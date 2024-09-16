Как изображения Сталина исчезли из московского метро (ФОТО)

Станцию Белорусскую кольцевой линии торжественно открыли в1952 году.
Центр зала украшали 12 мозаичных панно, на которых была изображена жизнь белорусского народа. На одном из них – «Вышивальщицах» – девушки ткали ковер с портретом Сталина.
В середине 1960-х мозаику переложили: вместо профиля Сталина на ковре появился орден Трудового Красного Знамени.
Также открытая в 1952 году станция «Новослободская» была декорирована в том числе мозаичным панно с надписью «Мир во всем мире». Над матерью с ребенком художник Павел Корин изобразил медальон с портретом Сталина.
Но при Хрущеве его попросили исправить панно – теперь на месте Сталина изображены голуби и надпись «мир».
Станция метро «Комсомольская» оформлена особенно роскошно – ведь это «ворота» в Москву сразу с трех крупных вокзалов. Потолок здесь оформлен мозаиками со сценами из русской истории по эскизам уже упоминавшегося Павла Корина.
Изначально одно из панно изображало Сталина, принимающего присягу у солдата. После разоблачения культа личности вождя, художника попросили переделать эскиз, и он предложил изобразить Ленина, выступающего перед красноармейцами.
Станцию «Киевская» открыли в 1954 году. Она посвящена 300-летию воссоединения России и Украины. Подобно тому, как при Сталине с фотографий вытравливали изображения врагов народа, самого вождя «вытравили» с мозаики.
На другой мозаике Сталина стоял по центру. Переделать было сложно, поэтому ее заменили на новый сюжет целиком.
Станцию, посвященную героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны, открыли в 1944 году. Через год на стене выложили мозаику с красным знаменем с профилями Сталина и Ленина.
В 1963 году профиль Сталина убрали, а Ленин стал смотреть в другую сторону.
У эскалаторов на станции «Добрынинская» расположены три масштабных мозаичных панно.
Около центрального панно с изображением Ленина стояла статуя Сталина на трибуне. В 1960-х ее демонтировали.
На правом панно изображена демонстрация со знаменами. И во время открытия станции в 1950 году на транспаранте был портрет Сталина. Но после первого полета человека в космос в 1961 году изображение вождя заменили на Юрия Гагарина.
Внутри станции портрет Сталина также заменили на космическую тематику, как и барельеф, вместо которого теперь красуется «Утро космической эры».
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