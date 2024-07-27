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Советское ЛЕТО в живописи Аркадия Пластова

Галереи
Узнай Россию
Он был одним из наиболее известных русских живописцев XX века и классиком соцреализма. С его полотен, воспевающих колхозный быт в летнюю страду, исходит настоящий жар. Почувствуйте!

Колхозный праздник, 1937 

Русский музей

Тройка (Ребятишки у речки), 1937 

Собрание семьи художника

Купание коней, 1938 

Русский музей

Трактористки, 1943-1944 

Собрание семьи художника

Сенокос, 1945 

Третьяковская галерея

Жатва, 1945 

Третьяковская галерея

Петр Григорьевич Черняев (с граблями), 1948–49

Собрание семьи художника

Дети на прогулке, 1950 

Ульяновский художественный музей

Ужин трактористов, 1951 

Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачёва

Летом. Грибы, 1953–1954 

Русский музей

Юность (Отдых), 1954 

Русский музей

Когда на земле мир, 1957 

Собрание семьи художника

Полдень, 1961 

Русский музей

Портрет внука Коли (У окна). 1960-ые  

Собрание семьи художника

Солнышко, 1965-1966

Третьяковская галерея

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