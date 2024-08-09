Какое «царское» оружие использовала Красная армия в Великой Отечественной войне?

Бригадный комиссар Владимир Веселов (справа) знакомит бойцов с устройством пулемета «Максим», Крымский фронт.Анатолий Гаранин/Sputnik
Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев объясняет новичкам предстоящую задачу в Сталинграде.Министерство обороны РФ
Мощную, надежную и неприхотливую 7,62-мм винтовку конструктор Сергей Мосин разработал в конце XIX века, но даже в Великой Отечественной войне она все-еще являлась основным стрелковым оружием советской пехоты. Крайне удачным считается созданный в 1932 году снайперский вариант этой винтовки.
Старшина роты 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Леонтий Хуторной ведет огонь из пулемета «Максим» по немецким снайперам в Сталинграде.Георгий Зельма/Sputnik
К 1941 году британский пулемет системы Максима значительно устарел. Тем не менее, советские войска эффективно использовали его на протяжении первого, оборонительного этапа войны против нацистской Германии. С 1943 года «Максимы» стали вытесняться более современными пулеметами Горюнова (СГ-43).
Советские командиры с револьверами «Наган».Архивное фото
Бельгийский 7,62-мм револьвер системы Нагана образца 1895 года стал одним из главных символов Октябрьской революции и Гражданской войны в России. В годы Великой Отечественной он несмотря на конкуренцию со стороны более современного пистолета ТТ часто был основным оружием советских командиров, которые ценили его за надежность.
Артиллеристы РККА продвигают 107-мм орудие 1910/30 на боевую позицию.Архивное фото
Нехватка современных артиллерийских орудий в 1930-е годы вынудила советскую военную промышленность заняться модернизацией пушек времен Первой мировой войны, в частности произведенных французской компанией «Шнейдер». 6-дюймовая крепостная гаубица, 42-линейная полевая тяжелая пушка и ряд других прошли модернизацию, получили советские обозначения и были запущены в серийное производство.
Линкор «Марат».Общественное достояние
Четыре линейных корабля типа «Севастополь» Российского императорского флота в советское время прошли восстановление и модернизацию, а также получили новые имена. «Полтава» стала «Михаилом Фрунзе», «Петропавловск» — «Маратом», «Гангут» — «Октябрьской революцией», «Севастополь» — «Парижской коммуной» (в 1943 году возвращено прежнее имя). Линкоры участвовали в обороне Крыма и Ленинграда, а также поддержке советского наступления на Карельском перешейке.
Эскадренный миноносец «Новик».Общественное достояние
Ряд эскадренных миноносцев типа «Новик» Российской империи прошли в СССР модернизацию и получили новые имена. В ходе Великой Отечественной войны они участвовали в боях за Крым, Кавказ и Балтику. Сразу четыре эсминца затонули в ходе так называемого «Таллинского перехода» 27-28 августа 1941 года при прорыве Балтийского флота из Эстонии в Кронштадт.
Бронекатер «Копье».Архивное фото
Спущенные на воду в 1910 году посыльные судна (использовались для связи и разведки) типа «Штык» «Копье» и «Пика» вступили в строй Амурской военной флотилии. При советской власти они были переклассифицированы в бронекатера и продолжили службу на Дальнем Востоке, приняв участие в войне против Японии в августе 1945 года.