10 секс-символов российского спорта (ФОТО)

Эти фигуристки, футболистки и гимнастки не только занимают первые места мировых соревнований, но и отлично выглядят.

1. Юлия Канакина, скелетон

Steffen Prößdorf (CC BY-SA 4.0) Steffen Prößdorf (CC BY-SA 4.0)

Канакина родилась в Красноярске в 1995 году и с детства занимается спортом. Она чемпионка мира среди юниоров 2017 года, а в 2022 году также принимала участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. У Юлии Канакиной десятки тысяч подписчиков в соцсетях, которые следят за ее тренировками и личной жизнью. Недавно она вышла замуж за бобслеиста Михаила Мордасова и родила ребенка.

2. Алина Загитова, фигурное катание

Максим Боговид/Sputnik Максим Боговид/Sputnik

В свои 22 года Алина Загитова уже стала и олимпийской чемпионкой (2018), и чемпионкой мира (2019), и чемпионкой Европы (2018), а также призером многих других соревнований. Сейчас ее можно увидеть и в качестве спортивного журналиста.

3. Полина Кнороз, прыжки с шестом

Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

Уроженка Санкт-Петербурга, Полина Кнороз, 25, сегодня стала одной из самых известных российских легкоатлеток. Она чемпионка России (2023) и победитель игр БРИКС 2024. Там она установила личный рекорд - 4,8 метров в высоту.

4. Ксения Коваленко, футбол

Никита Успенский/TASS Никита Успенский/TASS

Ксения Коваленко (родилась в 1995 году) - полузащитник женской команды ЦСКА и бывшая участница женской сборной России по футболу. В составе командры она дважды становилась Чемпионом России.

5. Ангелина Мельникова, художественная гимнастика

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Мельникова родилась в 2000 году в Воронеже и уже успела стать чемпионкой Олимпийских игр 2020, серебряным призером Олимпийских игр 2016, абсолютной чемпионкой мира в 2021, четырехкратной чемпионкой Европы (2016, 2017, 2018, 2021) и обладательницей других наград. А кроме спорта, Ангелина Мельникова попробовала себя и в кино - в 2024 году сыграла роль советской гимнастки Елены Травниной в российском сериале «Игры».

6. Виктория Синицина, фигурное катание

Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

Виктория Синицина (родилась в 1995 году в Москве) выступает в парных танцах на льду. Изначально она занималась одиночным катанием, но именно в паре стала наиболее успешной. Вместе с Никитой Кацалаповым они завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде 2022, стали чемпионами мира (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2022) и России (2019, 2020).

7. Евгения Медведева, фигурное катание

Рамиль Ситдиков/Sputnik Рамиль Ситдиков/Sputnik

Медведева (родилась в 1999 году) - одна из самых известных российских фигуристок. Она двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2018), двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017). Профессиональную спортивную карьеру она завершила, однако ее можно увидеть в ледовых шоу.

8. Ирина Сидоркова, автомобильные гонки

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Ирина Сидоркова (родилась в 2003 году в Петрозаводске) с детства увлекается автомобилями. Впервые за руль карта она села еще в 6 лет и год спустя уже начала выступать в детских соревнованиях. Сидоркова - бывший пилот женского турнира W Series, победитель заездов чемпионата России по кольцевым автогонкам 2020, участник международных чемпионатов. А еще - одна из ста самых красивых женщин России по версии журнала Maxim (2021).

9. Елизавета Туктамышева, фигурное катание

Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

Одна из самых харизматичных российских фигуристок родилась в 1996 году. За свою спортивную карьеру она успела целых 15 раз принять участие в чемпионатах России, стать чемпионкой мира (2015), чемпионкой Европы (2015), а также стать призером других престижных соревнований. Сейчас она часто выступает в ледовых шоу.

10. Сестры Дина и Арина Аверины, художественная гимнастика

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Сестры-близнецы (родились в 1998 году) выступают за сборную России по художественной гимнастике, а также имеют в копилке множество индивидуальных наград.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене