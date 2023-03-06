5 крупнейших дипломатических скандалов в истории СССР

1. Расстрел консульства в Кантоне солдатами Чан Кайши (1927)

Здание Генерального консульства СССР (Российской империи) в Гуанчжоу (Кантоне) 钉钉 (CC BY-SA 4.0) 钉钉 (CC BY-SA 4.0)

СССР еще был совсем молодой страной, а в Китае бурлила борьба между правительством Гоминьдана (консервативной партии) и китайскими коммунистами. Чан Кайши, первый президент Гоминьдана, вел беспощадные репрессии против коммунистов по всей стране. В городе Кантон (ныне Гуанчжоу) в декабре 1927 года был создан Военно-революционный комитет – организация коммунистов, которая 11 декабря подняла в городе восстание против Гоминьдана.

Сотрудники Генерального консульства СССР в Кантоне, 1927 г. Сидят: первый слева – генконсул Б. А. Похвалинский, второй слева – А. И. Хассис, крайний справа – предположительно Ф. И. Попов. Стоят: второй слева – В. А. Уколов, первый справа – предположительно П. П. Макаров. Остальные неизвестны Генеральное консульство Российской Федерации в Гуанчжоу

Восстание было инспирировано и поддержано из Москвы, которая была заинтересована в установлении в Китае коммунистической власти. Однако восставшие, сначала захватив почти весь город, не смогли его удержать – рабочие и моряки, на которых рассчитывали коммунисты, не присоединились к восстанию. 13 декабря правительственные войска в ходе подавления восстания захватили и советское консульство. Сотрудникам удалось немного потянуть время, чтобы сжечь секретные бумаги, а затем сам генконсул Борис Похвалинский открыл ворота солдатам. Посольство было разграблено, а его китайские и советские сотрудники – арестованы и проведены с позором по улицам города.

Расстрелянные работники советского посольства в Кантоне, 1927 г. Archive photo Archive photo

На следующий день пятеро сотрудников консульства (вице-консул Абрам Хассис, секретарь Владимир Уколов, делопроизводитель Константин Иванов, шифровальщик Федор Попов и переводчик Павел Макаров), а также семеро китайских сотрудников генконсульства были расстреляны. Генконсул Похвалинский был арестован и впоследствии выслан из страны. После подавления восстания Чан Кайши приказал закрыть в Китае вообще все консульства СССР. Несмотря на то что официального разрыва дипломатических отношений не было, в течение следующих десяти лет между СССР и Китаем шел острый конфликт, несколько раз чуть было не переросший в войну. Обстановка начала улучшаться только к концу 1930-х.

2. Взрыв в посольстве СССР в Израиле (1953)

Здание посольства СССР в Тель-Авиве после взрыва Hans Pinn Hans Pinn

В последние годы жизни Сталина в Москве и Ленинграде шли обыски, допросы и аресты по «делу врачей-вредителей», сфабрикованному органами госбезопасности СССР. Врачи обвинялись в создании еврейской националистической организации, целью которой было убийство высших руководителей СССР. «Врачей-вредителей» ославили в советской прессе, что привело к началу массовой антисемитской кампании в СССР. Кроме того, в 1952 году по делу «Еврейского антифашистского комитета» были расстреляны 13 и репрессированы сотни советских евреев.

9 февраля 1953 года в посольстве СССР в Тель-Авиве произошел взрыв неустановленного устройства. Жене посла Павла Ершова, Клавдии, посекло осколками лицо, супруге завхоза повредило ноги, а шоферу посольства – нижнюю челюсть. По свидетельствам израильской охраны посольства, только через 50 минут после взрыва сотрудники вызвали скорую – все это время действия согласовывались с Москвой.

Посол СССР Павел Ершов покидает территорию посольства Hans Pinn Hans Pinn

Хотя на следующий же день премьер-министр Израиля Бен-Гурион официально осудил террористов и выступил с извинениями перед СССР, уже 12 февраля послу Израиля в СССР Шмоэлю Эльяшиву была зачитана нота о том, что СССР разрывает дипломатические отношения с Израилем и отзывает дипломатов.

Израилю событие было максимально невыгодно – СССР был первой страной, в 1948-м признавшей Израиль как суверенное государство. Власти приложили все усилия, но так и не нашли исполнителей. Как впоследствии выяснил исследователь Ами Педахзур, теракт устроила сионистская террористическая организация «Царство Израиля» («Цифринское подполье»). В мае 1953 года участники «Царства Израиля» пытались устроить взрыв в Иерусалиме, но были задержаны. Их причастность к взрыву в посольстве выяснилась много позже.

3. Дело Лялина (1971)

Олег Лялин Archive photo Archive photo

О еще одном громком скандале стало известно из разоблачительной книги бывшего генерал-майора КГБ СССР Олега Калугина «Первое главное управление. Мои 32 года в разведке и шпионаже против Запада». В 1995-м он эмигрировал в США и впоследствии был заочно лишен звания и осужден за государственную измену.

В своей книге Калугин раскрыл, среди прочего, подробности страшного дипломатического и агентурного провала советской разведки, случившегося в 1971 году. Тогда сотрудник 1-го управления КГБ Олег Лялин, работавший под прикрытием в Лондоне, где-то очень сильно напился. «Легенда» Лялина в Англии была в том, что он работал сотрудником торгового представительства СССР. Рано утром, еще в темноте, Лялин ездил по центру Лондона на машине с выключенными фарами, а когда его остановил офицер полиции, стал возмущаться и кричать, что он сотрудник КГБ СССР.

