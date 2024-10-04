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Собаки Российской империи, которые попали на ФОТО

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Узнай Россию

Общественное достояние
Дамы с левретками, элегантные мужчины с охотничьими собаками, дети, играющие со щенками. Посмотрим на верных спутников людей, которые жили в России более века назад.

1. Дети последнего императора России Николая II.

Общественное достояние

У каждого из них была своя собака: у Анастасии - Джемми, у Татьяны - Ортипо, у  Алексея - Джой. Про собаку Алексея Николаевича мы писали здесь

2. Мария Ивановна Делла-Вос, 1870-е.

Шерер, Набгольц и Кº/Архив Сергея Малкина/russiainphoto.ru

Мария Ивановна - супруга ученого Виктора Делла-Воса, одного из крупнейших специалистов России того времени в области механики и технических наук. 

3. Портрет Н. В. Попова с собакой, 1887.

Л. Энгель. Фотография и живопись/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

4. Две собаки, 1905-1915.

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Кажется, это самые модные собаки Российской империи! Они одеты по моде начала XX века, как и полагается - с головными уборами.  

5. Лев Толстой с родными и друзьями, 1887.

Государственный музей Л. Н. Толстого/russiainphoto.ru

Это фото сделано в доме Льва Толстого в Ясной Поляне. Он часто читал вслух произведения любимых авторов. 

6. Антон Чехов в группе серпуховских земских деятелей,  1893-1894.

Семейный архив Лары Симоновой/russiainphoto.ru

Другой известный русский писатель Антон Чехов из всех пород предпочитал такс. На этом фото он со своей собакой. 

7. Коля Козаков и собака Джипси, 1910.

Петр Веденисов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

8. Собаки водовозы. Церковь Спаса Преображения, 1881-1889.

Архив Евгения Викторовича Ахматова/russiainphoto.ru

Собаки, само собой, выполняли не только роль компаньонов, но и помогали в работе. На севере можно было увидеть ездовых собак, которые возили грузы или людей. Это фото сделано в Охотске, одном из старейших русских поселений на Дальнем Востоке. 

9. Охотник, 1900-е.

В. Солдатов/Союз фотохудожников России/russiainphoto.ru

Вот как подписал это фото автор: «Гольдский охотник в полном зимнем вооружении и с лыжами. Правда, есть в нем что-то рыцарское?». Гольдами в Российской империи называли нанайцев, жителей Амура.  

10. Девочка с собакой, 1890-1909.

Иван Авдонин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

11. Наталия Живаго с собаками, 1898-1899.

Александр Живаго/ГМИИ им. А. С. Пушкина/russiainphoto.ru

Фото своей дочери сделал русский врач и фотограф Александр Живаго (он не был прототипом «Доктора Живаго», просто однофамилец). Он много путешествовал, фотографируя моменты из жизни людей. Свои фотоработы он завещал Пушкинскому музею в Москве. 

12. Егеря с собаками, 1899.

Александр Живаго/ГМИИ им. А. С. Пушкина/russiainphoto.ru

Вот, например, еще одна его зарисовка: это собаки по кличке «Стоп» и «Рональд», которые позируют вместе с егерями.

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