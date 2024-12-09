Как жил и работал советский тыл в Великую Отечественную (ФОТО)

Девочки собирают пистолеты-пулеметы в блокадном Ленинграде, 1943 г.Julius Jääskeläinen (CC BY 2.0)
Группа комсомольцев вносит деньги на постройку бронепоезда, Москва, 1941 г.
Производство мин на одном из московских заводов, 1941 г.
Сбор теплых вещей для фронта, 1941 г.
Концерт пианиста Владимира Сафроницкого в концертном зале театра имени Пушкина, блокадный Ленинград, 1941 г.
Пионеры заготавливают дрова, 1942 г
Расчистка железнодорожных путей, 1942 г.
Празднование Нового года в детской больнице блокадного Ленинграда, 1 января 1942 г.
Работницы фабрики «Красный чум» чистят песцовые шкурки, Анадырь, 1942 г.
Начало выпуска минометных мин для 82-мм батальонных минометов для фронта на филиале Ленинградского завода АТИ в городе Асбесте Свердловской области, 1942 г.
Рабочие собирают зенитные орудия для фронта на одном из уральских заводов, 1942 г.
Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле, 1942 г.
Премьера балета Владимира Юровского «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина в городе Куйбышев (Самара), 1942 г.
Шахтер перед спуском в шахту «Подомосковная», восстановленную после освобождения Тульской области, 1943 г.
Уборка урожая картофеля на полях совхоза имени М.И. Калинина Тамбовской области, 1943 г.
Школьницы шьют телогрейки для фронта, 1943 г.
Рабочие уральского завода готовятся к передаче танков в действующую армию, 1943 г.
Артисты Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова читают передовицу газеты «Ленинградская Правда» перед началом оперы «Иван Сусанин», 1944 г.
Дети у вольера с бурым медведем в Московском зоопарке, 1944 г.
Съемки советского исторического фильма «Иван Грозный» режиссера Сергея Эйзенштейна, Алма-Ата, 1944 г.
Строительство метро Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, 1944 г.