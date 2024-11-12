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Фотографии Москвы во время Великой Отечественной и сейчас

Галереи
Борис Егоров

Олег Кнорринг, Екатерина Чеснокова/Sputnik
Битва за советскую столицу стала одной из ключевых в ходе войны. Посмотрите, как выглядела Москва в то страшное время и как она выглядит сейчас.

Улица Горького (Тверская)

Александр Устинов/Sputnik

Владимир Астапкович/Sputnik

Большой театр

Наум Грановский/Sputnik

Рамиль Ситдиков/Sputnik

Краснохолмская набережная Москвы-реки

Sputnik

Legion Media

Стадион Автомобилист

Иван Шагин/Sputnik

В. Хоменко/Sputnik

Площадь Охотного Ряда (Улица Охотный ряд)

Анатолий Гаранин/Sputnik

Владимир Астапкович/Sputnik

Театр Красной Армии (Театр Российской Армии)

Олег Кнорринг/Sputnik

Екатерина Чеснокова/Sputnik

Концертный зал имени Чайковского

Анатолий Гаранин/Sputnik

Владимир Астапкович/Sputnik

Тверской путепровод

Анатолий Гаранин/Sputnik

Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Манежная площадь

Анатолий Гаранин/Sputnik

Алексей Никольский/Sputnik

Тверской бульвар и памятник Пушкину

Сергей Струнников/МАММ/МДФ

Илья Питалев/Sputnik

Белорусский вокзал

Михаил Трахман/Sputnik

Кирилл Каллиников/Sputnik

Красная площадь

Борис Кудояров/Sputnik

Александр Вильф/Sputnik

История
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