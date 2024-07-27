Советское ЛЕТО в живописи Аркадия Пластова

Он был одним из наиболее известных русских живописцев XX века и классиком соцреализма. С его полотен, воспевающих колхозный быт в летнюю страду, исходит настоящий жар. Почувствуйте!
Колхозный праздник, 1937
Тройка (Ребятишки у речки), 1937
Купание коней, 1938
Трактористки, 1943-1944
Сенокос, 1945
Жатва, 1945
Петр Григорьевич Черняев (с граблями), 1948–49
Дети на прогулке, 1950
Ульяновский художественный музей
Ужин трактористов, 1951
Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачёва
Летом. Грибы, 1953–1954
Юность (Отдых), 1954
Когда на земле мир, 1957
Полдень, 1961
Портрет внука Коли (У окна). 1960-ые
Солнышко, 1965-1966
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