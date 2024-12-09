Как жил и работал советский тыл в Великую Отечественную (ФОТО)

Девочки собирают пистолеты-пулеметы в блокадном Ленинграде, 1943 г.

Люди в тылу трудились не жалея сил, чтобы Красная армия ни в чем не нуждалась. При этом они использовали любую свободную минуту, чтобы насладиться привычной жизнью: сходить в театр или на концерт, посетить зоопарк или послушать оперу.

Группа комсомольцев вносит деньги на постройку бронепоезда, Москва, 1941 г.

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Производство мин на одном из московских заводов, 1941 г.

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Сбор теплых вещей для фронта, 1941 г.

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Концерт пианиста Владимира Сафроницкого в концертном зале театра имени Пушкина, блокадный Ленинград, 1941 г.

Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Пионеры заготавливают дрова, 1942 г

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Расчистка железнодорожных путей, 1942 г.

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Празднование Нового года в детской больнице блокадного Ленинграда, 1 января 1942 г.

Сергей Струнников/Sputnik Сергей Струнников/Sputnik

Работницы фабрики «Красный чум» чистят песцовые шкурки, Анадырь, 1942 г.

Дмитрий Дебабов/Sputnik Дмитрий Дебабов/Sputnik

Начало выпуска минометных мин для 82-мм батальонных минометов для фронта на филиале Ленинградского завода АТИ в городе Асбесте Свердловской области, 1942 г.

Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Рабочие собирают зенитные орудия для фронта на одном из уральских заводов, 1942 г.

Александр Бродский/Sputnik Александр Бродский/Sputnik

Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) в Нижнем Тагиле, 1942 г.

Иван Шагин/Sputnik Иван Шагин/Sputnik

Премьера балета Владимира Юровского «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина в городе Куйбышев (Самара), 1942 г.

Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Шахтер перед спуском в шахту «Подомосковная», восстановленную после освобождения Тульской области, 1943 г.

Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Уборка урожая картофеля на полях совхоза имени М.И. Калинина Тамбовской области, 1943 г.

Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Школьницы шьют телогрейки для фронта, 1943 г.

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Рабочие уральского завода готовятся к передаче танков в действующую армию, 1943 г.

Александр Бродский/Sputnik Александр Бродский/Sputnik

Артисты Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова читают передовицу газеты «Ленинградская Правда» перед началом оперы «Иван Сусанин», 1944 г.

Яков Халип/Sputnik Яков Халип/Sputnik

Дети у вольера с бурым медведем в Московском зоопарке, 1944 г.

Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Съемки советского исторического фильма «Иван Грозный» режиссера Сергея Эйзенштейна, Алма-Ата, 1944 г.

Михаил Озерский/Sputnik Михаил Озерский/Sputnik

Строительство метро Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, 1944 г.