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Как в СССР боролись с курением (ПЛАКАТЫ)

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Борис Егоров

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Как и во всем мире, в Советском Союзе рекламу сигарет постепенно сменила активная пропагандистская кампания по борьбе с этой вредной привычкой.

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