Этот советский художник превращал фотографии в объемные арт-объекты

Театральный режиссер по образованию, Куприянов умел создавать фотографии буквально из ничего. Мог остановить свадебную процессию, чтобы уговорить жениха и невесту побежать на камеру, снимая крупным планом.
Использовал не только собственные снимки, но и найденные, создавая из них инсталляции. Засвеченные, разделенные на части, наложенные в несколько слоев друг на друга кадры превращались в объемные фотообъекты.
В начале 1990-х художник создал цикл панно, состоящих из нескольких фотографий. Например, из съемки рабочих одного из московских заводов родилась почти библейская работа “Не отвержи мене от лица Твоего”.
А портретную серию заводских сотрудниц он дополнил текстом из стихотворения Пушкина “Погасло дневное светило…”.
Выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени» проходит в Московском музее современного искусства до 24 ноября.
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