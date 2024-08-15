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Вся история русского искусства на четырех картинах

Галереи
Александра Гузева
У этого художественного дуэта есть четыре картины, посвященные временам года. Что интересно – они состоят из фрагментов русской живописи разных веков. Давайте разгадаем все!

В 2009 году к 160-летию Третьяковской галереи Александр Виноградов и Владимир Дубосарский выполнили масштабные полиптихи на тему шедевров русской живописи. 

1. «Весна» 

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Эта картина посвящена теме женщины и красоте женского тела.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
  • Слева в виде подложки выступает картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели!».
  • Далее мы видим «Весну» Аркадия Пластова, на которой обнаженная советская девушка одевает ребенка после бани.
  • Правее расположились знаменитая «Девушка с ядром» Александра Самохвалова.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

  • Еще правее «Русская Венера» Бориса Кустодиева с веником.
  • Далее мы видим обнаженную «Вирсавию» Карла Брюллова
  • Две фигуры ню из «После бани» Самохвалова.
  • Чуть позади девушка с картины Николая Чернышева «Заплетает косу».
  • На фоне березок пионерка в майке с картины «Утро» Татьяны Яблонской.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Две обнаженные девушки справа сошли с полотен Александра Дейнеки – «Купающиеся девушки» и «Игра в мяч».

2. «Лето» 

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

В этом полотне художники пофантазировали на тему душевной гармонии, отдыха и мечтаний и размышлений.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
  • Слева едет «Колхозница на велосипеде» Александра Дейнеки.
  • Сверху летят влюбленные с картины «Над городом» Марка Шагала.
  • «Всадница» Карла Брюллова едет на черном коне
  • А слева от нее купается красный конь Кузьмы Петрова-Водкина.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
  • Двое задумчивых мужчин - это Павел Флоренский и Сергей Булгаковним с картины «Философы» Михаила Нестерова.
  • Справа от них «Девушка с красным древком» Казимира Малевича.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
  • Чуть вдалеке – сюжет «Сенокоса» Аркадия Пластова.
  • на переднем плане фрагмент «Ужина трактористов» Аркадия Пластова.
  • Правее портрет Льва Толстого кисти Ильи Репина
  • Около писателя склонила голову Васнецовская «Аленушка».
  • «Девушка в футболке» Александра Самохвалова стоит у стола
  • За ней спрятался Модест Мусоргский в исполнении того же Репина.

3. «Осень»

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Осенний полиптих показывает множество известных личностей из истории и узнаваемых персонажей русской живописи. 

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

За одним столом сидят:

  • Пушкин кисти Кипренского,
  • Петр I работы Николая Ге (царевич Алексей, которого он допрашивает на оригинальном полотне, остался за кадром).
  • Маршал Жуков Павла Корина.

За ними:

  • сюжет из «Неравного брака» Василия Пукирева,
  • невеста из «Сватовства майора» Павла Федотова

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Также за столом сидят:

  • «Девочка с персиками» Валентина Серова,
  • Достоевский Василия Перова,
  • Всесоюзный староста Михаил Калинин, вырезанный с массивного полотна Василия Ефанова «Незабываемое (Незабываемая встреча)»
  • «Ленин в Смольном» Исаака Бродского. 

За ними мы видим:

  • задумчивого Павла Третьякова в исполнении Ильи Репина,
  • Строителей Братска» Виктора Попкова,
  • Всеволода Мейерхольда кисти Петра Вильямса.
  • С ружьем стоит «Колхозный сторож» Сергея Герасимова.
  • Справа от него улыбается «Сашка-тракторист» Константина Максимова.

Прямо по середине картины в красном сарафане на нас смотрит «Аниська» Давида Штеренберга.

А очень далеко на заднем плане едет «Колхозница на велосипеде» Александра Дейнеки. 

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

В правой части картины мы видим:

  • «Охотников на привале» Перова,
  • Иван Грозный убивает своего сына согласно фантазии Репина.
  • В отдалении за этим наблюдает прекрасная Мария Ермолова, написанная Валентином Серовым.

4. «Зима» 

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

В картине, посвященной самому холодному времени года, объединились герои русской истории и фольклора и другие персонажи русской живописи.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

В левой части полиптиха мы видим:

  • тройку Кустодиева, мчащуюся на «Масленицу»,
  • Айдан на игрушечном коне, нарисованную папой – Таиром Салаховым,
  • грустного мальчика и его собаку с картины «Опять двойка» Фёдора Решетникова,
  • а также «Иван-царевича на Сером Волке» Виктора Васнецова.
  • Чуть крупнее фигуры  Максима Горького и Александра Невского работы Павла Корина
  • «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля. 

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Посередине расположился художник за мольбертом с картины Виктора Попкова «Мой день. Встреча». 

Рядом мы угадываем «Богатырей» Виктора Васнецова.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

В правой части картины зашифрованы:

  • «Большевик» Бориса Кустодиева с красным знаменем.
  • Мальчишка в зипуне и старик с двоеперстием с картины «Боярыня Морозова» Василия Сурикова.
  • За всем этим наблюдают Сталин и Ворошилов с полотна Александра Герасимова.
  • Из-за их плечей выглядывает «Неизвестная» Крамского.

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