Все, что нужно знать об Александре Грибоедове. Проект «Узнай Россию» в «Одноклассниках»

В день рождения известного драматурга — марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК!

Сколько языков знал Грибоедов в 6 лет? Почему с любимой супругой он прожил всего несколько недель? Как он потерял мизинец на руке и при этом играл на фортепьяно? За что на него напали в Тегеране?

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