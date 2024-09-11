Остров Валаам на КАРТИНАХ русских художников

Этот остров в Карелии вдохновляет живописцев разных эпох и стилей. Каким увидели его Шишкин, Куинджи и Рерих?

Первые живописные изображения Валаама появились в середине XIX века, когда открылось пароходное сообщение между островом и «большой землей». С тех пор художники очень полюбили эти места.

1. Самую первую картину Валаама написал художник Антон Иванов, который буквально «открыл» это направление для других.

Антон Иванов. Остров Валаам при закате солнца, 1843.

Государственная Третьяковская галерея Государственная Третьяковская галерея

2. Иван Давыдов. Вид на Валааме, 1853.

3. Михаил Клодт. Вид на острове Валааме, 1857.

Томский областной художественный музей Томский областной художественный музей

4. Сюда не раз приезжал один из самых известных российских живописцев Иван Шишкин, который писал местные леса и каменные глыбы, поросшие мхом. Был он здесь не один, а вместе со своими друзьями, художниками Александром Гине и Павлом Джогиным.

Иван Шишкин. Вид на острове Валааме (Местность Кукко), 1859.

Государственный Русский музей Государственный Русский музей

5. Александр Гине. Буря на Валааме, середина XIX века

6. Павел Джогин. На Валааме, 1865.

Государственная Третьяковская галерея Государственная Третьяковская галерея

7. Архип Куинджи побывал в этих краях в начале 1870-х. Как потом говорил художник Илья Репин, именно после посещения Валаама началась «оригинальная творческая деятельность» Куинджи. Эта картина стала его первой работой, которую купил коллекционер Павел Третьяков . Сегодня ее можно увидеть в Третьяковской галерее.

Архип Куинджи. На острове Валааме, 1873.

Государственная Третьяковская галерея Государственная Третьяковская галерея

8. Семья Рерихов была на острове несколько раз. На этой картине Николай Рерих изобразил остров и лодку с двумя старцами, основателями Валаамского монастыря.

Николая Рерих. Святой остров. 1917.

Государственный Русский музей Государственный Русский музей

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