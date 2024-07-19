10 самых красивых церквей в стиле барокко (ФОТО)

Петр I принес в Россию моду на все европейское. Поэтому обильный барочный декор украсил не только царские дворцы, но проник и в церковную архитектуру.

1/ Храм Покрова в Филях, Москва

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Эта церковь – один из самых ярких и первых примеров барочной храмовой архитектуры. Церковь построил при своей усадьбе дядя Петра I Лев Нарышкин, поэтому историки искусства часто называют этот стиль «нарышкинское», или «московское» барокко. Декор здесь опирается на традиции русского деревянного зодчества.

2/ Храм Троицы Живоначальной в Троице-Лыкове, Москва

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Другой дядя Петра I – Мартемьян Нарышкин – при своей усадьбе Троице-Лыково также построил барочный храм, по стилю напоминающий церковь в Филях. Белоснежное здание имеет форму лепестка. Как свойственно барокко, здесь присутствует обильный декор, резные наличники и карнизы, а также нарядный ажурный крест, который венчает главку купола.

3/ Церковь Климента Папы Римского, Москва

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Один из красивейших храмов Москвы – настоящий символ купеческого района Замоскворечье. Купцы и выступили заказчиками барочного собора в честь священномученика Климента, покровителя всех путешествующих по воде.

4/ Ансамбль Новодевичьего монастыря, Москва

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Самым главным примером стиля в Москве стал Новодевичий монастырь. Стены, Успенский храм, колокольня и надвратные Преображенская и Покровская церкви XVII века в своем красном облачении являются шедеврами «московского барокко». И именно из-за этого монастырь был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

5/ Знаменская церковь в Дубровицах, Московская область

VLerik82/ Wikimedia Commons VLerik82/ Wikimedia Commons

В России было несколько направлений барокко. Свою моду на него задали также князья Голицыны. Архитектура «голицынского барокко» сильно отходит от русской храмовой традиции и являет совершенно новые образцы. Например, как этот уникальный храм в Дубровицах и его устремленная ввысь композиция. Для внешнего облика церкви характерно обилие декора и деталей – барельефов, узоров, статуй, псевдоколонн с цветочными капителями на манер античного коринфского ордера. Венчает церковь не привычная главка в форме луковицы, а золотая корона с крестом.

6/ Петропавловский собор в Санкт-Петербурге

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В Петербурге, был свой, более европейский вариант барокко, который также опирался на русскую традицию. Удивительно, но Петр I, привнесший в Россию этот стиль, не любил его излишеств. Поэтому при нем сложилось «петровское барокко», довольно сдержанное в декоре, но все же крайне необычное в формах. Именно в этом стиле построен один из первых храмов города – собор в Петропавловской крепости.

7/ Смольный собор в Санкт-Петербурге

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А вот дочь Петра, императрица Елизавета Петровна, как раз обожала пышность барочного декора. При ней в Петербурге и в загородных резиденциях стали строиться и перестраиваться дворцы с золотыми вензелями и пестрой лепниной. Любимый архитектор императрицы Бартоломео Растрелли спроектировал для нее и Смольный собор нежно голубого цвета, очень похожий на его другие постройки – Большой Екатерининский дворец в Царском Селе и Зимний дворец в Петербурге.

8/ Никольский морской собор, Санкт-Петербург

Kora27 (CC BY-SA) Kora27 (CC BY-SA)

Еще один шедевр елизаветинского барокко в Петербурге - первый в России морской собор, построенный специально для служителей флота. И строил его архитектор Савва Чевакинский, автор зданий Адмиралтейств-коллегий, главного управления военно-морскими делами.

9/ Церковь Входа в Иерусалим в Тотьме, Вологодская область

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Свои вариации барокко появлялись в разных частях страны. Насмотревшись на роскошные соборы в столицах, купцы из провинции заказывали похожие постройки на родине. Например, на Русском Севере в XVIII веке родилось «Тотемское барокко». В городе Тотьме есть несколько храмов характерного стиля. Их главная отличительная черта - «картуши», лепнина в виде свитков и завитков на фасаде храма.

10/ Крестовоздвиженская церковь в Иркутске

Aleksandr Zykov (CC BY-SA 2.0) Aleksandr Zykov (CC BY-SA 2.0)

В Сибири тоже было свое «сибирское барокко», которое из-за близости Азии впитало восточные и буддистские мотивы. Для таких храмов характерны арки в виде языков пламени, колеса Дхармы, буддистские ступы и цветы лотоса.

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