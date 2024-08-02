Какую обувь носили летом в СССР? (ФОТО)

Сандалии с носками в Советском Союзе начали носить задолго до того, как это стало мировым трендом.

Советская обувь была практичной и крепкой, хотя далеко не самой элегантной. Модные заграничные туфли были дефицитом.

Сандалии

Геолог, профессор Владимир Тихомиров. ГИН РАН/russiainphoto.ru

Кажется, что такая обувь была у каждого советского человека: сандалии в СССР делали с закрытым мысом, с застежками-замочками и перфорацией. И все из натуральной кожи по ГОСТу.

Люди на улице. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Их обычно всего носили с носками, чтобы не натирали ноги. Обычные цвета — коричневый, черный или белый.

Чаще всего их носили мужчины. Женщины предпочитали обувь хотя бы на небольшом каблуке и более изящного фасона.

Кеды

Кадр из фильма "Приключения Электроника". Константин Бромберг/Одесская киностудия, 1980 Константин Бромберг/Одесская киностудия, 1980

Самой модной обувью у молодежи, особенно у мужчин, были высокие тряпичные кеды с прорезиненным мысом.

Спортивная обувь, произведенная на заводе «Красный резинщик». Фалин/Sputnik Фалин/Sputnik

Они стали популярными после Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года и стали чем-то вроде оппозиции классическим туфлям.

В СССР для этой обуви разработали ГОСТ и продавали в больших объемах. В кедах ходили и школьники, и космонавты, и рок-музыканты.

Космонавт Владислав Волков с сыном Владимиром на даче. Валерий Черединцев/TASS Валерий Черединцев/TASS

Статус культовой обуви кеды приобрели и благодаря советскому кино: их носят в фильме «Приключения Электроника», мульфильмах «Трое из Простоквашино» и «Ну, погоди» и многих других.

Мыльницы

Продукция кооператива "Алина". Сергей Субботин/Sputnik Сергей Субботин/Sputnik

Обувь для пляжа из пластика стали производить еще в 1950-х годах. За границей они назывались «туфли-желе», а в СССР им придумали прозвище «мыльницы». Особенно популярными они стали у девушек в 1980-х годах, когда во всем мире был тренд на все яркое и блестящее.

При этом носили их не только на пляже, но и в обычной жизни. Особым шиком были босоножки на высоком каблуке.

Сланцы, или «вьетнамки»

Художник на пленэре у замка "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале. Борис Кавашкин/TASS Борис Кавашкин/TASS

Резиновые шлепанцы, в которых два ремешка закреплены между большим и указательным пальцами ног, в СССР появились в середине 1960-х.

Сначала эти тапки стали поставлять по бартеру, а позднее в стране было налажено собственное производство.

Юноши и девушки, отдыхающие в Международном молодежном лагере "Спутник". Щидловский/Sputnik Щидловский/Sputnik

Шлепанцы стали выпускать в городе Сланцы Ленинградской области. Так в СССР за ними закрепилось название «сланцы».

Танкетка

Танкетку придумал знаменитый дизайнер обуви Сальваторе Феррагамо в 1936 году, а по всему миру она стала популярна в послевоенные годы. Пробковое дерево он стал использовать, чтобы облегчить вес обуви.

Советские женщины начали носить танкетки самых разных видов уже в 1960-1970-х. Это были и сабо, и босоножки, и туфли. Обувь была не только красивой, но и удобной летом.

Производили их все местные обувные фабрики в СССР.

Босоножки на каблуке

В Юбилейном парке в Феодосии. Собрание Антона Потапова/russiainphoto.ru

Женщины ходили на высоких каблуках чаще, чем в кедах, особенно, если шли в театр или в ресторан. Но даже на фото, сделанных летним вечером где-нибудь на морском курорте, заметно, что они любили наряжаться даже для обычной прогулки.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене