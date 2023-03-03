Брестский мир: как Россия потеряла миллион квадратных километров и 56 миллионов жителей

Этот договор стал одним из катализаторов Гражданской войны и причиной полномасштабной интервенции в нашу страну западных держав.

3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск был заключен мирный договор между Советской Россией и Центральными державами: Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Османской империей. За выход из Первой мировой войны страна заплатила огромную цену – были потеряны территории площадью до 1 млн кв. км с населением свыше 56 млн человек и колоссальным промышленным потенциалом.

Что же вынудило большевистское правительство пойти на такой шаг?

Мир без аннексий и контрибуций

Русская армия Первой мировой войны Daily Mirror/Mirrorpix/Getty Images Daily Mirror/Mirrorpix/Getty Images

Стремление Ленина и его соратников как можно скорее вывести Россию из войны привлекло к большевикам немало сторонников. Общество устало от многолетней бойни. Боеготовность вооруженных сил к тому же находилась на крайне низком уровне – сказалась запущенная в армии после свержения самодержавия «демократизация».

В ноябре 1917 года большевики свергли выступавшее за продолжение военных действий Временное правительство и взяли власть в стране в свои руки. Они немедленно обратились к западным союзникам с предложением заключить с противником «мир без аннексий и контрибуций», однако те, не признавая советское правительство легитимным, этот призыв просто проигнорировали.

Тогда предложение о начале мирных переговоров было направлено непосредственно немцам. Те в свою очередь отнеслись к нему с большим вниманием – война на два фронта истощала их силы. Несмотря на то что им удалось к тому моменту занять часть российских территорий (польские и литовские земли, а также западные регионы современных Латвии и Белоруссии), победа над Россией в ближайшей перспективе не просматривалась.

Во время переговоров в Брест-Литовске Общественное достояние Общественное достояние

Договорившись о прекращении огня, стороны направили своих делегатов в Брест-Литовск, где 22 декабря началось обсуждение мира. Начальник штаба главнокомандующего Восточным фронтом Леопольда Баварского генерал Макс Гофман вспоминал: «Я много думал, не лучше ли было бы германскому правительству и верховному главнокомандованию отклонить переговоры с большевистской властью. Дав большевикам возможность прекратить войну и этим удовлетворить охватившую весь русский народ жажду мира, мы помогли им удержать власть».

Такие мысли появились у германского генералитета спустя долгое время после войны. В тот же момент политическое и военное руководство империи ликовало.

Дипломатический тупик

Формально немцы согласились обсуждать «мир без аннексий и контрибуций». Однако, потребовав признать «независимость» созданных ими на оккупированных территориях марионеточных режимов, они фактически добивались признания перехода этих земель под власть Берлина. Большевики же рассчитывали, что там не будет войск ни одной из сторон, а местным народам будут предоставлены права на самоопределение. Поскольку учрежденные немцами ручные национальные комитеты русских не устраивали, требование было отвергнуто, и переговоры приобрели затяжной характер.

Подписание мирного договора между Центральными державами и УНР Общественное достояние Общественное достояние

На протяжении всего процесса Ленин оставался последовательным сторонником уступок немцам. «Для революционной войны нужна армия, а у нас армии нет… Несомненно, мир, который мы вынуждены заключать сейчас, – мир похабный, но если начнется война, то наше правительство будет сметено и мир будет заключен другим правительством», – утверждал «вождь мирового пролетариата».

Ситуация значительно усложнилась 9 февраля, когда Центральные державы подписали в Бресте мир с Украинской народной республикой (УНР) – альтернативным большевикам центром власти на Украине, вступившем с последними в вооруженный конфликт. В обмен на дипломатическое признание и военную помощь украинцы обещали поставлять немцам и австрийцам продовольствие и сырье.

На следующий день немецкая сторона поставила перед Россией ультиматум немедленно принять ее требования. В ответ на это подключившийся к переговорам нарком по иностранным делам Лев Троцкий выдвинул формулу «ни мира, ни войны»: «Войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем».

