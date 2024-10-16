Что снимает русский победитель WildLife Photographer of the Year

1. Потягивающаяся рысь на сопке в Лазовском районе Приморского края
2. Другой снимок этой рыси уже приносил победу фотографу – его отметили спецпризом «Снято на фотоловушку» на конкурсе РГО «Самая красивая страна»
3. Игорь Метельский делает фото и видео самых редких обитателей Дальнего Востока. Вот например, дальневосточный леопард по имени Казанова!
4. «Пятнистый странник»: Фото другого дальневосточного леопарда по прозвищу Сахаринка получила приз зрительских симпатий фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».
5. «Осень на Бикине». Такого медведя запечатлела фотоловушка Метельского в национальном парке «Бикин» в Приморском крае
6. «Разноцветье»: харза, или дальневосточная куница в Анучинском районе Приморского края. Редкая особь с частичным амеланизмом (мордочка и хвост должны быть черными)
7. Еще один пугливый обитатель национального парка «Бикин»
8. Попадались в фотоловушку фотографа и редкие птицы
9. «Активное ухаживание»: белая куропатка с полуострова Таймыр
10. «Низкий полёт»: белая куропатка с полуострова Таймыр
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