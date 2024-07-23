Как менялась мода на женские шляпки в России? (ФОТО)

Выйти из дома без головного убора еще в прошлом веке считалось неприличным. И если в деревнях ходили в платках, то в городах обязательно носили шляпы. Иногда самого причудливого вида.

Шляпы привезли в Россию из Европы, когда Петр I ввел моду на западный стиль в одежде для знати. На Руси были свои головные уборы — кокошники, повойники, платки. Крестьяне, конечно, продолжали носить традиционные костюмы, а шляпы стали головным убором для горожан.

Головные уборы нужны были не только для защиты от снега и ветра, но и демонстрации статуса. Даже сегодня шляпы остаются частью униформ разных профессий, и одного взгляда на шляпку бывает достаточно, чтобы понять, что перед нами бортпроводник или, например, жокей.

1. Конец XIX-начало XX века называются «прекрасной эпохой».

Дамы в этот период были необычайно элегантны.

В моде были очень изящные шляпки с широкими полями и необычными украшениями.

2. На шляпах помещались и букеты, и диковинные композиции с перьями, и даже чучела животных.

Все это крепилось огромными булавками. Это были острые стержни длиной до 20-25 см.

Уже в 1912 году в Москве и Петербурге дамам в таких шляпах запретили пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать травм.

3. Революция 1917 года изменила не только политический и экономический строй в России, но и моду. В новой стране должно было все быть по-новому.

Прогрессивные женщины выбирали короткие стрижки и шляпы-колокольчики (или «клош», что переводится с французского как «колокол»). С длинными волосами их было носить просто невозможно, ведь они плотно прилегали к лицу.

А некоторые девушки с помощью лент на шляпе сигнализировали о своей личной жизни. Узел – замужем, яркий бант – готова к знакомствам.

4. После Великой Отечественной войны на женщинах вновь появляются изящные шляпки с цветами и лентами.

Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой

Но, в отличие от «прекрасной эпохи», они стали довольно компактными.

5. Наряду с ними, женщины носят и классические «мужские» фетровые шляпы с узкими полями в темных цветах.

Л.Бардуков/Sputnik Л.Бардуков/Sputnik

6. В 1960-х головные уборы избавляются от полей. Шляпки-таблетки становятся безумно популярными во всем мире, и Советский Союз не был исключением.

Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Их можно было надежно закрепить на любой прическе. Правда, от холода они не сильно спасали.

Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

7. Настоящий шляпный бум в СССР начался в 1970-х.

Павел Федотов/TASS Павел Федотов/TASS

Головной убор давно перестал быть обязательным на улице, а советские модельеры вновь стали предлагать дамам элегантные шляпы с широкими полями.

Иосиф Соборовер Иосиф Соборовер

8. Сейчас шляпы носят на светских мероприятиях, если того требует этикет или амбиции самой девушки. Чаще всего это конные скачки или модные показы.

Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

И чем экстравагантнее шляпка – тем лучше.

Сергей Карпухин/Sputnik Сергей Карпухин/Sputnik

Сергей Карпухин/Sputnik Сергей Карпухин/Sputnik

9. Впрочем, есть место, где носят шляпы и без повода. И это, конечно, солнечный пляж!

Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене