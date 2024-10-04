Собаки Российской империи, которые попали на ФОТО

Дамы с левретками, элегантные мужчины с охотничьими собаками, дети, играющие со щенками. Посмотрим на верных спутников людей, которые жили в России более века назад.

1. Дети последнего императора России Николая II.

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У каждого из них была своя собака: у Анастасии - Джемми, у Татьяны - Ортипо, у Алексея - Джой. Про собаку Алексея Николаевича мы писали здесь.

2. Мария Ивановна Делла-Вос, 1870-е.

Мария Ивановна - супруга ученого Виктора Делла-Воса, одного из крупнейших специалистов России того времени в области механики и технических наук.

3. Портрет Н. В. Попова с собакой, 1887.

4. Две собаки, 1905-1915.

Кажется, это самые модные собаки Российской империи! Они одеты по моде начала XX века, как и полагается - с головными уборами.

5. Лев Толстой с родными и друзьями, 1887.

Это фото сделано в доме Льва Толстого в Ясной Поляне. Он часто читал вслух произведения любимых авторов.

6. Антон Чехов в группе серпуховских земских деятелей, 1893-1894.

Другой известный русский писатель Антон Чехов из всех пород предпочитал такс. На этом фото он со своей собакой.

7. Коля Козаков и собака Джипси, 1910.

8. Собаки водовозы. Церковь Спаса Преображения, 1881-1889.

Собаки, само собой, выполняли не только роль компаньонов, но и помогали в работе. На севере можно было увидеть ездовых собак, которые возили грузы или людей. Это фото сделано в Охотске, одном из старейших русских поселений на Дальнем Востоке.

9. Охотник, 1900-е.

Вот как подписал это фото автор: «Гольдский охотник в полном зимнем вооружении и с лыжами. Правда, есть в нем что-то рыцарское?». Гольдами в Российской империи называли нанайцев, жителей Амура.

10. Девочка с собакой, 1890-1909.

11. Наталия Живаго с собаками, 1898-1899.

Фото своей дочери сделал русский врач и фотограф Александр Живаго (он не был прототипом «Доктора Живаго», просто однофамилец). Он много путешествовал, фотографируя моменты из жизни людей. Свои фотоработы он завещал Пушкинскому музею в Москве.

12. Егеря с собаками, 1899.

Вот, например, еще одна его зарисовка: это собаки по кличке «Стоп» и «Рональд», которые позируют вместе с егерями.

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