Брест-Литовский мирный договор Общественное достояние Общественное достояние

Решение провести демобилизацию Ленин вскоре отменил. Тем не менее большевики действительно стали затягивать переговоры, надеясь на революционную вспышку в Германии и открыто призывая немецких рабочих к восстанию. В итоге же все, чего они дождались – это удар немецкой армии.

Германский натиск

18 февраля в рамках операции «Фаустшлаг» немецкие и австро-венгерские войска перешли в масштабное наступление от Балтики до Черного моря. Уже почти полностью морально разложившаяся русская армия практически не оказывала им никакого сопротивления, а отчаянно сражавшиеся отряды Красной гвардии были еще слишком малочисленны и разобщены.

«Самая комичная война из всех, которые я видел, – писал генерал Гофман. – Малая группа пехотинцев с пулеметом и пушкой на переднем вагоне следует от станции к станции, берет в плен очередную группу большевиков и следует далее».

Германские войска в Киеве в марте 1918 года Общественное достояние Общественное достояние

21 февраля был взят Минск, 2 марта – Киев, куда вернулось выбитое советской властью правительство УНР. Под контролем противника оказалась вся территория современных Украины, Латвии, Эстонии и Белоруссии. До столицы Советской России – Петрограда (Санкт-Петербурга) немецким войскам оставалось всего 170 км.

Похабный мир

В условиях кризиса мнения руководства большевиков о дальнейших действиях разделились. В конечном итоге победила точка зрения Ленина, выступавшего за немедленное принятие требований противника ради спасения политического режима.

Стороны вновь сели за стол переговоров. Вот только немецкие условия теперь стали куда жестче. Согласно подписанному 3 марта 1918 года в Брест-Литовске мирному договору (а также добавочному соглашению от 27 августа того же года), Россия теряла всю Прибалтику, Польшу, часть Белоруссии, должна была вывести свои войска с территории Финляндии и Украины, независимость которой в свою очередь обязывалась теперь признать. Часть территории на Кавказе передавалась Османской империи.

Брест-Литовский мир Общественное достояние Общественное достояние

Кроме того, России надлежало полностью демобилизовать свои армию и флот, выплатить контрибуцию, предоставить немцам право наибольшего благоприятствования в торговле до 1925 года, разрешить беспошлинный вывоз в Германию руды и иного сырья, а также прекратить агитацию и пропаганду против Центральных держав.

Тяжелые последствия

Кайзер Вильгельм II назвал Брестский мир «одним из величайших триумфов мировой истории, значение которого в полной мере оценят лишь наши внуки». В России же он произвел эффект разорвавшейся бомбы, став одним из катализаторов Гражданской войны.

«Этого предательства не могли перенести даже большевики-матросы, вчерашние убийцы офицеров, – писал инженер Николай Врангель. – Стали кричать о необходимости защищать Крым от немцев, бросились по городу [Севастополю] искать офицеров, прося их опять вступить в командование судами. На судах вместо красного опять взвился Андреевский флаг».

Германская открытка «Что мы едим сегодня? Русскую медвежью ветчину» Общественное достояние Общественное достояние

Шокированные перспективой переброски десятков освободившихся немецких дивизий на Западный фронт англичане, французы и американцы организовали в Россию масштабную интервенцию с целью вернуть страну на путь войны и не дать противнику добраться до массы скопившихся в портах военных грузов, которыми они сами снабжали когда-то русскую армию.

Большевики в свою очередь считали Брестский мир временной мерой. 13 ноября 1918 года, в первый день начала революции в Германии, он был аннулирован решением Всероссийского центрального исполнительного комитета.

В скором времени немецкие войска начали отход с занятых территорий бывшей Российской империи. Вслед им немедленно устремилась Красная армия, твердо задавшаяся целью вернуть себе то, что считала своим.