Как менялась мода на женские шляпки в России? (ФОТО)

Шляпы привезли в Россию из Европы, когда Петр I ввел моду на западный стиль в одежде для знати. На Руси были свои головные уборы — кокошники, повойники, платки. Крестьяне, конечно, продолжали носить традиционные костюмы, а шляпы стали головным убором для горожан.
Головные уборы нужны были не только для защиты от снега и ветра, но и демонстрации статуса. Даже сегодня шляпы остаются частью униформ разных профессий, и одного взгляда на шляпку бывает достаточно, чтобы понять, что перед нами бортпроводник или, например, жокей.
1. Конец XIX-начало XX века называются «прекрасной эпохой».
Дамы в этот период были необычайно элегантны.
В моде были очень изящные шляпки с широкими полями и необычными украшениями.
2. На шляпах помещались и букеты, и диковинные композиции с перьями, и даже чучела животных.
Все это крепилось огромными булавками. Это были острые стержни длиной до 20-25 см.
Уже в 1912 году в Москве и Петербурге дамам в таких шляпах запретили пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать травм.
3. Революция 1917 года изменила не только политический и экономический строй в России, но и моду. В новой стране должно было все быть по-новому.
Прогрессивные женщины выбирали короткие стрижки и шляпы-колокольчики (или «клош», что переводится с французского как «колокол»). С длинными волосами их было носить просто невозможно, ведь они плотно прилегали к лицу.
А некоторые девушки с помощью лент на шляпе сигнализировали о своей личной жизни. Узел – замужем, яркий бант – готова к знакомствам.
4. После Великой Отечественной войны на женщинах вновь появляются изящные шляпки с цветами и лентами.
Но, в отличие от «прекрасной эпохи», они стали довольно компактными.
5. Наряду с ними, женщины носят и классические «мужские» фетровые шляпы с узкими полями в темных цветах.
6. В 1960-х головные уборы избавляются от полей. Шляпки-таблетки становятся безумно популярными во всем мире, и Советский Союз не был исключением.
Их можно было надежно закрепить на любой прическе. Правда, от холода они не сильно спасали.
7. Настоящий шляпный бум в СССР начался в 1970-х.
Головной убор давно перестал быть обязательным на улице, а советские модельеры вновь стали предлагать дамам элегантные шляпы с широкими полями.
8. Сейчас шляпы носят на светских мероприятиях, если того требует этикет или амбиции самой девушки. Чаще всего это конные скачки или модные показы.
И чем экстравагантнее шляпка – тем лучше.
9. Впрочем, есть место, где носят шляпы и без повода. И это, конечно, солнечный пляж!
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