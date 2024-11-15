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Этот советский художник превращал фотографии в объемные арт-объекты

Галереи
Анна Попова

Московский музей современного искусства
Владимир Куприянов экспериментировал с фотографией, превращая отпечатки в арт-объекты и масштабные полотна.

Московский музей современного искусства

Театральный режиссер по образованию, Куприянов умел создавать фотографии буквально из ничего. Мог остановить свадебную процессию, чтобы уговорить жениха и невесту побежать на камеру, снимая крупным  планом. 

Московский музей современного искусства

Использовал не только собственные снимки, но и найденные, создавая из них инсталляции. Засвеченные, разделенные на части, наложенные в несколько слоев друг на друга кадры превращались в объемные фотообъекты. 

Московский музей современного искусства

В начале 1990-х художник создал цикл панно, состоящих из нескольких фотографий. Например, из съемки рабочих одного из московских заводов родилась почти библейская работа “Не отвержи мене от лица Твоего”. 

Московский музей современного искусства

А портретную серию заводских сотрудниц он дополнил текстом из стихотворения Пушкина “Погасло дневное светило…”.

Московский музей современного искусства

Московский музей современного искусства

Московский музей современного искусства

Московский музей современного искусства

Выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени» проходит в Московском музее современного искусства до 24 ноября.

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