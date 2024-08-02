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Какую обувь носили летом в СССР? (ФОТО)

Галереи
Элеонора Гольдман

Кира Лисицкая (Фото: Леонид Гайдай/Мосфильм, 1965; auction.ru)
Сандалии с носками в Советском Союзе начали носить задолго до того, как это стало мировым трендом.

Советская обувь была практичной и крепкой, хотя далеко не самой элегантной. Модные заграничные туфли были дефицитом.

Сандалии

Геолог, профессор Владимир Тихомиров.

Геолог, профессор Владимир Тихомиров.

ГИН РАН/russiainphoto.ru

Кажется, что такая обувь была у каждого советского человека: сандалии в СССР делали с закрытым мысом, с застежками-замочками и перфорацией. И все из натуральной кожи по ГОСТу.

Люди на улице.

Люди на улице.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Их обычно всего носили с носками, чтобы не натирали ноги. Обычные цвета — коричневый, черный или белый.

Птичницы.

Птичницы.

Архив Евгения Ахматова/russiainphoto.ru

Чаще всего их носили мужчины. Женщины предпочитали обувь хотя бы на небольшом каблуке и более изящного фасона.

Кеды

Кадр из фильма

Кадр из фильма "Приключения Электроника".

Константин Бромберг/Одесская киностудия, 1980

Самой модной обувью у молодежи, особенно у мужчин, были высокие тряпичные кеды с прорезиненным мысом. 

Спортивная обувь, произведенная на заводе «Красный резинщик».

Спортивная обувь, произведенная на заводе «Красный резинщик».

Фалин/Sputnik

Они стали популярными после Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года и стали чем-то вроде оппозиции классическим туфлям. 

Москва. Виктор Цой. 1986.

Москва. Виктор Цой. 1986.

Игорь Мухин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В СССР для этой обуви разработали ГОСТ и продавали в больших объемах. В кедах ходили и школьники, и космонавты, и рок-музыканты. 

Космонавт Владислав Волков с сыном Владимиром на даче.

Космонавт Владислав Волков с сыном Владимиром на даче.

Валерий Черединцев/TASS

Статус культовой обуви кеды приобрели и благодаря советскому кино: их носят в фильме «Приключения Электроника», мульфильмах «Трое из Простоквашино» и «Ну, погоди» и многих других.

Мыльницы

Продукция кооператива

Продукция кооператива "Алина".

Сергей Субботин/Sputnik

Обувь для пляжа из пластика стали производить еще в 1950-х годах. За границей они назывались «туфли-желе», а в СССР им придумали прозвище «мыльницы». Особенно популярными они стали у девушек в 1980-х годах, когда во всем мире был тренд на все яркое и блестящее. 

meshok.net

При этом носили их не только на пляже, но и в обычной жизни. Особым шиком были босоножки на высоком каблуке. 

Сланцы, или «вьетнамки»

Художник на пленэре у замка

Художник на пленэре у замка "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале.

Борис Кавашкин/TASS

Резиновые шлепанцы, в которых два ремешка закреплены между большим и указательным пальцами ног, в СССР появились в середине 1960-х. 

Сначала эти тапки стали поставлять по бартеру, а позднее в стране было налажено собственное производство. 

Юноши и девушки, отдыхающие в Международном молодежном лагере

Юноши и девушки, отдыхающие в Международном молодежном лагере "Спутник".

Щидловский/Sputnik

Шлепанцы стали выпускать в городе Сланцы Ленинградской области. Так в СССР за ними закрепилось название «сланцы».

Танкетка

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Танкетку придумал знаменитый дизайнер обуви Сальваторе Феррагамо в 1936 году, а по всему миру она стала популярна в послевоенные годы. Пробковое дерево он стал использовать, чтобы облегчить вес обуви.

Архив Евгения Ахматова/russiainphoto.ru

Советские женщины начали носить танкетки самых разных видов уже в 1960-1970-х. Это были и сабо, и босоножки, и туфли. Обувь была не только красивой, но и удобной летом.

Производили их все местные обувные фабрики в СССР. 

Босоножки на каблуке

В Юбилейном парке в Феодосии.

В Юбилейном парке в Феодосии.

Собрание Антона Потапова/russiainphoto.ru

Женщины ходили на высоких каблуках чаще, чем в кедах, особенно, если шли в театр или в ресторан. Но даже на фото, сделанных летним вечером где-нибудь на морском курорте, заметно, что они любили наряжаться даже для обычной прогулки.

Покровский/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

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