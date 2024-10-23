Будь с нами!
Присоединяйся к нашему каналу в Телеграме, чтобы не пропустить эксклюзивный контент.
ПОДПИШИСЬ

Собаки Советского Союза, которые попали на ФОТО

Галереи
Узнай Россию
Девочка с собакой.

Девочка с собакой.

Рустам Мухаметзянов/russiainphoto.ru
Наши верные друзья всегда рядом: и геологам помогают на Крайнем Севере, и пограничникам, и даже могут позировать для юных художников.

1. «После неудачной охоты», Алтайский край, 1953-1960. Поселок геологов. Сын рабочего Юрка.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

2. Ленинградская художественная школа. В классе лепки и скульптуры. 1954.

Семен Фридлянд/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

3. Цирк на стадионе. Дрессировщица с собачками, 1957-1962.

Семен Мишин-Моргенштерн/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

4. На границе, 1961.

Дмитрий Козлов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

5. Актер Юрий Никулин на съемках фильма «Ко мне, Мухтар!», 1964. 

Семен Мишин-Моргенштерн/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

6. Собака в чуме, 1965. Из серии «Край земли. Ненцы».

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

7. Оленевод с собакой у костра, 1965. Из серии «Край земли. Ненцы». 

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

8. В березовой роще, 1965-1975.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

9. Мальчик с собакой, 1976. Из серии «Камчатка, Японское море».

Спартак Ловков/russiainphoto.ru

10. Геологи около вертолета, Камчатка, 1979.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

11. Девочка с собакой, Пензенская область, 1985.

Рустам Мухаметзянов/russiainphoto.ru

12. Дрессура, 1988 год.

Игорь Гневашев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене

История
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен