10 блюд русской кухни для здорового рациона

Русская кухня известна разнообразием питательных и полезных блюд, среди которых супы, злаки, продукты ферментации и другие. Вот несколько примеров самых полезных.

1. Квашеная капуста

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Эта традиционная русская закуска богата пробиотиками – полезными бактериями, которые появляются во время брожения капусты. Они восстанавливают баланс микроорганизмов в кишечнике и угнетают рост патогенных.

Капусту квасят с разными добавками. Самые популярные – морковь, свекла, яблоки, клюква или брусника. Для пикантности в нее добавляют хрен, острый перец, чеснок или лук.

Квашеную капусту едят и как закуску наравне с солеными огурцами, в том числе к водке (не самый здоровый вариант), и как гарнир к котлетам. Также ее используют для приготовления супов, салатов и пирогов.

2. Пшенная каша с тыквой

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Пшено не содержит глютен и подходит для рациона людей с целиакией. Также у пшена невысокий гликемический индекс, поэтому его часто включают в рацион диабетиков. При этом пшено содержит витамины группы B, фосфор, калий, магний, цинк и йод.

Пшенная каша с тыквой – низкокалорийное блюдо. Тыква добавляет сладкий вкус каше без дополнительных подсластителей. Ее мякоть содержит много витамина С, антиоксидантов, а также полезного для зрения бета-каротина.

Особенно эффектно смотрится подача пшенной каши в тыкве. Помимо пшена в кашу можно добавить орехи, изюм или другие сухофрукты (если нет противопоказаний).

3. Гречневая каша с грибами

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Гречневая каша очень питательная, при этом обладает антитоксическими свойствами. Она способствует выведению из организма избыточного холестерина и ионов тяжелых металлов. Она насыщает организм железом. Вместе с грибами и луком она еще и очень вкусная.

4. Гороховый суп

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Русская кухня богата на супы: щи, борщ, уха, рассольник, ботвинья. Каждый из них по-своему хорош, но именно гороховый суп помогает добрать необходимое для мышечной ткани количество белка, причем растительного. В 100 граммах гороха содержится около 20 граммов белка. Гороховый суп можно сварить как с мясом, так и с овощами, например с картофелем, морковью и капустой.

Гороховый суп – источник минеральных веществ (калия, магния, фосфора, йода и железа) и витаминов В, А, С, Е, РР. Клетчатка, которая содержится в горохе, хорошо очищает кишечник и налаживает работу желудочно-кишечного тракта.

5. Творожная запеканка

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Запеканка сохраняет практически все количество кальция, содержащегося в исходном твороге. При этом она не вызывает проблем с пищеварением, как свежий творог. Запеканка полезна детям во время активного роста зубов и костей, людям преклонного возраста и кормящим матерям. Но ее стоит исключить из рациона людям с непереносимостью лактозы и глютена.

В творожную массу для запекания можно добавить кусочки яблок, изюм, курагу, вишню или другие ягоды. Также ее можно украсить сверху свежими ягодами, медом или сметаной, посыпать орешками.

6. Запеченные яблоки

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В отличие от свежих яблок запеченные лучше усваиваются, поэтому они рекомендованы людям с проблемами в области ЖКТ, а также всем, кто плохо усваивает пищу растительного происхождения с большим количеством клетчатки.

Пектин в составе запеченных яблок улучшает работу пищеварительного тракта и выводит шлаки, что положительно сказывается на всем организме и качестве кожи. Кроме того, пектин благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Яблоки запекают с медом, сухофруктами, творогом или самостоятельно. При всей пользе больше двух запеченных яблок в день съедать не стоит.

7. Винегрет

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Винегрет – всесезонный салат из отварных овощей. Чаще всего он состоит из свеклы, соленых огурцов, картофеля, моркови, гороха, лука, растительного масла, соли и перца. Иногда в него добавляют другие ингредиенты: квашеную капусту, фасоль, селедку или грибы.

Винегрет богат аскорбиновой кислотой, витаминами группы B, бета-каротином, клетчаткой и минеральными веществами (железо, фосфор, магний, йод, кальций, калий).

8. Холодец

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В старину холодец готовили поздней осенью и зимой – с конца ноября, когда начиналась заготовка мяса. Холодец содержит витамины группы В (особенно В12 и В3), железо, магний, калий, натрий, кобальт, лизин, глицин, фосфор и полезный для кожи коллаген.

Холодец из свинины или говядины содержит больше железа и быстрее поднимает уровень гемоглобина, чем холодец из курицы или индейки. При этом стоит помнить о его калорийности: в свином холодце в 100 граммах примерно 350 ккал, в говяжьем – до 220 ккал, курином – 120 ккал, с индейкой – 80 ккал, с рыбой – 50 ккал.

Диетологи рекомендуют ограничиться парой порций холодца в неделю и не рекомендуют его людям с проблемами в области ЖКТ и почек.

9. Кефир

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Кефир – это кисломолочный продукт, который получается в результате брожения молока с использованием специальной закваски. Он содержит витамины группы A, B, C, D, PP, калий, кальций, медь и другие. Кефир нормализует кишечную микрофлору, очищает кровь, стабилизирует кислотный баланс.

10. Кисель

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Этот ягодный напиток на основе крахмала – питательное и калорийное блюдо. За счет крахмала он оказывает обволакивающее действие на слизистую желудка и таким образом обеспечивает защитное действие от желудочного сока, что очень важно для людей, страдающих повышенной кислотностью или гастритом.

Однако увлекаться киселем не стоит, особенно людям с диабетом, поскольку чрезмерное употребление крахмала может вызывать скачки инсулина в крови.

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