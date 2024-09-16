Как изображения Сталина исчезли из московского метро (ФОТО)

Десталинизация коснулась даже столичной подземки. Портреты вождя один за другим убирали из декора станций. Что появилось на их месте?

Белорусская

Станцию Белорусскую кольцевой линии торжественно открыли в1952 году.

Центр зала украшали 12 мозаичных панно, на которых была изображена жизнь белорусского народа. На одном из них – «Вышивальщицах» – девушки ткали ковер с портретом Сталина.

Общественное достояние; imageBROKER.com/Global Look Press Общественное достояние; imageBROKER.com/Global Look Press

В середине 1960-х мозаику переложили: вместо профиля Сталина на ковре появился орден Трудового Красного Знамени.

Новослободская

Также открытая в 1952 году станция «Новослободская» была декорирована в том числе мозаичным панно с надписью «Мир во всем мире». Над матерью с ребенком художник Павел Корин изобразил медальон с портретом Сталина.

ГНИМА им. А.В.Щусева; Александр Щербак/TASS ГНИМА им. А.В.Щусева; Александр Щербак/TASS

Но при Хрущеве его попросили исправить панно – теперь на месте Сталина изображены голуби и надпись «мир».

Комсомольская

Станция метро «Комсомольская» оформлена особенно роскошно – ведь это «ворота» в Москву сразу с трех крупных вокзалов. Потолок здесь оформлен мозаиками со сценами из русской истории по эскизам уже упоминавшегося Павла Корина.

Изначально одно из панно изображало Сталина, принимающего присягу у солдата. После разоблачения культа личности вождя, художника попросили переделать эскиз, и он предложил изобразить Ленина, выступающего перед красноармейцами.

Киевская

Станцию «Киевская» открыли в 1954 году. Она посвящена 300-летию воссоединения России и Украины. Подобно тому, как при Сталине с фотографий вытравливали изображения врагов народа, самого вождя «вытравили» с мозаики.

Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер; Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер; Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На другой мозаике Сталина стоял по центру. Переделать было сложно, поэтому ее заменили на новый сюжет целиком.

Бауманская

Станцию, посвященную героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны, открыли в 1944 году. Через год на стене выложили мозаику с красным знаменем с профилями Сталина и Ленина.

Общественное достояние; Shustovr (CC BY-SA 4.0) Общественное достояние; Shustovr (CC BY-SA 4.0)

В 1963 году профиль Сталина убрали, а Ленин стал смотреть в другую сторону.

Добрынинская

У эскалаторов на станции «Добрынинская» расположены три масштабных мозаичных панно.

Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Около центрального панно с изображением Ленина стояла статуя Сталина на трибуне. В 1960-х ее демонтировали.

Леонид Великжанин/TASS Леонид Великжанин/TASS

На правом панно изображена демонстрация со знаменами. И во время открытия станции в 1950 году на транспаранте был портрет Сталина. Но после первого полета человека в космос в 1961 году изображение вождя заменили на Юрия Гагарина.

Общественное достояние Общественное достояние

Внутри станции портрет Сталина также заменили на космическую тематику, как и барельеф, вместо которого теперь красуется «Утро космической эры».

Леонид Великжанин, Николай Галкин/TASS Леонид Великжанин, Николай Галкин/TASS

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