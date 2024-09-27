Коты СОВЕТСКОГО СОЮЗА, которые попали на ФОТО

Котиков фотографировали во все времена, не жалея на них пленки!

Мы уже писали про дореволюционные фотографии котов и кошек, а вот как их снимали в советские годы.

1. Поэт Владимир Маяковский, 1926-1927

Советский поэт любил животных, и до нас дошли и другие его снимки с кошками. На этой фотографии Маяковский позирует в окружении своих друзей после возвращения из США. Однако от камеры его отвлек котенок на руках. И кажется, что он ничуть не сожалеет.

2. «Внимание, снимаю!», 1958

3. «Первый день новоселья», 1958

По русской традиции, первым в новый дом должна войти кошка, чтобы проверить, нет ли там злых сил. На этой фотографии с квартирой все в порядке. Кошка сидит, где хочет и контролирует мытье посуды.

4. «Гусев убирает квартиру», 1958

Советские кошки прекрасно понимали, что если не проследить за своим человеком, то он не наведет порядок в доме. Так что даже котята серьезно относились к своей территории.

5. Кот на дереве, Сахалин, 1960-е

6. Новоселье, 1970-е

7. Кот-прима, 1975-1979

А если бы в советские годы существовали социальные сети, то этот кот наверняка завел бы там свой блог. Впрочем, у него и без того много поклонников.

8. «Жизнь без интернета», Хабаровский край, 1981

Читал, читал и уснул. Мы тебя так понимаем!

9. Зашивание колготок, 1983

10. Дети и их питомцы, 1984

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