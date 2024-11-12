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Фотографии Москвы во время Великой Отечественной и сейчас
Галереи
12 НОЯБРЯ 2024
Борис Егоров
Олег Кнорринг, Екатерина Чеснокова/Sputnik
Битва за советскую столицу стала одной из ключевых в ходе войны. Посмотрите, как выглядела Москва в то страшное время и как она выглядит сейчас.
Улица Горького (Тверская)
Александр Устинов/Sputnik
Владимир Астапкович/Sputnik
Большой театр
Наум Грановский/Sputnik
Рамиль Ситдиков/Sputnik
Краснохолмская набережная Москвы-реки
Sputnik
Legion Media
Стадион Автомобилист
Иван Шагин/Sputnik
В. Хоменко/Sputnik
Площадь Охотного Ряда (Улица Охотный ряд)
Анатолий Гаранин/Sputnik
Владимир Астапкович/Sputnik
Театр Красной Армии (Театр Российской Армии)
Олег Кнорринг/Sputnik
Екатерина Чеснокова/Sputnik
Концертный зал имени Чайковского
Анатолий Гаранин/Sputnik
Владимир Астапкович/Sputnik
Тверской путепровод
Анатолий Гаранин/Sputnik
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Манежная площадь
Анатолий Гаранин/Sputnik
Алексей Никольский/Sputnik
Тверской бульвар и памятник Пушкину
Сергей Струнников/МАММ/МДФ
Илья Питалев/Sputnik
Белорусский вокзал
Михаил Трахман/Sputnik
Кирилл Каллиников/Sputnik
Красная площадь
Борис Кудояров/Sputnik
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