Фрагмент дела Лялина во внутренней переписке ФБР FBI FBI

Узнав, что Лялин выдал себя, в СССР хотели внести за него залог в полицию Лондона, но Лялин неожиданно исчез. Оказалось, что он уже несколько лет работал на английскую разведку, передавая им секретные данные.

Когда его предательство открылось, он сдал Британии и то, о чем не говорил раньше: имена почти всех советских агентов, работавших в стране «под крышей» советских посольства и торгового представительства. «Англичане давно выражали неудовольствие раздутыми штатами советских представительств в Лондоне. Советских дипломатов в Англии было много больше, чем английских в Москве. Англичане подозревали, что настоящих дипломатов среди них немного», – писал Леонид Млечин. Так и оказалось. В результате предательства Лялина более ста советских агентов были высланы из Англии. СССР сумел ответить лишь высылкой 18 сотрудников английского посольства. Советская агентурная сеть в Англии после этого так толком и не восстановилась, а отношения между странами были серьезно испорчены.

Олег Калугин в своих мемуарах сообщил, что Юрий Андропов лично отдавал приказ найти и ликвидировать по-прежнему опасного для СССР Лялина, но без толку. Сотрудники британских спецслужб вывезли шпиона-неудачника в английскую глубинку, помогли сменить внешность и имя. Олег Лялин умер от рака только в 1995 году.

4. Дело Ветрова (1982–1983)

Владимир Ветров, фото на документы Archive photo Archive photo

Подполковник КГБ Владимир Ветров убил свою любовницу Ольгу Ощенко, тоже офицера КГБ. 22 февраля 1982 года они отправились на прогулку и поссорились – Ольга обвиняла Владимира в том, что он так и не собирается развестись с женой, чтобы жить с ней. Забив Ольгу бутылкой и отверткой, Ветров также убил подбежавшего прохожего и скрылся.

Ветров был лишен всех званий и осужден на 15 лет строгого режима. Но в процессе следствия он отправил жене письмо с просьбой проинформировать о случившемся… французскую разведку. Перехватив письмо, КГБ СССР узнал, что их сотрудник оказался не только убийцей, но и двойным агентом.

Владимир Ветров под арестом Archive photo Archive photo

В 1960-е, работая во Франции, по традиции, под прикрытием роли «торгового представителя», Ветров завел «нужные» знакомства и после возвращения в Москву начал передавать в Европу секретные сведения о советской научно-технической разведке и промышленном шпионаже. По донесениям агента Farewell (это обозначение присвоили Ветрову во Франции) были раскрыты и высланы сотни агентов СССР по всему миру.

В 1983 году уже отбывавшего наказание в колонии за двойное убийство Ветрова вернули в Москву, обвинили в измене родине и расстреляли.

5. «Московский сигнал» (1950–1980-е)

Жилой дом (слева) расположен через улицу (Новинский бульвар) от здания посольства США (справа) Анатолий Сергеев-Васильев/Sputnik Анатолий Сергеев-Васильев/Sputnik

В ходе холодной войны посольство США в СССР подвергалось микроволновому облучению. Передающая сигнал антенна была установлена на одном из балконов десятиэтажного сталинского дома по Новинскому бульвару, 18, стр. 1 – излучение, таким образом, направлялось прямо на фасад американского посольства, находившегося напротив.

В посольстве обнаружили излучение в 1950-х, но долго скрывали этот факт от рядовых сотрудников. Как говорил Джек Мэтлок, заместитель главы дипломатической миссии, американцы сначала хотели «понять цель облучения».

Здание посольства Соединенных Штатов Америки на Новинском бульваре Борис Приходько/Sputnik Борис Приходько/Sputnik

Когда в 1974 году послом в СССР стал Уолтер Стессил, он приказал раскрыть факт облучения рядовым сотрудникам, среди которых началась паника. У самого посла вскоре начались серьезные проблемы со здоровьем, в том числе кровотечение из глаз. Однако США не стали придавать факт облучения международной огласке, так как в это же время между державами шли переговоры о разоружении. Тем не менее госсекретарь Генри Киссинджер сообщил советскому послу в США, что знает о диверсии.

В 1982-м Уолтер Стессил был назначен заместителем госсекретаря США. Но он уже был смертельно болен лейкемией, причиной которой, по предположениям его дочери, стало облучение, которое в США прозвали «Московский сигнал». Стессил умер в 1986 году, так и не раскрыв детали скандала. Его дочь написала: «Он вел себя как солдат и не стал поднимать шума».

Однако убедительных доказательств того, что излучение было предназначено именно для атаки на сотрудников посольства, не было. Существует множество возможных причин, по которым Советский Союз мог послать микроволновую передачу в посольство Соединенных Штатов. Среди этих возможностей наиболее вероятной теорией является то, что микроволновые передачи использовались для запуска технологии подслушивания для разведывательных операций США. Есть также широко известная легенда о том, что радиационный сигнал был организован специально, чтобы нанести вред здоровью сотрудников посольства, но оно не получило никаких доказательств.