проявлять жесткость и даже жестокость.

Колчак во время полярной экспедиции Общественное достояние Общественное достояние

Уже 18 ноября военные свергли слабую Директорию и предложили адмиралу сосредоточить в своих руках всю военную и гражданскую власть, заняв должность Верховного правителя России. Колчак дал свое согласие.

«Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру, – говорилось в первом официальном обращении Верховного правителя к народу. – Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам».

Фигура адмирала стала объединяющим символом для Белого движения не только Сибири и Дальнего Востока, но и других регионов России, где шла борьба против большевиков. Власть Верховного правителя вскоре признали белые генералы на юге, севере и северо-западе страны.

Колчак в ходе церемонии войск Legion Media Legion Media

Державы Антанты, хоть и оказывали Колчаку военную помощь, признавать его особый статус не спешили. «Очевидная цель переворота – подменить чуть ли не парламентарную власть, которая в течение пяти месяцев управляла краем, военной диктатурой по-русски, т. е. облеченной такой же властью, как власть покойного царя… Ясно, что это – переворот, подготовляющий реставрацию», – с неудовольствием отмечал в своем дневнике сотрудник французской военной миссии Ж. Легра.

В действительности же Колчак, как и его министры, не задумывался тогда о восстановлении монархии. Решение этого вопроса, как и всех важнейших вопросов внутренней политики, откладывалось до окончательной победы над большевиками. Пока же власть адмирала на местах осуществляли в основном военные, не гнушавшиеся порой жестоко карать непокорных.

Конец диктатора

Именно эта жестокость режима стала одной из главных причин его падения. Осенью 1919 года адмиралу пришлось не только противостоять масштабному наступлению Красной армии, но и подавлять масштабные мятежи в собственном тылу.

Чешский бронепоезд «Орлик», Уфа, 1918 г. Общественное достояние Общественное достояние

15 ноября войска красных взяли столицу Белой Сибири – Омск. Колчак направлялся в Иркутск, когда узнал, что в городе произошло восстание и власть взял так называемый Политцентр, объединявший представителей партий эсеров и меньшевиков.

Охрану остановившегося на подступах к Иркутску поезда Верховного правителя осуществляли военнослужащие Чехословацкого легиона под командованием французского генерала Мориса Жанена. Сформированный царским правительством еще в Первую мировую войну из пленных чехов и словаков, он должен был покинуть Россию и отправиться воевать на Западный фронт, но в итоге стал одной из главных действующих сил в разразившейся Гражданской войне.

Жанен выторговал себе и своим войскам безопасный проезд через город, сдав Политцентру ставшего бесполезным Колчака. Оставшийся без охраны адмирал был арестован 15 января 1920 года вместе с председателем Совета министров Виктором Пепеляевым на вокзале Иркутска.

Генерал Морис Жанен Общественное достояние Общественное достояние

Еще в декабре, чувствуя приближение трагической развязки, Александр Васильевич издал указ о передаче верховной всероссийской власти командовавшему белыми войсками на юге страны генералу Антону Деникину. Последний же, испытывавший на фронтах не меньшие проблемы, так именовать себя отказался. «Претензии на “всероссийский” масштаб являлись бы в то время совершенно неуместными, власть – фикцией, а связанность судеб Белого движения с Югом накануне катастрофы – политически весьма опасной», – писал в мемуарах военачальник.

Александр Васильевич Колчак был расстрелян 7 февраля 1920 года. В итоге он так и остался первым и единственным Верховным правителем России в истории.