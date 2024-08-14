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Как в СССР боролись с курением (ПЛАКАТЫ)
Галереи
14 АВГУСТА 2024
Борис Егоров
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Как и во всем мире, в Советском Союзе рекламу сигарет постепенно сменила активная пропагандистская кампания по борьбе с этой вредной привычкой.
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