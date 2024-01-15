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Все, что нужно знать об Александре Грибоедове. Проект «Узнай Россию» в «Одноклассниках»

Развлечения
Узнай Россию
Портрет А.С.Грибоедова

Портрет А.С.Грибоедова

Иван Крамской/Третьяковская галерея
В день рождения известного драматурга — марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК!

Сколько языков знал Грибоедов в 6 лет? Почему с любимой супругой он прожил всего несколько недель? Как он потерял мизинец на руке и при этом играл на фортепьяно? За что на него напали в Тегеране?

Любопытные факты, эксклюзивные материалы и видео от наших авторов — весь день 15 января ищите в нашем сообществе в «Одноклассниках» по хэштегу #деньгрибоедова_узнайроссию.

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