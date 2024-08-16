Почему немцы называли этот советский танк «неистребимой саранчой»

Летом 1941 года Красная армия понесла колоссальные потери в бронетехнике. Советские заводы взялись за массовый выпуск хорошо показавших себя в боевых действиях средних танков Т-34. Однако пока их производство еще не раскрутилось на полную, требовалось хоть чем-то оснастить войска.
Тогда основным средством поддержки пехоты на поле боя решили сделать легкий танк Т-60. Конструкторам понадобилось всего лишь чуть больше недели, чтобы разработать его на базе плавающего танка Т-40.
Вооружение Т-60 было весьма скромным: 20-мм пушка, созданная на базе авиационной пушки ШВАК-20, и спаренный с ней 7,62-мм танковый пулемет ДТ. Толщина брони составляла всего 10-35 мм. При этом танк можно было производить быстро и в больших количествах.
Танки на улицах города Волоколамска.Павел Трошкин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Для борьбы против немецких танков Т-60 не годились. Но против живой силы врага «малютки» действовали превосходно и не раз своим автоматическим огнем наносили громадный урон фашистской пехоте», — писал маршал бронетанковых войск Михаил Катуков.
Колонна советских танков Т-60 вступает в освобожденный Юхнов.Владимир Гребнев/Sputnik
В открытом бою против средних танков вермахта советские Т-60 не имели никаких шансов. Однако они неплохо действовали как средство поддержки тяжелых танков КВ на поле боя. Т-60 отсекали от них пехоту и легкобронированную технику противника.
Советские десантники на легком танке Т-60 во время наступления на Брянском фронте.Александр Грибовский/ТАСС
Свое боевое крещение Т-60 получили в сентябре 1941 года в Полтавской области, а 7 ноября того же года они приняли участие в параде в честь 24-й годовщины Октябрьской революции на Красной площади, после которого сразу уходили на фронт. Легкие танки неплохо показали себя в ходе начавшегося 5 декабря контрнаступления под Москвой.
Танки Т-60 проходят по Красной площади во время военного парада 7 ноября 1941 года.Анатолий Гаранин/Sputnik
Т-60 вынесли на себе всю тяжесть боев 1942 года. Они сражались под Харьковом, в Крыму и на Северном Кавказе. Немцы прозвали их «неистребимой саранчой» — танки шли в атаку в первых рядах, быстро уничтожались, но на их месте тут же появлялись новые.
В феврале 1943 года производство Т-60 прекратилось, и на поле боя их заменили более мощные Т-70. «Малютки» стали использовать для разведки, связи, охраны и буксировки артиллерийских орудий.
Последним ярким эпизодом с их участием стал прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. Они сделали тогда то, что было не под силу их более тяжелым собратьям (вес Т-60 — 6 т, Т-34 — 27 т) — без дополнительной подготовки форсировали Неву по льду, ворвались на крутой обледенелый берег и захватили вражеский плацдарм.