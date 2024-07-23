Будь с нами!
Присоединяйся к нашему каналу в Телеграме, чтобы не пропустить эксклюзивный контент.
ПОДПИШИСЬ

Как менялась мода на женские шляпки в России? (ФОТО)

Галереи
Элеонора Гольдман

Кира Лисицкая (Фото: Союз фотохудожников России; Сергей Карпухин/ТАСС)
Выйти из дома без головного убора еще в прошлом веке считалось неприличным. И если в деревнях ходили в платках, то в городах обязательно носили шляпы. Иногда самого причудливого вида.

Шляпы привезли в Россию из Европы, когда Петр I ввел моду на западный стиль в одежде для знати. На Руси были свои головные уборы — кокошники, повойники, платки. Крестьяне, конечно, продолжали носить традиционные костюмы, а шляпы стали головным убором для горожан.

Головные уборы нужны были не только для защиты от снега и ветра, но и демонстрации статуса. Даже сегодня шляпы остаются частью униформ разных профессий, и одного взгляда на шляпку бывает достаточно, чтобы понять, что перед нами бортпроводник или, например, жокей.

1. Конец XIX-начало XX века называются «прекрасной эпохой».

Л. Гриллих/Государственный музей-усадьба «Архангельское»

Дамы в этот период были необычайно элегантны.

Союз фотохудожников России

В моде были очень изящные шляпки с широкими полями и необычными украшениями. 

Союз фотохудожников России

2. На шляпах помещались и букеты, и диковинные композиции с перьями, и даже чучела животных.

Союз фотохудожников России

Все это крепилось огромными булавками. Это были острые стержни длиной до 20-25 см.

Петр Веденисов/МАММ/МДФ

Уже в 1912 году в Москве и Петербурге дамам в таких шляпах запретили пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать травм. 

Петр Веденисов/МАММ/МДФ

3. Революция 1917 года изменила не только политический и экономический строй в России, но и моду. В новой стране должно было все быть по-новому.

Моисей Наппельбаум/МАММ/МДФ

Прогрессивные женщины выбирали короткие стрижки и шляпы-колокольчики (или «клош», что переводится с французского как «колокол»). С длинными волосами их было носить просто невозможно, ведь они плотно прилегали к лицу.

Алексей Темерин/Государственный музей В. В. Маяковского

А некоторые девушки с помощью лент на шляпе сигнализировали о своей личной жизни. Узел – замужем, яркий бант – готова к знакомствам. 

Семейный архив Лары Симоновой

4. После Великой Отечественной войны на женщинах вновь появляются изящные шляпки с цветами и лентами.

Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой

Но, в отличие от «прекрасной эпохи», они стали довольно компактными.

Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой

5. Наряду с ними, женщины носят и классические «мужские» фетровые шляпы с узкими полями в темных цветах.

Л.Бардуков/Sputnik

6. В 1960-х головные уборы избавляются от полей. Шляпки-таблетки становятся безумно популярными во всем мире, и Советский Союз не был исключением.

Лев Поликашин/Sputnik

Их можно было надежно закрепить на любой прическе. Правда, от холода они не сильно спасали.

Василий Малышев/Sputnik

7. Настоящий шляпный бум в СССР начался в 1970-х.

Павел Федотов/TASS

Головной убор давно перестал быть обязательным на улице, а советские модельеры вновь стали предлагать дамам элегантные шляпы с широкими полями. 

Иосиф Соборовер

8. Сейчас шляпы носят на светских мероприятиях, если того требует этикет или амбиции самой девушки. Чаще всего это конные скачки или модные показы.

Илья Питалев/Sputnik

И чем экстравагантнее шляпка – тем лучше.

Сергей Карпухин/Sputnik

Сергей Карпухин/Sputnik

9. Впрочем, есть место, где носят шляпы и без повода. И это, конечно, солнечный пляж!

Артем Геодакян/TASS

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене

История
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен