Крым на картинах русских художников

Живописные виды Ялты, Гурзуфа и Бахчисарая можно увидеть практически у каждого известного художника России. И все они видели берега и природу Крыма по-своему.

1. Иван Айвазовский, «Ночь в Гурзуфе» (1891)

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Один из самых известных в мире маринистов родился в Феодосии и провел там большую часть жизни. Крыму он посвятил огромное количество своих работ, и море на его картинах всегда выглядит реалистичным.

2. Иван Айвазовский. Вечер в Крыму. Ялта. 1848

Феодосийская картинная галерея им. И.К.Айвазовского Феодосийская картинная галерея им. И.К.Айвазовского

Хотя Айвазовский больше известен по своим батальным сюжетам, у него есть и романтические пейзажи. Особая любовь у него была к Ялте: колорит этого южного города очаровал художника.

3. Василий Суриков. Пейзаж с Форосской церковью Воскресения Христова. 1908 г.

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

Суриков видел Крым в ярких радостных цветах. Впервые он побывал здесь в 1907 году и затем объездил все побережье. На его картинах можно увидеть многочисленные горные тропинки, залитые солнцем, и голубое море.

4. Василий Суриков. Скалы в Симеизе. 1907-1915 г.

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

Крымская серия Сурикова включает около 40 работ. Там лишь несколько портретов и зарисовок из жизни, а все остальное – пейзажи. Самые известные работы из этой серии – «Пейзаж с Форосской церковью» и «Скалы Симеиза».

5. Архип Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1890-е

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Куинджи мечтал учиться у Айвазовского, и впервые посетил Крым еще подростком, когда ему было всего 14. Тогда Айвазовский ему посоветовал учиться в Петербурге, сказав, что не может его лично обучать. Однако крымская природа Куинджи так понравилась, что он, будучи уже состоявшимся художником, купил здесь имение и часто приезжал со своими учениками.

6. Архип Куинджи. Море. Крым. 1890

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У Куинджи посвящено Крыму несколько десятков этюдов – как горной части полуострова, так и видов берегов. Особенное внимание он уделял свету: на картинах можно увидеть и сияние луны, и сумерки, и уходящее в закат солнце.

7. Иосиф Крачковский. Крымский пейзаж, 1912

Томский областной художественный музей Томский областной художественный музей

Художник Крачковский учился в Академии художеств у признанного пейзажиста Михаила Клодта и так преуспел в своем мастерстве, что его отправили за государственный счет продолжить обучение в Европе. Он состоял в Обществе художников Куинджи, которое поддерживало талантливых живописцев.

На полуострове он был в конце 1890-х, посетив Ливадию и Массандру. Пейзажи этих мест украшали стены царского Ливадийского дворца.

Крачковский написал несколько тысяч полотен, однако самыми известными его работами стали именно весенние пейзажи Крыма.

8. Иван Шишкин. Из окрестностей Гурзуфа, 1879

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Имя Шишкина обычно ассоциируется с пейзажами леса, однако у него есть и несколько этюдов, посвященных Крыму. Здесь он был в 1879 году вместе с семьей и коллегами. Они провели тут лето, посетили морские курорты и поднялись на Ай-Петри.

9. Константин Коровин. Балкон в Крыму. 1910

Ульяновский областной художественный музей Ульяновский областной художественный музей

А вот Константин Коровин, побывав в Крыму однажды в 1904 году, так влюбился в эти места, что построил себе дачу в Гурзуфе. Здесь он писал и пейзажи, и бытовые сцены, и портреты.

10. Александр Куприн. Бахчисарай. Сумерки, 1928.

Белгородский государственный художественный музей Белгородский государственный художественный музей

В Крым советский художник Александр Куприн уехал в 1920-х по совету врачей. Он жил на даче с видом на Ялту и гору Ай-Петри, рисовал как пейзажи, так и людей, которые появлялись на улицах.