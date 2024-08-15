Вся история русского искусства на четырех картинах

У этого художественного дуэта есть четыре картины, посвященные временам года. Что интересно – они состоят из фрагментов русской живописи разных веков. Давайте разгадаем все!
В 2009 году к 160-летию Третьяковской галереи Александр Виноградов и Владимир Дубосарский выполнили масштабные полиптихи на тему шедевров русской живописи.
1. «Весна»
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
Эта картина посвящена теме женщины и красоте женского тела.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
- Слева в виде подложки выступает картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели!».
- Далее мы видим «Весну» Аркадия Пластова, на которой обнаженная советская девушка одевает ребенка после бани.
- Правее расположились знаменитая «Девушка с ядром» Александра Самохвалова.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
- Еще правее «Русская Венера» Бориса Кустодиева с веником.
- Далее мы видим обнаженную «Вирсавию» Карла Брюллова
- Две фигуры ню из «После бани» Самохвалова.
- Чуть позади девушка с картины Николая Чернышева «Заплетает косу».
- На фоне березок пионерка в майке с картины «Утро» Татьяны Яблонской.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
Две обнаженные девушки справа сошли с полотен Александра Дейнеки – «Купающиеся девушки» и «Игра в мяч».
2. «Лето»
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
В этом полотне художники пофантазировали на тему душевной гармонии, отдыха и мечтаний и размышлений.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
- Слева едет «Колхозница на велосипеде» Александра Дейнеки.
- Сверху летят влюбленные с картины «Над городом» Марка Шагала.
- «Всадница» Карла Брюллова едет на черном коне
- А слева от нее купается красный конь Кузьмы Петрова-Водкина.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
- Двое задумчивых мужчин - это Павел Флоренский и Сергей Булгаковним с картины «Философы» Михаила Нестерова.
- Справа от них «Девушка с красным древком» Казимира Малевича.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
- Чуть вдалеке – сюжет «Сенокоса» Аркадия Пластова.
- на переднем плане фрагмент «Ужина трактористов» Аркадия Пластова.
- Правее портрет Льва Толстого кисти Ильи Репина
- Около писателя склонила голову Васнецовская «Аленушка».
- «Девушка в футболке» Александра Самохвалова стоит у стола
- За ней спрятался Модест Мусоргский в исполнении того же Репина.
3. «Осень»
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
Осенний полиптих показывает множество известных личностей из истории и узнаваемых персонажей русской живописи.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
За одним столом сидят:
- Пушкин кисти Кипренского,
- Петр I работы Николая Ге (царевич Алексей, которого он допрашивает на оригинальном полотне, остался за кадром).
- Маршал Жуков Павла Корина.
За ними:
- сюжет из «Неравного брака» Василия Пукирева,
- невеста из «Сватовства майора» Павла Федотова
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
Также за столом сидят:
- «Девочка с персиками» Валентина Серова,
- Достоевский Василия Перова,
- Всесоюзный староста Михаил Калинин, вырезанный с массивного полотна Василия Ефанова «Незабываемое (Незабываемая встреча)»
- «Ленин в Смольном» Исаака Бродского.
За ними мы видим:
- задумчивого Павла Третьякова в исполнении Ильи Репина,
- Строителей Братска» Виктора Попкова,
- Всеволода Мейерхольда кисти Петра Вильямса.
- С ружьем стоит «Колхозный сторож» Сергея Герасимова.
- Справа от него улыбается «Сашка-тракторист» Константина Максимова.
Прямо по середине картины в красном сарафане на нас смотрит «Аниська» Давида Штеренберга.
А очень далеко на заднем плане едет «Колхозница на велосипеде» Александра Дейнеки.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
В правой части картины мы видим:
- «Охотников на привале» Перова,
- Иван Грозный убивает своего сына согласно фантазии Репина.
- В отдалении за этим наблюдает прекрасная Мария Ермолова, написанная Валентином Серовым.
4. «Зима»
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
В картине, посвященной самому холодному времени года, объединились герои русской истории и фольклора и другие персонажи русской живописи.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
В левой части полиптиха мы видим:
- тройку Кустодиева, мчащуюся на «Масленицу»,
- Айдан на игрушечном коне, нарисованную папой – Таиром Салаховым,
- грустного мальчика и его собаку с картины «Опять двойка» Фёдора Решетникова,
- а также «Иван-царевича на Сером Волке» Виктора Васнецова.
- Чуть крупнее фигуры Максима Горького и Александра Невского работы Павла Корина
- «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
Посередине расположился художник за мольбертом с картины Виктора Попкова «Мой день. Встреча».
Рядом мы угадываем «Богатырей» Виктора Васнецова.
А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея
В правой части картины зашифрованы:
- «Большевик» Бориса Кустодиева с красным знаменем.
- Мальчишка в зипуне и старик с двоеперстием с картины «Боярыня Морозова» Василия Сурикова.
- За всем этим наблюдают Сталин и Ворошилов с полотна Александра Герасимова.
- Из-за их плечей выглядывает «Неизвестная» Крамского.
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