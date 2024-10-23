Собаки Советского Союза, которые попали на ФОТО

Девочка с собакой.Рустам Мухаметзянов/russiainphoto.ru
1. «После неудачной охоты», Алтайский край, 1953-1960. Поселок геологов. Сын рабочего Юрка.
2. Ленинградская художественная школа. В классе лепки и скульптуры. 1954.
3. Цирк на стадионе. Дрессировщица с собачками, 1957-1962.
4. На границе, 1961.
5. Актер Юрий Никулин на съемках фильма «Ко мне, Мухтар!», 1964.
6. Собака в чуме, 1965. Из серии «Край земли. Ненцы».
7. Оленевод с собакой у костра, 1965. Из серии «Край земли. Ненцы».
8. В березовой роще, 1965-1975.
9. Мальчик с собакой, 1976. Из серии «Камчатка, Японское море».
10. Геологи около вертолета, Камчатка, 1979.
11. Девочка с собакой, Пензенская область, 1985.
12. Дрессура, 1988 год.
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