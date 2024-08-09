Какое «царское» оружие использовала Красная армия в Великой Отечественной войне?

Одни образцы вооружения Русской императорской армии оказались настолько удачны, что их активно использовали советские войска и в борьбе против нацистов. Другие в СССР просто не успели заменить.

1. 3-линейная винтовка Мосина

Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев объясняет новичкам предстоящую задачу в Сталинграде. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Мощную, надежную и неприхотливую 7,62-мм винтовку конструктор Сергей Мосин разработал в конце XIX века, но даже в Великой Отечественной войне она все-еще являлась основным стрелковым оружием советской пехоты. Крайне удачным считается созданный в 1932 году снайперский вариант этой винтовки.

2. Пулемет «Максим»

Старшина роты 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Леонтий Хуторной ведет огонь из пулемета «Максим» по немецким снайперам в Сталинграде. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

К 1941 году британский пулемет системы Максима значительно устарел. Тем не менее, советские войска эффективно использовали его на протяжении первого, оборонительного этапа войны против нацистской Германии. С 1943 года «Максимы» стали вытесняться более современными пулеметами Горюнова (СГ-43).

3. «Наган»

Советские командиры с револьверами «Наган». Архивное фото Архивное фото

Бельгийский 7,62-мм револьвер системы Нагана образца 1895 года стал одним из главных символов Октябрьской революции и Гражданской войны в России. В годы Великой Отечественной он несмотря на конкуренцию со стороны более современного пистолета ТТ часто был основным оружием советских командиров, которые ценили его за надежность.

4. Артиллерийские орудия французской компании «Шнейдер»

Артиллеристы РККА продвигают 107-мм орудие 1910/30 на боевую позицию. Архивное фото Архивное фото

Нехватка современных артиллерийских орудий в 1930-е годы вынудила советскую военную промышленность заняться модернизацией пушек времен Первой мировой войны, в частности произведенных французской компанией «Шнейдер». 6-дюймовая крепостная гаубица, 42-линейная полевая тяжелая пушка и ряд других прошли модернизацию, получили советские обозначения и были запущены в серийное производство.

5. Линкоры типа «Севастополь»

Линкор «Марат». Общественное достояние Общественное достояние

Четыре линейных корабля типа «Севастополь» Российского императорского флота в советское время прошли восстановление и модернизацию, а также получили новые имена. «Полтава» стала «Михаилом Фрунзе», «Петропавловск» — «Маратом», «Гангут» — «Октябрьской революцией», «Севастополь» — «Парижской коммуной» (в 1943 году возвращено прежнее имя). Линкоры участвовали в обороне Крыма и Ленинграда, а также поддержке советского наступления на Карельском перешейке.

6. Эскадренные миноносцы типа «Новик»

Эскадренный миноносец «Новик». Общественное достояние Общественное достояние

Ряд эскадренных миноносцев типа «Новик» Российской империи прошли в СССР модернизацию и получили новые имена. В ходе Великой Отечественной войны они участвовали в боях за Крым, Кавказ и Балтику. Сразу четыре эсминца затонули в ходе так называемого «Таллинского перехода» 27-28 августа 1941 года при прорыве Балтийского флота из Эстонии в Кронштадт.

7. Посыльные судна типа «Штык»

Бронекатер «Копье». Архивное фото Архивное фото

Спущенные на воду в 1910 году посыльные судна (использовались для связи и разведки) типа «Штык» «Копье» и «Пика» вступили в строй Амурской военной флотилии. При советской власти они были переклассифицированы в бронекатера и продолжили службу на Дальнем Востоке, приняв участие в войне против Японии в августе 1945 года.