Вся история русского искусства на четырех картинах

У этого художественного дуэта есть четыре картины, посвященные временам года. Что интересно – они состоят из фрагментов русской живописи разных веков. Давайте разгадаем все!

В 2009 году к 160-летию Третьяковской галереи Александр Виноградов и Владимир Дубосарский выполнили масштабные полиптихи на тему шедевров русской живописи.

1. «Весна»

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Эта картина посвящена теме женщины и красоте женского тела.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Слева в виде подложки выступает картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели!».

Далее мы видим «Весну» Аркадия Пластова, на которой обнаженная советская девушка одевает ребенка после бани.

Правее расположились знаменитая «Девушка с ядром» Александра Самохвалова.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Еще правее «Русская Венера» Бориса Кустодиева с веником.

Далее мы видим обнаженную «Вирсавию» Карла Брюллова

Две фигуры ню из «После бани» Самохвалова.

Чуть позади девушка с картины Николая Чернышева «Заплетает косу».

На фоне березок пионерка в майке с картины «Утро» Татьяны Яблонской.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Две обнаженные девушки справа сошли с полотен Александра Дейнеки – «Купающиеся девушки» и «Игра в мяч».

2. «Лето»

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

В этом полотне художники пофантазировали на тему душевной гармонии, отдыха и мечтаний и размышлений.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Слева едет «Колхозница на велосипеде» Александра Дейнеки.

Сверху летят влюбленные с картины «Над городом» Марка Шагала.

«Всадница» Карла Брюллова едет на черном коне

А слева от нее купается красный конь Кузьмы Петрова-Водкина.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Двое задумчивых мужчин - это Павел Флоренский и Сергей Булгаковним с картины «Философы» Михаила Нестерова.

Справа от них «Девушка с красным древком» Казимира Малевича.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Чуть вдалеке – сюжет «Сенокоса» Аркадия Пластова.

на переднем плане фрагмент «Ужина трактористов» Аркадия Пластова.

Правее портрет Льва Толстого кисти Ильи Репина

Около писателя склонила голову Васнецовская «Аленушка».

«Девушка в футболке» Александра Самохвалова стоит у стола

За ней спрятался Модест Мусоргский в исполнении того же Репина.

3. «Осень»

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Осенний полиптих показывает множество известных личностей из истории и узнаваемых персонажей русской живописи.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

За одним столом сидят:

Пушкин кисти Кипренского,

Петр I работы Николая Ге (царевич Алексей, которого он допрашивает на оригинальном полотне, остался за кадром).

Маршал Жуков Павла Корина.

За ними:

сюжет из «Неравного брака» Василия Пукирева,

невеста из «Сватовства майора» Павла Федотова

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Также за столом сидят:

«Девочка с персиками» Валентина Серова,

Достоевский Василия Перова,

Всесоюзный староста Михаил Калинин, вырезанный с массивного полотна Василия Ефанова «Незабываемое (Незабываемая встреча)»

«Ленин в Смольном» Исаака Бродского.

За ними мы видим:

задумчивого Павла Третьякова в исполнении Ильи Репина,

Строителей Братска» Виктора Попкова,

Всеволода Мейерхольда кисти Петра Вильямса.

С ружьем стоит «Колхозный сторож» Сергея Герасимова.

Справа от него улыбается «Сашка-тракторист» Константина Максимова.

Прямо по середине картины в красном сарафане на нас смотрит «Аниська» Давида Штеренберга.

А очень далеко на заднем плане едет «Колхозница на велосипеде» Александра Дейнеки.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

В правой части картины мы видим:

«Охотников на привале» Перова,

Иван Грозный убивает своего сына согласно фантазии Репина.

В отдалении за этим наблюдает прекрасная Мария Ермолова, написанная Валентином Серовым.

4. «Зима»

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

В картине, посвященной самому холодному времени года, объединились герои русской истории и фольклора и другие персонажи русской живописи.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

В левой части полиптиха мы видим:

тройку Кустодиева, мчащуюся на «Масленицу»,

Айдан на игрушечном коне, нарисованную папой – Таиром Салаховым,

грустного мальчика и его собаку с картины «Опять двойка» Фёдора Решетникова,

а также «Иван-царевича на Сером Волке» Виктора Васнецова.

Чуть крупнее фигуры Максима Горького и Александра Невского работы Павла Корина

«Царевна-лебедь» Михаила Врубеля.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

Посередине расположился художник за мольбертом с картины Виктора Попкова «Мой день. Встреча».

Рядом мы угадываем «Богатырей» Виктора Васнецова.

А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея А.Виноградов, В.Дубосарский/Третьяковская галерея

В правой части картины зашифрованы:

«Большевик» Бориса Кустодиева с красным знаменем.

Мальчишка в зипуне и старик с двоеперстием с картины «Боярыня Морозова» Василия Сурикова.

За всем этим наблюдают Сталин и Ворошилов с полотна Александра Герасимова.

Из-за их плечей выглядывает «Неизвестная» Крамского.

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