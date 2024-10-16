Что снимает русский победитель WildLife Photographer of the Year

В номинации «Животное в среде обитания» был отмечен снимок Игоря Метельского с потягивающейся рысью в Приморском крае. Смотрим на нее и другие работы фотографа.

1. Потягивающаяся рысь на сопке в Лазовском районе Приморского края

2. Другой снимок этой рыси уже приносил победу фотографу – его отметили спецпризом «Снято на фотоловушку» на конкурсе РГО «Самая красивая страна»

3. Игорь Метельский делает фото и видео самых редких обитателей Дальнего Востока. Вот например, дальневосточный леопард по имени Казанова!

4. «Пятнистый странник»: Фото другого дальневосточного леопарда по прозвищу Сахаринка получила приз зрительских симпатий фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

5. «Осень на Бикине». Такого медведя запечатлела фотоловушка Метельского в национальном парке «Бикин» в Приморском крае

6. «Разноцветье»: харза, или дальневосточная куница в Анучинском районе Приморского края. Редкая особь с частичным амеланизмом (мордочка и хвост должны быть черными)

7. Еще один пугливый обитатель национального парка «Бикин»

8. Попадались в фотоловушку фотографа и редкие птицы

9. «Активное ухаживание»: белая куропатка с полуострова Таймыр

10. «Низкий полёт»: белая куропатка с полуострова Таймыр

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене